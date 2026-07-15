ETV Bharat / state

मियावाकी तकनीक से मेरठ में उगाया जाएगा 'घना जंगल', स्कूल के नन्हे-मुन्नों ने रोपे 250 पौधे

बच्चों के साथ वृक्षारोपण करते राज्यसभा सांसद डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी. ( Photo Credit : ETV Bharat )