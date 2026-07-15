मियावाकी तकनीक से मेरठ में उगाया जाएगा 'घना जंगल', स्कूल के नन्हे-मुन्नों ने रोपे 250 पौधे
राज्यसभा सांसद डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी की पहल पर काशी उपवन में भव्य वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 15, 2026 at 11:03 AM IST
मेरठ : 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत मेरठ को हरा-भरा बनाने की कवायद तेज हो गई है. इसी क्रम में राज्यसभा सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी की पहल पर नगर निगम द्वारा काशी उपवन (अचरोदा रोड, काशी पानी की टंकी के सामने) में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस दौरान नन्हे-मुन्ने स्कूली बच्चों और स्थानीय लोगों ने 250 पौधे रोपे. नगर निगम ने मेरठ में 1 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है. जिसके तहत इस क्षेत्र को मियाबाकी तकनीकि से एक विशेष वन क्षेत्र के रूप में विकसित करने की योजना है.
वृक्षारोपण की बड़ी खासियत यह है कि इसमें चार अलग-अलग प्रजातियों के पौधों को मियावाकी तकनीकि से पास-पास लगाया गया है. जब ये वृक्ष पूरी तरह बड़े होंगे तो सूर्य की किरणें भी इन्हें भेदकर धरती तक नहीं पहुंच पाएंगी. यह घना जंगल मेरठ के पर्यावरण को सुधारने और वायु गुणवत्ता (AQI) को बेहतर करने में मील का पत्थर साबित होगा.
सांसद डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने बताया कि "आज आप जो एक पेड़ लगा रहे हैं, उसे यह मानकर लगाइए कि आप अपनी आने वाली संतान को एक सुरक्षित और स्वच्छ पर्यावरण रूपी उपहार दे रहे हैं. 'एक पेड़ मां के नाम' लगाकर भारत के भविष्य को प्रदूषण मुक्त बनाने में अपनी जिम्मेदारी निभाएं. यदि कोई भी जागरूक नागरिक अपने मोहल्ले, पार्क या किसी सार्वजनिक स्थान पर वृक्षारोपण करना चाहता है तो वह सीधे नगर निगम से या मेरे (सांसद कार्यालय) पर संपर्क करके निःशुल्क पौधे प्राप्त कर सकता है.
कार्यक्रम में मुख्य रूप से विवेक रस्तोगी महानगर अध्यक्ष भाजपा, हरिकांत अहलूवालिया महापौर, सौरभ गंगवार नगर आयुक्त, विवेक वाजपेयी, नरेंद्र उपाध्याय, राजीव गुप्ता काले, कुलदीप बाल्मीकि, संदीप रेवड़ी, रामवीर के साथ ही बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ताओं, क्षेत्र के लोगों और स्कूली बच्चों ने भाग लिया.
यह भी पढ़ें : एक पेड़ मां के नाम; यूपी में रोपे गए 35 करोड़ पौधे, पढ़ें विभागवार वृक्षारोपण का आंकड़ा
यह भी पढ़ें : यूपी में एक पेड़ मां के नाम; प्रदेशभर में रोपे गए 35 करोड़ 27 लाख 89 हजार 926 पौधे