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मेरठ विकास प्राधिकरण करेगा शहर के सभी जोन के भवनों का सर्वें, जानें पूरी तैयारी

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मेरठ में ढहेंगे अवैध निर्माण. ( ईटीवी भारत )

साथ उन्होंने यह अवश्य कहा कि अब मेरठ विकास प्राधिकरण सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन को लेकर योजना बना रहा है कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कराया जाए.

ईटीवी भारत ने मेरठ विकास प्राधिकरण के वीसी संजय मीना से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई. वहीं दूसरी तरफ मेरठ विकास प्राधिकरण के सचिव अर्पित गुप्ता से भी बात की. सचिव अर्पित गुप्ता ने कहा कि वह अभी लखनऊ में है और जल्द ही पूरे मामले में आकर स्थिति स्पष्ट करेंगे.

बहुचर्चित सेंट्रल मार्केट प्रकरण जिसमें दो दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जोन ए में अवैध भवनों के पर जो सील करने का आदेश दिया गया है. उसके बाद शहर में लोगों में बेचैनी है. मेरठ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष संजय मीणा तो छुट्टी पर चले गए हैं, हालांकि वे काफी समय से अस्वस्थ हैं. इसको लेकर शासन और प्रशासन को भी उनकी तरफ से अवगत कराया गया था.

वहीं, मेरठ विकास प्राधिकरण के द्वारा अब तीन जोन के ऐसे भवनों को भी चिन्हित करने के लिए योजना बनाई जा रही है, जो कि अवैध निर्माण हैं.

मेरठ : मेरठ शहर के 16 हजार 726 भवनों को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए सील करने के आदेश के बाद से मेरठ में भवन स्वामियों की टेंशन बढ़ गई है. मेरठ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष स्वास्थ्य कारणों से अवकाश पर चले गए हैं.

वहीं उन्होंने यह भी बताया कि मेरठ विकास प्राधिकरण सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रम में जोन-ए के बाद अब जोन-बी, सी और डी में भी भवनों का सर्वे का कार्य करने के लिए योजना बनाने जा रहा है.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मेरठ में ढहेंगे अवैध निर्माण. (ईटीवी भारत)

मेरठ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के द्वारा अचानक लिए गए अवकाश के बाद विभाग के अधिकारी वेट एंड वॉच की स्थिति में है.

जबकि सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले की अगली सुनवाई के 9 दिसंबर को होगी.

वहीं दूसरी तरफ शास्त्रीनगर सेक्टर-2 में पिछले करीब छह महीने से स्थानीय महिला धरण दे रही थीं. जिनको कि उम्मीद थी उन्हें कोई राहत सरकार या सुप्रीम कोर्ट दे सकता है, लेकिन राहत जैसी कोई बात दूर से दूर तक नजर नहीं आ रही है.

मेरठ विकास प्राधिकरण के द्वारा मेरठ को कर अलग-अलग जोन में बांटा गया है इन चारों जोन की अगर बात करें, तो यहां लगभग 4 लाख 75 हजार भवन हैं.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मेरठ में ढहेंगे अवैध निर्माण. (ईटीवी भारत)

ऐसे में अब जोन-बी, सी और डी में बने ऐसे भवनों को चिन्हित करने का काम मेरठ विकास प्राधिकरण (मेडा) करेगा जो कि या तो अवैध निर्माण की श्रेणी में आते हैं या फिर अन्य नियमों के उल्लंघन की श्रेणी में. बता दें कि ये सर्वें रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश की जानी है.

सेंट्रल मार्केट प्रकरण की सुनवाई के द्वारा बीते 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से प्रदेश सरकार से एलआईजी और ईडब्ल्यूएस भवनों के लिए पुनर्वास नीति लाने को लेकर उचित कदम उठाने के लिए कहा था. लेकिन उस आदेश के सुनने के बाद से ही मेरठ के शास्त्रीनगर में धरना दे रही महिलाओं के द्वारा पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि वह अपने आशियाने छोड़ने को तैयार नहीं हैं.

ईटीवी भारत से उप आवास आयुक्त अनिल कुमार सिंह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पूर्व में पुनर्वास लेकर जो आदेश दिये थे, उसको लेकर अब तक कई दौर की वार्ता भी हुई है, उम्मीद है जल्द ही इसमें सफलता मिलेगी. सहमति के आधार पर कार्य किया जाएगा.

वहीं स्थानीय महिलाओं के साथ बीते 6 महीने से धरना दे रही शालू का कहना है कि हमारे छोटे-छोटे घर हैं व्यापार उजड़ गया और ऐसे में अब और कहीं जाकर कैसे जीवन यापन करेंगे यह बड़ी समस्या है सरकार और सुप्रीम कोर्ट से बार-बार यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उन्हें उनके घर में ही रहने दिया जाए. साथ ही जनप्रतिनिधियों से भी उम्मीद थी, लेकिन वह उम्मीद भी टूट चुकी है.