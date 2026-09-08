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मेरठ: पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी के बेटे फिरोज की गुंडागर्दी; पिस्टल लहराते हुए दी धमकी, FIR दर्ज

याकूब कुरैशी के बेटे फिरोज उर्फ भूरा दबंगई का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर छापेमारी शुरू कर दी है.

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मेरठ में फिरोज उर्फ भूरा की तलाश तेज, गिरफ्तारी के लिए पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी जारी. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 8, 2026 at 4:30 PM IST

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मेरठ: पूर्व मंत्री और विवादित मीट कारोबारी हाजी याकूब कुरैशी के परिवार का विवादों और दबंगई से पुराना नाता रहा है. अब याकूब कुरैशी के बेटे फिरोज उर्फ भूरा का आधी रात को पिस्टल लहराते हुए गुंडागर्दी करने का मामला सामने आया है.

देर रात करीब 1:30 बजे फिरोज अपने साथियों के साथ असलम पहलवान के घर पहुंचा और पूरे इलाके में दहशत फैला दी.

जानकारी देते पीड़ित मुस्तफा सिद्दीकी. (Video Credit: ETV Bharat)

CCTV में कैद हुई वारदात, सहमे घरवाले: इस दौरान फिरोज ने पिस्टल लहराते हुए बंद दरवाजे पर लात-घूंसे बरसाए और जमकर गाली-गलौज की. इस गुंडागर्दी की पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है. घटना के बाद खौफ के माहौल से घर में मौजूद एक महिला की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें तुरंत अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया.

सरेआम दी जान से मारने की धमकी: प्रत्यक्षदर्शी और पीड़ित मुस्तफा सिद्दीकी ने बताया कि रात करीब 1:30 बजे फिरोज उर्फ भूरा अपने दो-तीन गुर्गों के साथ असलम पहलवान के घर आया. उसके हाथ में पिस्टल थी और उसने दरवाजे पर लातें मारनी शुरू कर दीं. वह जोर-जोर से चिल्ला रहा था- 'बाहर निकल जजों के द...!' उसने पूरे परिवार को सरेआम जान से मारने की धमकी दी. इस अचानक हुए हमले और गालियों से घर के लोग बुरी तरह डर गए और घर में मौजूद महिला की हालत इतनी बिगड़ गई कि उन्हें तुरंत निजी अस्पताल की इमरजेंसी में ले जाना पड़ा.

पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा, छापेमारी जारी: मुस्तफा सिद्दीकी ने कहा कि सीसीटीवी में सब रिकॉर्ड है और हमने पुलिस को तहरीर दी है. सीओ कोतवाली संग्राम सिंह ने बताया कि थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत देर रात एक मकान के बाहर आकर कुछ युवकों के गाली-गलौज और अभद्रता करने की सूचना प्राप्त हुई थी. घटना से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसका संज्ञान लिया गया है.

आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही पुलिस: पीड़ित पक्ष की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अभियुक्तों की पहचान की जा रही है और पूर्व मंत्री के बेटे फिरोज उर्फ भूरा व उसके अन्य साथियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें छापेमारी कर रही हैं. कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर आरोपियों के संभावित ठिकानों पर दबिश देनी शुरू कर दी है. आधी रात को हुई इस गुंडागर्दी के बाद इलाके में तनाव और दहशत का माहौल है, जबकि पुलिस का दावा है कि आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा.

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