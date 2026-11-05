मेरठ में त्योहारों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू: 5 से 11 नवंबर तक रहेगा नया प्लान, जाने से पहले देखें ये रूट
मेरठ में धनतेरस और दिवाली के चलते 5 से 11 नवंबर तक नया ट्रैफिक डायवर्जन प्लान लागू किया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 5:21 PM IST
मेरठ: धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज जैसे त्योहारों को लेकर मेरठ के बाजारों में रौनक बढ़ने लगी है. खरीदारी के लिए बड़ी संख्या में लोगों के बाजारों में पहुंचने की संभावना को देखते हुए यातायात पुलिस ने विशेष ट्रैफिक प्लान तैयार किया है. इसके तहत 5 नवंबर से 11 नवंबर तक शहर के प्रमुख बाजारों, चौराहों और भीड़भाड़ वाले रास्तों पर रूट डायवर्जन लागू रहेगा. इस दौरान यातायात पुलिसकर्मियों की विशेष तैनाती की गई है, ताकि लोगों को बाजारों तक पहुंचने और वहां से निकलने में परेशानी न हो.
सुबह 7 बजे से रात 2 बजे तक बाजारों में नो-एंट्री: त्योहारों के दौरान बाजारों में बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए यातायात पुलिस ने कई प्रमुख मार्गों पर वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित कर दी है. गुरुवार यानी 5 नवंबर से लागू यह व्यवस्था रोजाना सुबह 7 बजे से रात 2 बजे तक प्रभावी रहेगी. इस दौरान प्रमुख बाजारों में वाहनों का प्रवेश पूरी तरह बंद रहेगा. वहीं, रोडवेज बसों और भारी वाहनों के लिए अलग-अलग वैकल्पिक रास्ते तय किए गए हैं.
एसपी ट्रैफिक राजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि 5 से 11 नवंबर तक शहर के प्रमुख बाजारों और भीड़भाड़ वाले मार्गों पर रूट डायवर्जन लागू रहेगा. उन्होंने बताया कि यातायात व्यवस्था को सुचारु रखने के लिए प्रमुख चौराहों पर अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है. इसके साथ ही यातायात पुलिसकर्मी लोगों को रास्तों में बदलाव की जानकारी भी देंगे. पुलिस का प्रयास है कि त्योहारों के दौरान खरीदारी करने आने वाले लोगों को जाम की समस्या का सामना न करना पड़े.
भैंसाली बस अड्डे आने वाली रोडवेज बसों के लिए बदला रूट: हरिद्वार, मुजफ्फरनगर और बिजनौर की ओर से भैंसाली बस अड्डे आने वाली रोडवेज बसों के लिए भी नया रास्ता तय किया गया है. ये बसें जादूगर चौराहे से रजवन बाजार, नैंसी चौराहा, औघड़नाथ मंदिर और बालाजी मंदिर मोड़ होते हुए सदर थाने के रास्ते बस अड्डे पहुंचेंगी. इसके अलावा मुखबधिर स्कूल रोड, मेरठ गर्ल्स पब्लिक स्कूल के पास से गुरु तेग बहादुर स्कूल होते हुए जली कोठी चौराहे के रास्ते भी बसों को भैंसाली डिपो तक पहुंचने की व्यवस्था दी गई है. यात्रियों को सलाह दी गई है कि बस पकड़ने के लिए निकलते समय बदले हुए रूट का ध्यान रखें.
दिल्ली और गाजियाबाद से आने वाली बसें इस रास्ते से पहुंचेंगी: दिल्ली और गाजियाबाद की ओर से आने वाली रोडवेज बसों के लिए भी वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किया गया है. ये बसें परतापुर इंटरचेंज से एनएच-58, रोहटा फ्लाईओवर और रोहटा रोड होते हुए रेलवे फ्लाईओवर से गुजरेंगी. इसके बाद दिल्ली फाटक और मुखबधिर स्कूल रोड के रास्ते भैंसाली बस अड्डे पहुंच सकेंगी. इससे शहर के अंदर मुख्य बाजारों और भीड़भाड़ वाले रास्तों पर बसों का दबाव कम करने में मदद मिलेगी.
