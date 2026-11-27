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मेरठ रूट डायवर्जन प्लान; 15 दिसंबर तक रोजाना रूट चार्ट देख कर ही घर से निकलें, कई इलाकों में यातायात रहेगा प्रतिबंधित

मेरठ रूट डायवर्जन प्लान ( Photo Credit : ETV Bharat )

मेरठ : शादी सीजन में लोग जाम के झाम में न फंसें, इसके लिए यातायात विभाग ने खास डायवर्जन प्लान लागू किया है. यह प्लान शहरी क्षेत्र में 15 दिसंबर तक लागू रहेगा. इस दौरान भारी वाहनों का कई रूट पर डायवर्जन रहेगा. साथ ही कई क्षेत्रों में ई-रिक्शा समेत छोटे वाहनों के भी प्रतिबंधित किया गया है.



एसपी यातायात राजेश श्रीवास्तव ने बताया कि शादी के सीजन के चलते बेगमपुल, हापुड़ अड्डा और लालकुर्ती पैंठ बाजार को नो ई-रिक्शा व आटो जोन घोषित किया है. डायवर्जन के दौरान निर्धारित मार्गों का प्रयोग न करने पर चालान किए जाएंगे. हापुड़ रोड स्थित बिजली बंबा पुलिस चौकी रोड पर शाम को पांच बजे से रात 10 बजे तक सभी प्रकार के भारी वाहनों का आवागमन रोका गया है. इस दौरान वाहन खरखौदा थाना तिराहे से डायवर्ट होकर मोहिउद्दीनपुर-खरखौदा मोड़ के रास्ते अपने गंतव्य की ओर आवाजाही कर सकेंगे.