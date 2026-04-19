मेरठ डीआईजी का फरमान; गौकशी के वांटेड पर घोषित होगा इनाम, तस्करी केस में वाहन मालिक भी होगा जिम्मेदार
डीआईजी कलानिधि नैथानी ने समीक्षा बैठक के दौरान कानून व्यवस्था को लेकर मातहतों को दिशा निर्देश दिए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 19, 2026 at 9:03 AM IST
मेरठ : डीआईजी कलानिधि नैथानी ने शनिवार को पुलिस लाइन में कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की. बैठक के दौरान डीआईजी ने गौकशी और शराब तस्करी समेत कई मुद्दों पर दिशा निर्देश जारी किए. डीआईजी ने अपराधियों पर सख्ती बरतने के साथ कॉमन मैन की सुरक्षा, गोकशी, तस्करी के मामलों में कड़ी कार्रवाई की बात कही. इसके अलावा डीआईजी ने गौकशी के वांटेड पर इनाम घोषित करने और तस्करी मामलों में वाहन मालिक को भी अभियुक्त बनाने के निर्देश दिए हैं.
पुलिस लाइन में बैठक के दौरान डीआईजी ने यक्ष ऐप पर डाटा फीडिंग, ई-साक्ष्य ऐप पर SID सृजन, ई-सम्मन, NCRP पोर्टल, नेटग्रिड और iGOT पोर्टल पर प्रशिक्षण की भी की समीक्षा की. उन्होंने वीवीआईपी विजिट के सम्बन्ध में समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए. इस अवसर पर आगामी त्यौहार एवं परशुराम जयंती, बुद्ध पूर्णिमा, महाराण प्रताप जयंती को लेकर भी दिशा निर्देश दिए. अफसरों से गंभीर अपराधों में संलिप्त सक्रिय और अभ्यस्त अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खोलने, साथ ही गुण्डा एक्ट और गैंगस्टर प्रभावी कार्रवाई करने को कहा. साथ ही लंबित विवेचनाओ का प्राथमिकता के आधार पर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के निर्देश दिए.
डीआईजी ने साइबर अपराधों में एफआईआर दर्ज करने में शिथिलता ने बरतने को कहा. सीओ के लिए कहा कि निरीक्षण के दौरान अपराध रजिस्टर के साथ साइबर सेल का रजिस्टर अवश्य चेक करें. समीक्षा बैठक के दौरान डीआईजी ने NDPS और NBW मामलों को लेकर नाराजगी जताई. साथ ही पासपोर्ट वेरीफिकेशन के लिए आवेदक को थाने पर बुलाने की बजाय मौके पर जाकर वेरीफिकेशन करने की बात कही.
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