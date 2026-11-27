मेरठ रूट डायवर्जन प्लान; 15 दिसंबर तक रोजाना रूट चार्ट देख कर ही घर से निकलें, कई इलाकों में यातायात रहेगा प्रतिबंधित
शादी सीजन के चलते यातायात पुलिस ने बड़े वाहनों के लिए रूट प्लान लागू किया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 27, 2026 at 10:02 AM IST
मेरठ : शादी सीजन में लोग जाम के झाम में न फंसें, इसके लिए यातायात विभाग ने खास डायवर्जन प्लान लागू किया है. यह प्लान शहरी क्षेत्र में 15 दिसंबर तक लागू रहेगा. इस दौरान भारी वाहनों का कई रूट पर डायवर्जन रहेगा. साथ ही कई क्षेत्रों में ई-रिक्शा समेत छोटे वाहनों के भी प्रतिबंधित किया गया है.
एसपी यातायात राजेश श्रीवास्तव ने बताया कि शादी के सीजन के चलते बेगमपुल, हापुड़ अड्डा और लालकुर्ती पैंठ बाजार को नो ई-रिक्शा व आटो जोन घोषित किया है. डायवर्जन के दौरान निर्धारित मार्गों का प्रयोग न करने पर चालान किए जाएंगे. हापुड़ रोड स्थित बिजली बंबा पुलिस चौकी रोड पर शाम को पांच बजे से रात 10 बजे तक सभी प्रकार के भारी वाहनों का आवागमन रोका गया है. इस दौरान वाहन खरखौदा थाना तिराहे से डायवर्ट होकर मोहिउद्दीनपुर-खरखौदा मोड़ के रास्ते अपने गंतव्य की ओर आवाजाही कर सकेंगे.
इसी तरह से बिजली बंबा बाईपास की ओर जाने वाले भारी वाहन शाम पांच से रात 10 बजे तक प्रतिबंधित रहेंगे. इनके लिए परतापुर इंटरचेंज, मोहिउद्दीनपुर-खरखौदा मोड़ और खरखौदा थाना तिराहे से आवाजाही की जा सकेगी. कई भीड़-भाड़ वाले चौराहों पर ई-रिक्शा और आटो के संचालन पर भी रोक लगाई गई है. बेगमपुल चौराहे पर जीरो माइल, आबूलेन तिराहा, सोतीगंज चौराहा और आकाश गंगा साड़ी की ओर से आने वाले ई-रिक्शा और आटो सुबह नौ बजे से रात नौ बजे तक प्रतिबंधित रहेंगे.
हापुड़ अड्डा चौराहे पर सूरजकुंड मोड़ तिराहा, नंदन सिनेमा, हापुड़ अड्डा पेट्रोल पंप यू-टर्न और गोला कुआं की ओर से आवाजाही करने वाले ई-रिक्शा व आटो का संचालन भी सुबह नौ से रात नौ बजे तक प्रतिबंधित रहेगा.
रोडवेज बसों का बदला गया रास्ता : रोडवेज बसों को लेकर भी प्लानिंग की गई है. एसपी ट्रैफ़िक ने बताया कि भैंसाली रोडवेज डिपो बस अड्डे से दिल्ली-गाजियाबाद के बीच चलने वाली रोडवेज बसें अब जली कोठी चौराहे से रेलवे रोड होकर दिल्ली की ओर 15 दिसंबर तक नहीं जा सकेंगी. इन बसों को जली कोठी चौराहे से भैंसाली मैदान, जीटीवी स्कूल तिराहा, आर्मी अस्पताल तिराहा, रोहटा रेलवे फाटक और रोहटा वाईपास (एनएच-58) होते हुए दिल्ली-गाजियाबाद की ओर से आवाजाही करनी होगी.
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