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पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह पर अभद्र टिप्पणी, राम अवतार पलसानिया पर मुकदमा दर्ज

पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह पर अभद्र टिप्पणी के बाद भड़के रालोद कार्यकर्ता. ( Photo Credit : ETV Bharat )