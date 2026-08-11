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बारिश का कहर; मेरठ में मकान की छत गिरने से वृद्धा की मौत, युवती घायल

लिसाड़ीगेट थाना क्षेत्र के आमिर गार्डन में मंगलवार सुबह तेज बारिश के दौरान हुई दुर्घटना.

मकान की छत गिरने से वृद्धा की मौत
मकान की छत गिरने से वृद्धा की मौत (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 11, 2026 at 4:55 PM IST

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मेरठ : लिसाड़ीगेट थाना क्षेत्र के आमिर गार्डन में मंगलवार सुबह तेज बारिश के दौरान एक मकान की छत भरभराकर ढह गई. हादसे के समय घर के अंदर 80 वर्षीय जैतून और उनकी नातिन नजमा मौजूद थीं. दोनों गंभीर रूप से घायल हो गईं. हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने लोगों की मदद से दोनों को अस्पताल पहुंचाया. जहां वृद्धा जैतून की मौत हो गई. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है.

जानकारी देते सीओ कोतवाली मेरठ संग्राम सिंह. (Video Credit : ETV Bharat)

बताया गया कि हादसा मंगलवार सुबह करीब 10 बजे आमिर गार्डन निवासी नासिर के मकान में हुआ. छत गिरने की तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे. लोगों ने बिना इंतजार किए मलबा हटाना शुरू किया और काफी मशक्कत के बाद दोनों महिलाओं को बाहर निकाला. इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जैतून को मृत घोषित कर दिया. नजमा की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है.

सीओ कोतवाली मेरठ संग्राम सिंह ने बताया कि प्राथमिक जांच में सामने आया कि नासिर का मकान करीब 15 साल पहले बना था. मकान में दो कमरे हैं, जिनमें से एक कमरे की छत गिरी है. नासिर अपनी पत्नी शाहजहां और आठ बच्चों के साथ यहां रहते हैं. पति मजीद की मौत के बाद जैतून भी अपनी बेटी के पास रहने लगी थीं. घायल नजमा की शादी हो चुकी है. पति के बाहर काम करने के कारण वह इन दिनों मायके में रह रही है.

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