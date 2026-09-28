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एशियन गेम्स में डीएसपी पारुल चौधरी ने जीता कांस्य पदक, अपना पुराना रिकॉर्ड किया ब्रेक

एशियन गेम्स; डीएसपी पारुल चौधरी ने जीता कांस्य पदक. ( Photo Credit : ETV Bharat )

मेरठ : मेरठ के इकलौता गांव की रहने वाली पारूल चौधरी ने रविवार को जापान में आयोजित एशियन गेम्स में कांस्य पदक जीता है. पारुल ने 3000 मीटर स्टेपलचेज प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था. देश के लिए मेडल लाने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पारूल चौधरी को बधाई दी है. अब पारुल की नजर सोमवार को होने वाली 5000 मीटर रेस में मेडल लाने पर है.