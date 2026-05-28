ETV Bharat / state

मेरठ में बड़े भाई ने छोटे भाई को उतारा मौत के घाट, 23 दिन बाद खेत में दबा मिला शव

मेरठ: जिले के बहसूमा थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाला और सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां के गांव महमूदपुर सिखेड़ा में पिछले करीब 23 दिनों से लापता एक युवक की उसके ही सगे बड़े भाई ने बेरहमी से हत्या कर दी. आरोपी ने वारदात को अंजाम देने के बाद शव को एक खेत में छिपा दिया था. इस खौफनाक वारदात के सामने आने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है.



​23 दिनों से लापता था युवक: ​महमूदपुर सिखेड़ा निवासी 32 वर्षीय अंकुर पुत्र बाबूराम बीते 5 मई 2026 से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुआ था. परिजनों और रिश्तेदारों द्वारा उसकी काफी खोजबीन की जा रही थी, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था. अंकुर की मौसी जयवीरी (पत्नी खिताब) ने इस मामले में थाने पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी, जिसके बाद इस खौफनाक हत्याकांड का खुलासा हो सका.



​आरोपी ने कबूला जुर्म गोली मारकर की थी हत्या: ​अंकुर की मौसी की शिकायत के आधार पर पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए अंकुर के बड़े भाई कपिल को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की. कड़ाई से की गई पूछताछ में आरोपी कपिल टूट गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया. कपिल ने बताया कि उसने जमीनी विवाद के चलते 5 मई को ही अपने छोटे भाई अंकुर की गोली मारकर हत्या कर दी थी और साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से शव को खेत में ही दबा दिया था.



​दो मासूम बच्चियों के सिर से उठा पिता का साया: ​मृतक अंकुर तीन भाइयों में सबसे छोटा था. ग्रामीणों के मुताबिक, करीब चार साल पहले अंकुर की पत्नी की भी मौत हो चुकी थी, जिसके बाद वह अकेले ही रह रहा था. इस दुखद घटना के बाद अंकुर की दो मासूम बेटियां पूरी तरह से अनाथ हो गई हैं.



​घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भारी बल के साथ मौके पर पहुंचे. सीओ मवाना पंकज लमानी ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और जल्द ही सभी कानूनी पहलुओं को पूरा कर लिया जाएगा. ​SP देहात अभिजीत कुमार ने बताया कि थाना बहसूमा में महमूदपुर सिखेड़ा गांव की रहने वाली एक महिला जयवीरी ने आकर सूचना दी कि उनका 30 वर्षीय भांजा अंकुर बीती 5 मई से गांव से गायब है। उन्होंने अपने बड़े भांजे कपिल पर अंकुर की हत्या करने का शक जताया था. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी कपिल को पूछताछ के लिए थाने बुलाया.



सख्ती से की गई पूछताछ में कपिल ने स्वीकार किया कि उसने जमीनी विवाद के चलते 5 मई को अपने छोटे भाई अंकुर की गोली मारकर हत्या कर दी थी और शव को खेत में रख (दबा) दिया था. मौके पर बहसूमा पुलिस और FSL (फॉरेंसिक) की टीम मौजूद है. ​पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी भाई के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है.





ये भी पढ़ें: यूपी में मानसून के दो रास्ते कौन से, कब से शुरू होगी बारिश