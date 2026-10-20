मेरठ में रावण दहन; जहां "दामाद" को जलाने की परंपरा, यूपी का सबसे ऊंचा पुतला होने का भी दावा
मान्यता है कि मेरठ रावण की ससुराल थी. यहां बिल्वेश्वर नाथ शिव मंदिर में मंदोदरी भगवान भोलेनाथ और पार्वती की पूजा करती थीं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 20, 2026 at 2:42 PM IST
मेरठ : हिंदू मुस्लिम एकता की मिशाल यूपी के क्रान्तिधरा मेरठ में बीते 50 साल से दशहरे के पर्व पर पेश की जा रही है. हालांकि मेरठ से रावण और पुतला दहन को पुराना नाता है. मेरठ को रावण की ससुराल की तौर पर भी जाना जाता है. मान्यता है कि रावण की पटरानी मंदोदरी यहीं की रहने वाली थीं और यहीं के तालाब में स्नान के बाद पास ही स्थित बिल्वेश्वर नाथ शिव मंदिर में भगवान भोलेनाथ और पार्वती जी की पूजा अर्चना करने जाती थीं.
बहरहाल रावण वध के बाद ससुराल में भी रावण दहन की परंपरा शुरू हुई. अब बीते करीब 50 साल से असलम और उनका परिवार रावण दहन का इंतजाम करता आ रहा है. असलम की तीन पीढ़ियों से पुतला बनाने की परंपरा रही है. मेरठ कैंट के भैंसाली मैदान में आयोजित होने वाले दशहरे मेले में रावण दहन किया जाता है. इसके लिए सात घोड़ों के रथ पर सवार रावण का 120 फीट ऊंचा पुतला बनाया जाता है. दावा है कि यहां का पुतला यूपी का सबसे ऊंचा पुतला होता है. हालांकि मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले अपेक्षाकृत छोटे होते हैं.
मंदोदरी और मेरठ का नाता : मान्यता है कि रावण की पत्नी मंदोदरी जब कुंवारी थीं, तो यहां के तालाब में स्नान करने के बाद नजदीक ही स्थित बिल्वेश्वर नाथ शिव मंदिर में भगवान भोलेनाथ और पार्वती जी की पूजा अर्चना करने जाती थीं. उन्होंने रावण को अपने पति के रूप में पाने के लिए पूजा अर्चना की थी. मंदोदरी मयदानव नामक राक्षस की पुत्री थीं. मेरठ का प्राचीन नाम मयराष्ट्र था और मयदानव का यहां राज हुआ करता था. बहरहाल तालाब का स्वरूप अब बदलकर मैदान हो गया है.
मोहम्मद असलम बताते हैं कि लगभग डेढ़ महीने पुतले तैयार किए जा रहे हैं. परिवार के सदस्यों के अलावा अन्य लोग भी लगे हैं. असलम के अनुसार प्रदेश और आसपास यहां की तरह का पुतला कहीं और नहीं बनता. यहां घोड़ों पर सवार रावण का पुतला बनाया गया है. इसके अलावा दहन के समय रावण अट्टाहस करेगा और घूमेगा भी. इस बार रावण के कराहने की आवाज भी होगी. रावण के पुतले की हाइट 120 फिट, मेघनाथ की 70 फुट और कुंभकर्ण के पुतले की हाईट 60 फुट रखी जाती है.
असलम बताते हैं कि उनके चारों बेटे इसी काम में लगे हुए हैं. सामान्य दिनों में कांवड़ भी बनाते हैं. फूलों आदि से मंदिरों को सजाते हैं. काम और त्यौहार में किसी तरह का भेदभाव नहीं रखते हैं. रामलीला कमेटी से हर साल काम मिलता है. जिसे हम सहर्ष करते हैं और आयोजन में शामिल होते हैं. असलम के अनुसार वर्ष 1982 में दंगे के चलते मेरठ में कर्फ्यू लगा था. इसके बावजूद अपने परिवार के साथ मिल कर रावण का पुतला बनाया. इसके बाद अकेले ही रावण दहन भी किया.
असलम के बेटे अदनान भी पुतला तैयार करने में जुटे हैं. अदनान का कहना है कि उन्हें इस काम में काफी खुशी मिलती है. यह रोजगार के साधन के साथ सामाजिक सद्भाव का जरिया भी है. रामलीला मंचन और उसके बाद रावण दहन की परंपरा पीढ़ियों से एक-दूसरे को जोड़े हुए हैं. कारीगर कादिर बताते हैं कि सामान्य दिनों में शादी विवाह के दौरान दूल्हा और दुल्हन के घर सजाते हैं. स्टेज और मंडप भी सजाते हैं, लेकिन दशहरे के लिए पुतले बनाने का काम सभी कामों को छोड़कर प्राथमिकता से करते हैं.
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