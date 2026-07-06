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मेरठ डबल मर्डर: एकतरफा प्यार में दंपती की हत्या करने वाले समीर को उम्रकैद, 14 वर्षीय बेटी की गवाही से मिला न्याय

मेरठ के ब्रह्मपुरी में 2021 में हुए चर्चित दंपती हत्याकांड में कोर्ट ने दोषी समीर उर्फ हसीन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

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डबल मर्डर केस में समीर उर्फ हसीन को आजीवन कारावास की सज़ा (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 6, 2026 at 6:50 PM IST

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मेरठ: एकतरफा प्यार के मामले में एक महिला और उसके पति की जान लेने वाले हत्यारे को सोमवार को मेरठ की कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई. हत्यारे को सज़ा दिलाने में दंपती की नाबालिग बेटी की गवाही अहम रही. हत्यारे पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. मेरठ ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में अदालत ने लगभग साढ़े चार साल पुराने मामले में फैसला सुनाते हुए हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

सोते समय छुरे से की थी बेरहमी से हत्या: वारदात सितंबर 2021 में ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में हुई थी. इसमें एक महिला और उसके पति की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. इस वारदात की गवाह दंपती की बेटी थी, जिसने पूरी कहानी पुलिस को बताई थी, जिसके बाद इस मामले में पुलिस ने "एक तरफा प्यार में डबल मर्डर" की वारदात का खुलासा किया था.

एडीजे कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सज़ा. (Video Credit: ETV Bharat)

मुंह बोला भाई ही निकला जानी दुश्मन: इस मामले में जब पुलिस ने खुलासा किया था तो यह जानकारी सामने आई थी कि महिला जिस शख्स को अपना मुंह बोला भाई कहती थी, वह उस पर गलत निगाह रखता था. महिला के बच्चे भी उस व्यक्ति को मामा कह कर पुकारते थे, जबकि समीर जाविदा पर गलत नियत रखता था. वह उसे बार-बार प्रपोज करता, जिससे वह परेशान हो गई और दूरी बना ली थी. समीर एक दिन मौका पाकर रात के अंधेरे में घर में घुस गया.

विरोध करने पर रची खूनी साजिश: महिला के साथ ज़ोर-ज़बरदस्ती की, जब महिला जाविदा ने विरोध किया, तो वह जानी दुश्मन बन गया. एक दिन वह रात्रि में जाविदा और उसके पति आबाद से मिलने के बहाने शाम को घर आ गया. उसने वहीं ठहरने की जिद की जिस पर दंपती ने मना भी किया, लेकिन वह वहीं रुक गया. देर रात को उसने महिला और उसके पति की सोते समय हत्या कर दी. इस वारदात की गवाह दंपती की 12 साल की बेटी थी.

मेवला फ्लाईओवर के पास से हुआ था गिरफ्तार: पुलिस ने इस मामले में आरोपी को जब गिरफ्तार किया तो समीर उर्फ हसीन ने यह बात स्वीकार की थी कि वह जाविदा से एकतरफा प्यार करता था. रात में जब दोनों सो रहे थे तभी उसने एक छुरे से ताबड़तोड़ वार करके बेरहमी से हत्या कर दी थी. इस पूरे मामले में सहायक शासकीय अधिवक्ता फरजाना मकसूद ने बताया कि दो पुलिसकर्मियों समेत 12 गवाहों के बयान कोर्ट में दर्ज हो चुके थे. दंपती नाबालिग बेटी जो कि चश्मदीद थी, उसकी और जांच अधिकारी की गवाही पूरी होने के बाद बीते दिनों फैसला सुरक्षित रख लिया था.

नाबालिग बेटी ने वर्चुअल गवाही में पहचाना कातिल: सोमवार को न्यायालय ने इस मामले में यह निर्णय लिया कि आरोपी ने जघन्य अपराध किया है. नाबालिग बच्ची फिलहाल असम में अपने रिश्तेदारों के पास रह रही है. उसकी गवाही पूरी होते ही अदालत ने बहुचर्चित डबल मर्डर केस में अपना फैसला सुना दिया. कोर्ट ने आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. वहीं जुर्माना अदा न करने की स्थिति में सजा को और बढ़ाया जा सकता है.

साढ़े चार साल बाद मिला न्याय: एडीजे 12 की कोर्ट ने हत्यारे को उम्रकैद की सजा सुना दी है. हत्यारोपी 2021 से जेल में है, उसे पुलिस ने वारदात के बाद मेवला फ्लाईओवर के पास से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. पूरे मामले में सबकी नजर 14 वर्षीय चश्मदीद की गवाही और अदालत के अंतिम फैसले पर टिकी हुई थी. जाविदा और उसके पति आबाद की नाबालिग बेटी तभी से अपने मामा के यहां असम में रह रही है. इस मामले में कोर्ट में वर्चुअल माध्यम से नाबालिग बेटी की पेशी हुई थ. उसने अपने माता-पिता के हत्यारे को देखते ही पहचान लिया और वह सिसक पड़ी.

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