सोहराब गेट से भैंसाली जाने वाली बसों का रूट भी बदला: सोहराब गेट डिपो से भैंसाली बस अड्डे जाने वाली बसों के लिए गांधी आश्रम से हंस चौराहे की ओर डायवर्जन किया गया है. यहां से बसें सीताराम पुलिया, सर्किट हाउस, साकेत चौराहा और बाउंड्री रोड होते हुए आगे बढ़ेंगी. इसके बाद जीरो माइल के रास्ते भैंसाली डिपो या मेरठ डिपो पहुंचेंगी. यातायात पुलिस ने बस चालकों से निर्धारित वैकल्पिक रास्तों का पालन करने की अपील की है.
इन बाजारों और रास्तों पर चार पहिया वाहनों की एंट्री बंद: त्योहारों के दौरान बाजारों में भीड़ नियंत्रित करने के लिए कई प्रमुख रास्तों पर वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा. कॉपरेटिव चौराहे से पीएल शर्मा रोड होते हुए बेगमपुल की ओर जाने वाले चार पहिया वाहनों को प्रवेश नहीं मिलेगा. खैरनगर चौराहे से खैरनगर मार्केट और वैली बाजार की ओर भी वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी. इसके अलावा घंटाघर से वैली बाजार और ब्रह्मपुरी प्याऊ, शिव चौक पत्थरवालान से कबाड़ी बाजार, वैली बाजार और सराफा मार्केट की ओर वाहनों की एंट्री प्रतिबंधित रहेगी.
भारी वाहनों के लिए अलग से तय किए गए रास्ते: यातायात पुलिस ने भारी वाहनों के लिए भी विशेष व्यवस्था की है. जीरो माइल से बेगमपुल, भैंसाली बस अड्डे और हापुड़ रोड की ओर भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. रात के समय इन वाहनों को वैकल्पिक रास्तों से निकाला जाएगा. मुजफ्फरनगर और रुड़की की ओर से गढ़, मुरादाबाद और हापुड़ की तरफ जाने वाले वाहन कमिश्नर आवास, जेल चुंगी चौराहा, यूनिवर्सिटी रोड और तेजगढ़ी होते हुए आवाजाही कर सकेंगे.
बागपत और आसपास से आने वाले भारी वाहनों के लिए भी डायवर्जन: गढ़ और मुरादाबाद से मुजफ्फरनगर, शामली और बागपत की ओर जाने वाले भारी वाहनों के लिए भी यही वैकल्पिक रास्ता निर्धारित किया गया है. वहीं, बागपत की ओर से आने वाले भारी वाहनों को फुटबॉल चौक से बिजली बंबा बाईपास की तरफ भेजा जाएगा. इसके अलावा एल ब्लॉक तिराहे से हापुड़ स्टैंड की ओर भारी वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा. इन बदलावों का उद्देश्य शहर के भीतरी हिस्सों में भारी वाहनों की आवाजाही रोककर जाम की स्थिति से बचना है.
बेगमपुल से आकाशगंगा साड़ी सेंटर तक बसों और भारी वाहनों पर रोक: दीपावली के मद्देनजर बेगमपुल से आकाशगंगा साड़ी सेंटर तक भी विशेष यातायात व्यवस्था लागू की गई है. खूनी पुल, राजकीय इंटर कॉलेज और भैंसाली बस अड्डे से बेगमपुल की ओर रोडवेज बसों, सिटी बसों और अन्य भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा. इस मार्ग पर 24 घंटे रोक लगाने की जानकारी दी गई है. हालांकि, मूल सूचना में इस प्रतिबंध की अंतिम तारीख 11 सितंबर लिखी गई है, जबकि बाकी डायवर्जन 11 नवंबर तक लागू बताया गया है. इसलिए इस तारीख की यातायात पुलिस से पुष्टि जरूरी है.
प्रमुख चौराहों पर तैनात रहेंगे यातायात पुलिसकर्मी: एसपी ट्रैफिक राजेश श्रीवास्तव ने बताया कि शहर के सभी प्रमुख चौराहों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में यातायात पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है. पुलिसकर्मी लोगों को रूट डायवर्जन की जानकारी देने के साथ ही जरूरत पड़ने पर वैकल्पिक रास्तों की ओर भेजेंगे. यातायात व्यवस्था पर लगातार नजर रखी जाएगी, ताकि कहीं भी जाम की स्थिति न बने. पुलिस का कहना है कि त्योहारों के दौरान लोगों की आवाजाही आसान बनाना और बाजारों तक सुरक्षित पहुंच सुनिश्चित करना इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है.
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