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मेरठ विकास प्राधिकरण की वेबसाइट हैक, होमपेज बदला; पाकिस्तानी हैकर ग्रुप ने ली जिम्मेदारी

लोगों का कहना है कि महत्वपूर्ण सरकारी प्राधिकरण की वेबसाइट का इस तरह आसानी से हैक हो जाना बेहद चिंताजनक है.

मेरठ विकास प्राधिकरण की वेबसाइट हैक.
मेरठ विकास प्राधिकरण की वेबसाइट हैक. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 28, 2026 at 1:13 PM IST

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मेरठ: मेरठ विकास प्राधिकरण (MEDA) की आधिकारिक वेबसाइट (mdameerut.in) को साइबर हमलावरों ने निशाना बनाया. शनिवार को हैकर्स ने न सिर्फ वेबसाइट में सेंध लगाई, बल्कि उसके होमपेज को पूरी तरह बदलकर उस पर पाकिस्तान समर्थित आपत्तिजनक संदेश और नारे फ्लैश कर दिए. इसकी जिम्मेदारी 'OVERTHRASH1337' हैकर ग्रुप ली है.

हाई प्रोफाइल डिजिटल हमले के बाद प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया है. सरकारी पोर्टल्स की साइबर सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. ​वेबसाइट हैक होने के बाद जब भी कोई यूजर मेडा की साइट खोल रहा था, तो उसे सामान्य जानकारी की जगह एक काला बैकग्राउंड और उस पर पाकिस्तान के समर्थन में लिखे गए आपत्तिजनक शब्द दिखाई दे रहे थे.

हैकर्स ने खुद को 'OVERTHRASH1337' नामक हैकर समूह का सदस्य बताया है. शुरुआती जांच में यह मामला 'वेबसाइट डिफेसमेंट' का लग रहा है. ​हाल ही में इस हैकर ग्रुप द्वारा भारत की कुछ अन्य शैक्षणिक और सरकारी वेबसाइट्स को भी निशाना बनाने की बातें सामने आई हैं, जिसके पीछे 'स्क्रिप्ट किडीज' या किसी सुनियोजित प्रोपेगैंडा का हाथ होने की आशंका है.

​घटना की जानकारी मिलते ही मेडा की तकनीकी और आईटी टीम तुरंत हरकत में आई. वेबसाइट को रीस्टोर करने और सर्वर को सुरक्षित करने का प्रयास शुरू कर दिया गया, लेकिन काफी जद्दोजहद के बाद भी वेबसाइट को पूरी तरह सामान्य करने में लंबा समय लगा.

अधिकारियों के सामने इस समय सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हैकर्स सिर्फ होमपेज का लेआउट बदलने में कामयाब रहे या उन्होंने मेडा के मुख्य सर्वर के भीतर घुसकर किसी संवेदनशील डेटा, भूखंडों की जानकारी या नागरिकों के पर्सनल डाटा तक भी अनधिकृत पहुंच बनाई है. इसकी विस्तृत फॉरेंसिक जांच की जा रही है.​

एसएसपी मेरठ अविनाश पांडेय ने बताया कि मेरठ विकास प्राधिकरण की वेबसाइट हैक होने का मामला संज्ञान में आया है. हालांकि, इस संबंध में अभी तक पुलिस विभाग को मेडा प्रशासन की तरफ से कोई औपचारिक या लिखित शिकायत प्राप्त नहीं हुई है.

जैसे ही आधिकारिक तहरीर मिलती है, तत्काल मुकदमा दर्ज कर मामले को साइबर क्राइम सेल को सौंप दिया जाएगा. देश-विरोधी हरकत या साइबर हमले को अंजाम देने वाले शरारती तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

मेडा के उपाध्यक्ष संजय कुमार मीणा ने बताया कि शनिवार को तकनीकी टीम को वेबसाइट के होमपेज में गड़बड़ी और आपत्तिजनक संदेश दिखने की जानकारी मिली थी. एहतियात के तौर पर तुरंत कदम उठाए गए हैं.

हमारी तकनीकी टीम पूरे सर्वर और डाटा बेस की बारीकी से जांच कर रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई बैक एंड डाटा लीक न हुआ हो. पुलिस और साइबर एक्सपर्ट्स को इस घटनाक्रम से अवगत करा दिया गया है. जल्द ही औपचारिक शिकायत दर्ज कराई जा रही है.

वहीं, आम लोगों का कहना है कि महत्वपूर्ण सरकारी प्राधिकरण की वेबसाइट का इस तरह आसानी से हैक हो जाना बेहद चिंताजनक है. मेडा की वेबसाइट पर शहर के विकास कार्यों, निविदाओं और संपत्तियों से जुड़ा डाटा होता है.

ऐसे में मजबूत फायरवॉल और समय-समय पर सिक्योरिटी ऑडिट न होना बड़ी लापरवाही की ओर इशारा करता है. फिलहाल, सुरक्षा एजेंसियां और साइबर एक्सपर्ट्स हैकर्स के IP एड्रेस और उनके ओरिजिन को ट्रैस करने की कोशिश कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: लखनऊ विकास प्राधिकरण से सील खुलवाना हुआ आसान, लागू किया 72 घंटे का स्पेशल प्लान

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