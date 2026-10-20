ETV Bharat / state

मेरठ में रावण दहन; जहां "दामाद" को जलाने की परंपरा, यूपी का सबसे ऊंचा पुतला होने का भी दावा

पौराणिक काल से जुड़ी है मेरठ में रावण दहन की कहानी. ( Photo Credit : ETV Bharat )

मेरठ : हिंदू मुस्लिम एकता की मिशाल यूपी के क्रान्तिधरा मेरठ में बीते 50 साल से दशहरे के पर्व पर पेश की जा रही है. हालांकि मेरठ से रावण और पुतला दहन को पुराना नाता है. मेरठ को रावण की ससुराल की तौर पर भी जाना जाता है. मान्यता है कि रावण की पटरानी मंदोदरी यहीं की रहने वाली थीं और यहीं के तालाब में स्नान के बाद पास ही स्थित बिल्वेश्वर नाथ शिव मंदिर में भगवान भोलेनाथ और पार्वती जी की पूजा अर्चना करने जाती थीं.

मेरठ जहां "दामाद" का होता है दहन. देखें पूरी खबर (Video Credit : ETV Bharat) बहरहाल रावण वध के बाद ससुराल में भी रावण दहन की परंपरा शुरू हुई. अब बीते करीब 50 साल से असलम और उनका परिवार रावण दहन का इंतजाम करता आ रहा है. असलम की तीन पीढ़ियों से पुतला बनाने की परंपरा रही है. मेरठ कैंट के भैंसाली मैदान में आयोजित होने वाले दशहरे मेले में रावण दहन किया जाता है. इसके लिए सात घोड़ों के रथ पर सवार रावण का 120 फीट ऊंचा पुतला बनाया जाता है. दावा है कि यहां का पुतला यूपी का सबसे ऊंचा पुतला होता है. हालांकि मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले अपेक्षाकृत छोटे होते हैं.