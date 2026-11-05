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मेरठ में त्योहारों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू: 5 से 11 नवंबर तक रहेगा नया प्लान, जाने से पहले देखें ये रूट

हरिद्वार, दिल्ली और मुजफ्फरनगर से आने वाली रोडवेज बसों का नया रूट तय. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मेरठ: धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज जैसे त्योहारों को लेकर मेरठ के बाजारों में रौनक बढ़ने लगी है. खरीदारी के लिए बड़ी संख्या में लोगों के बाजारों में पहुंचने की संभावना को देखते हुए यातायात पुलिस ने विशेष ट्रैफिक प्लान तैयार किया है. इसके तहत 5 नवंबर से 11 नवंबर तक शहर के प्रमुख बाजारों, चौराहों और भीड़भाड़ वाले रास्तों पर रूट डायवर्जन लागू रहेगा. इस दौरान यातायात पुलिसकर्मियों की विशेष तैनाती की गई है, ताकि लोगों को बाजारों तक पहुंचने और वहां से निकलने में परेशानी न हो.

सुबह 7 बजे से रात 2 बजे तक बाजारों में नो-एंट्री: त्योहारों के दौरान बाजारों में बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए यातायात पुलिस ने कई प्रमुख मार्गों पर वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित कर दी है. गुरुवार यानी 5 नवंबर से लागू यह व्यवस्था रोजाना सुबह 7 बजे से रात 2 बजे तक प्रभावी रहेगी. इस दौरान प्रमुख बाजारों में वाहनों का प्रवेश पूरी तरह बंद रहेगा. वहीं, रोडवेज बसों और भारी वाहनों के लिए अलग-अलग वैकल्पिक रास्ते तय किए गए हैं.

नहीं लगेगा जाम, यातायात पुलिस कर्मियों की चौराहों पर की गई विशेष तैनाती. (Photo Credit: ETV Bharat) एसपी ट्रैफिक राजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि 5 से 11 नवंबर तक शहर के प्रमुख बाजारों और भीड़भाड़ वाले मार्गों पर रूट डायवर्जन लागू रहेगा. उन्होंने बताया कि यातायात व्यवस्था को सुचारु रखने के लिए प्रमुख चौराहों पर अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है. इसके साथ ही यातायात पुलिसकर्मी लोगों को रास्तों में बदलाव की जानकारी भी देंगे. पुलिस का प्रयास है कि त्योहारों के दौरान खरीदारी करने आने वाले लोगों को जाम की समस्या का सामना न करना पड़े. भैंसाली बस अड्डे आने वाली रोडवेज बसों के लिए बदला रूट: हरिद्वार, मुजफ्फरनगर और बिजनौर की ओर से भैंसाली बस अड्डे आने वाली रोडवेज बसों के लिए भी नया रास्ता तय किया गया है. ये बसें जादूगर चौराहे से रजवन बाजार, नैंसी चौराहा, औघड़नाथ मंदिर और बालाजी मंदिर मोड़ होते हुए सदर थाने के रास्ते बस अड्डे पहुंचेंगी. इसके अलावा मुखबधिर स्कूल रोड, मेरठ गर्ल्स पब्लिक स्कूल के पास से गुरु तेग बहादुर स्कूल होते हुए जली कोठी चौराहे के रास्ते भी बसों को भैंसाली डिपो तक पहुंचने की व्यवस्था दी गई है. यात्रियों को सलाह दी गई है कि बस पकड़ने के लिए निकलते समय बदले हुए रूट का ध्यान रखें. दिल्ली और गाजियाबाद से आने वाली बसें इस रास्ते से पहुंचेंगी: दिल्ली और गाजियाबाद की ओर से आने वाली रोडवेज बसों के लिए भी वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किया गया है. ये बसें परतापुर इंटरचेंज से एनएच-58, रोहटा फ्लाईओवर और रोहटा रोड होते हुए रेलवे फ्लाईओवर से गुजरेंगी. इसके बाद दिल्ली फाटक और मुखबधिर स्कूल रोड के रास्ते भैंसाली बस अड्डे पहुंच सकेंगी. इससे शहर के अंदर मुख्य बाजारों और भीड़भाड़ वाले रास्तों पर बसों का दबाव कम करने में मदद मिलेगी. सुबह 7 से रात 2 बजे तक विशेष सख्ती. (Photo Credit: ETV Bharat) सोहराब गेट से भैंसाली जाने वाली बसों का रूट भी बदला: सोहराब गेट डिपो से भैंसाली बस अड्डे जाने वाली बसों के लिए गांधी आश्रम से हंस चौराहे की ओर डायवर्जन किया गया है. यहां से बसें सीताराम पुलिया, सर्किट हाउस, साकेत चौराहा और बाउंड्री रोड होते हुए आगे बढ़ेंगी. इसके बाद जीरो माइल के रास्ते भैंसाली डिपो या मेरठ डिपो पहुंचेंगी. यातायात पुलिस ने बस चालकों से निर्धारित वैकल्पिक रास्तों का पालन करने की अपील की है.