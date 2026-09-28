एशियन गेम्स में डीएसपी पारुल चौधरी ने जीता कांस्य पदक, अपना पुराना रिकॉर्ड किया ब्रेक
एशियन गेम्स में 3000 मीटर स्टीपल चेज प्रतियोगिता में पदक जीता है. 5000 मीटर रेस में मेडल की उम्मीद.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 28, 2026 at 11:03 AM IST
मेरठ : मेरठ के इकलौता गांव की रहने वाली पारूल चौधरी ने रविवार को जापान में आयोजित एशियन गेम्स में कांस्य पदक जीता है. पारुल ने 3000 मीटर स्टेपलचेज प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था. देश के लिए मेडल लाने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पारूल चौधरी को बधाई दी है. अब पारुल की नजर सोमवार को होने वाली 5000 मीटर रेस में मेडल लाने पर है.
जापान के नागोया में आयोजित एशियन गेम्स 2026 में रविवार को पारुल चौधरी ने 3000 मीटर स्टीपलचेज प्रतियोगिता में 9 मिनट 8 सेकंड और 67 माइक्रो सेकंड (9:08.67) में रेस पूरी की और तीसरा स्थान हासिल किया. पारुल ने बीते साल 2025 में बनाए गए अपने 9:12.46 के नेशनल रिकॉर्ड को भी ब्रेक कर दिया है. ऐसा करने वाली पारुल देश की ऐसी पहली भारतीय महिला धावक भी बन गई हैं.
मुकाबले में बहरीन की विनफ्रेड यावी ने 9:04.36 के एशियन गेम्स रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया है. कजाकिस्तान की नोराह जेरुतो ने 9:06.82 के साथ सिल्वर मेडल जीता. गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल और कांस्य पदक जीतने वाली तीनों खिलाड़ियों के बीच लगभग दो-दो सेकंड का अंतर रहा है.
बता दें, 2023 में एशियन गेम्स चीन हुए थे. वहां पारूल चौधरी ने सिल्वर मेडल स्टीपल चेज में प्राप्त किया था. 5000 मीटर रेस में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था. पारूल चौधरी 2023 में एशियन गेम्स में दो मेडल पाने के बाद यूपी पुलिस में डीएसपी बनाया गया था. उन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी राष्ट्रपति ने नवाजा था.
मेरठ के पास स्थित इकलौता गांव की रहने वाली पारुल ने गांव की पगडंडियों पर कभी दौड़ने की शुरुआत की थी. आज देश की नंबर वन एथलीट हैं. पिता कृष्णपाल चौधरी ने कहा कि बेटी कल भी अच्छा प्रदर्शन करेगी उन्हें भरोसा है. पारुल चौधरी ने अपने कॅरियर की शुरुआत 2011 में की थी. पारुल के घर में एक कमरा है जिसकी हर दीवार पर सिर्फ पारुल के मेडल और सम्मान पत्र ही सजे हैं. भाई राहुल चौधरी ने कहा कि उन्हें बहन के प्रदर्शन पर गर्व है.
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