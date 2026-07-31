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मेरठ डीएम ने सरकारी महकमों की छुट्टियां 12 अगस्त तक क्यों की रद?, जानिए

कांवड़ यात्रा को लेकर अब मेरठ जिले में व्यापक स्तर पर व्यवस्था और इंतजाम के लिए अधिकारी लगे हुए हैं. ऐसे में डीएम ने कांवड यात्रा के चलते सख्त आदेश दिए हैं. आदेश के मुताबिक 12 अगस्त तक मेरठ जिले के अधिकारी और कर्मचारियों की छुट्टी निरस्त कर दी गई हैं. अब केवल विशेष परिस्थितियो में अनुमति के बाद ही मुख्यालय को छोड़ सकेंगे.

मेरठ: सावन की शुरुआत कल से हो चुकी है. पश्चिमी यूपी के मेरठ जोन के जिलों में कांवड़ यात्रा को सकुशल सम्पन्न कराने के उद्देश्य से सरकारी अफसर और कर्मचारी दिन रात लगे हुए हैं. सभी को कुछ न कुछ जिम्मेदारी मिली है. ऐसे में मेरठ जिले में डीएम ने 12 अगस्त तक सभी विभागों को छुट्टी न देने के निर्देश दिए हैं.





डीएम ने इस संबंध में बैठक की. इसमें उन्होंने दो टूक कहा है कि फिलहाल शासन की मंशा के मुताबिक प्राथमिकता ये है कि शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में कांवड़ यात्रा का आयोजन होना चाहिए. जीरो एक्सीडेंट और जीरो इंसीडेंट थीम पर कांवड़ यात्रा को सम्पन्न किया जाए.बता दें कि आंकड़ों के मुताबिक बीते साल 4 करोड़ से अधिक शिवभक्त कांवड़ के साथ मेरठ जिले की सीमा से अपने अपने गंत्वयों की ओर गए थे.इस बारे में अधिकारियों के साथ डीएम पहले ही समीक्षा भी कर चुके हैं.





डीएम ने सख्त आदेश देते हुए कहा कि 12 अगस्त तक जिले के सभी अधिकारी व कर्मचारी की छुट्टी निरस्त की गई है. उन्होंने कहा कि केवल विशेष परिस्थितियो में राजपत्रित अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से परमिशन लेने के बाद जिलाधिकारी कार्यालय को सूचना देनी होगी. अन्य कर्मचारियों को अपने वरिष्ठ अधिकारी या कार्यालयाध्यक्ष से अनुमति लेने के बाद जिलाधिकारी कार्यालय को अवश्य ही अवगत कराना होगा. डीएम डॉक्टर वीके सिंह ने बताया कि कांवड यात्रा के दौरान चिकित्सा शिविर, सीएचसी, पीएचसी पर चिकित्सक स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा देना सुनिश्चित करेंगे. कांवड यात्रा के दौरान दिये गये निर्देशो का पालन करना होगा. किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी.





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