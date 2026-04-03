पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह पर अभद्र टिप्पणी, राम अवतार पलसानिया पर मुकदमा दर्ज
अंतरराष्ट्रीय जाट संसद के संस्थापक राम अवतार पलसानिया की टिप्पणी के बाद भड़के रालोद कार्यकर्ता.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 3, 2026 at 2:49 PM IST
मेरठ : पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी का मामला गुरुवार को दिनभर चर्चा का विषय बना रहा है. मेरठ के सकौती गांव में ग्रामीणों और जाट समाज के नेताओं ने महापंचायत की.
साथ ही पश्चिम यूपी के कई जिलों में रालोद कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया. इसके बाद पुलिस ने रालोद के राष्ट्रीय महासचिव गौरव जाटोली की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है.
सीओ दौराला प्रकाश चंद्र अग्रवाल ने बताया कि राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में थाने आए थे. जानकारी दी गई कि भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय जाट संसद के संस्थापक राम अवतार पलसानिया ने सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी की है.
इस बाबत कंकरखेड़ा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है. तीन टीमों का गठन करके जांच की जा रही है. साइबर टीम भी कार्रवाई कर रही है.
इस मामले में जाट नेता रोहित जाखड़ ने कहा कि ऐसे किसी भी शख्स को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, जो किसानों के मसीहा पर टिप्पणी करे. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर राम अवतार पलसानिया द्वारा की गई टिप्पणी से समाज में भयंकर आक्रोश है. ऐसे लोगों को पुलिस सबक सिखाए. गौर करें तो राम अवतार पलसानिया मूलरूप से राजस्थान के रहने वाले हैं.
बता दें, राम अवतार पलसालिया के संगठन अंतरराष्ट्रीय जाट संसद के बैनर तले मेरठ के सकौती टांडा में हाल ही में महाराजा सूरजमल की प्रतिमा स्थापित की गई थी. इस कार्यक्रम में पंजाब के मुख्यमंत्री, राजस्थान के नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल, बीजेपी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान भी मौजूद थे. इसी कार्यक्रम के बाद सोशल मीडिया पर राम अवतार पलसानिया ने पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह पर अमर्यादित टिप्पणी की थी. इसी को लेकर लोगों में जबर्दस्त रोष है.
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