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REELS; फेमस होने की 'अंधी दौड़' में सुध-बुध खो रही युवा पीढ़ी, मानसिक सेहत पर विशेषज्ञों का बड़ा खुलासा

सोशल मीडिया पर चंद लाइक्स और व्यूज का नशा जानलेवा साबित हो रहा है. मनोवैज्ञानिकों ने 'डिजिटल एडिक्शन' को लेकर गंभीर चेतावनी दी है.

जानलेवा रील्स.
जानलेवा रील्स. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 28, 2026 at 11:37 AM IST

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मेरठ : डिजिटल दौर में सोशल मीडिया पर खासकर युवाओं में Views पाने की लत बढ़ती जा रही है. रील बनाने के चक्कर में युवा अक्सर जान जोखिम में डाल रहे हैं. इसके अलावा कई युवकों की जान भी जा चुकी है. सोशल मीडिया पर छा जाने का खुमार क्यों और कैसे बढ़ा, इसी मुद्दे पर ईटीवी भारत ने वर्तमान के सबसे Trending विषय पर युवाओं, विद्वानों और मनोचिकित्सिकों से बात की. पढ़ें विस्तृत रिपोर्ट....

REELS : जोखिम में जान. देखें पूरी खबर (Video Credit : ETV Bharat)

Digital Democracy का बेजा इस्तेमाल, जोखिम में जान : लाला लाजपत राय स्मारक मेडिकल कॉलेज के मनोचिकित्सा विभाग में तैनात मनोचिकित्सक डॉ. तरुण पाल के अनुसार युवा अक्सर दूसरों को स्टंट करते देख 'एक्साइटमेंट' (उत्तेजना) में आ जाते हैं. यह मनोवैज्ञानिक प्रभाव इतना गहरा होता है कि वे अपनी सुरक्षा को पूरी तरह भूल जाते हैं. शोध बताते हैं कि रील बनाने की सनक में शामिल युवा अक्सर वास्तविक जीवन में सामाजिक रूप से कटे हुए होते हैं. वे अपनी आंतरिक नकारात्मकता को छिपाने के लिए डिजिटल दुनिया में 'हीरो' बनने की कोशिश करते हैं.

-मेरठ में बीते दिनों एक यू-ट्यूबर की मौत उस वक़्त हुई थी, जब वह रील बना रहा था. दिल्ली देहरादून हाइवे पर दौराला थाना क्षेत्र के दादरी गांव के पास चलती बाइक पर रील बना रहे 19 वर्षीय यू-ट्यूबर विशु तिवारी की मौत हो गई थी. ये रील यूट्यूबर के जीवन की आखिरी रील साबित हुई. वह ऋषिकेश से स्पोर्ट्स बाइक पर स्टंट कर रहा था. तभी उसकी बाइक आगे चल रहे कैंटर में जा घुसी थी.
-उत्तराखंड के रहने वाले सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर अनुराग डोभाल जो (UK07 Rider) के नाम से चर्चित है. उसने हाल ही में अपनी फॉर्च्यूनर कार को 150 की स्पीड से अधिक पर दौड़ाकर रील बनाई और सोशल मीडिया (इंस्टाग्राम ) पर लाइव दिखाया. इस दौरान गाड़ी अचानक डिवाइडर से टकराई, जिसमें नई गाड़ी के परखच्चे उड़ गए थे. हालांकि यूट्यूबर की किसी तरह जान बच गई थी.
-बीते महीने मेरठ-बिजनौर हाईवे पर बाइक पर खड़े होकर एक युवक स्टंट कर रहा था. तभी बाइकर टोल प्लाजा पर गिर गया था. जिसका वीडियो खूब वायरल हुआ, लेकिन उसने और लोगों को भी मुसीबत में डाल दिया था.
-बीते साल रील के चक्कर में 17 साल का अनिकेत पानी की टंकी लगभग 150 फ़ीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ गया था. तभी रील बनाने के चक्कर में उसका पैर फिसल गया और उसकी मौत हो गई थी.
-उससे पहले कई सिरफिरे युवकों ने तो रील बनाने के चक्कर में थार गाड़ी की छत पर मिट्टी डालकर शहर के गढ़ हाईवे पर उसे दौड़ाया था. जिससे सड़क से गुजरने वाले लोगों की जान की जान खतरे में पड़ गई थी.

डाॅ. पाल के मुताबिक ऐसे युवाओं को लगता है कि खतरनाक स्टंट करके वे समाज में अपनी अलग पहचान स्थापित रहे हैं. असल में वे खुद को धोखा दे रहे होते हैं और जान जोखिम में डाल रहे होते हैं. ऐसे में अभिभावकों को भी जिम्मेदारी निभानी होगी. बच्चों के इंटरनेट वॉच टाइम ​निगरानी बढ़ानी होगी. मौजूदा दौरा में मोबाइल का वाॅच टाइम औसतन 8 से 10 घंटे तक हो गया है. इसके ​खतरनाक परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं. बच्चों का स्वभाव बचपन से ही हिंसक और विरोधी प्रकृति का होने लगा है. रिसर्च में यह बात भी निकाल कर सामने आई है कि ऐसे युवा वास्तविक जीवन में सामाजिक नहीं हो पाते. ये दिखावे के लिए कुछ भी करते हैं.

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग के निदेशक ​प्रोफेसर डॉ. प्रशांत कुमार का मानना है कि आजकल की जो लाइफस्टाइल हो गई है लोग इसे डिजिटल डेमोक्रेसी कहते हैं, लेकिन इस डिजिटल डेमोक्रेसी में Digital Awareness होना भी बहुत जरूरी है. सोशल मीडिया कंटेंट देखने और बनाने वालों, दोनों के लिए 'डिजिटल लिटरेसी' अनिवार्य है. वर्तमान युग के युवाओं में समझने की क्षमता क्षीण हो रही है. आज की युवा पीढ़ी सही या गलत के निष्कर्ष इंटरनेट पर 'ट्रेंड' देख कर निकाल रहा है. ऐस युवाओं में जब तक खुद के प्रति जिम्मेदारी पैदा नहीं होगी, तब तक कानून या सलाह का कोई खास असर नहीं होगा.

ताक पर प्राइवेसी और सुरक्षा : ​चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के छात्र शिवम का कहना है कि आज का युव न तो अपनी प्राइवेसी को लेकर चिंतित है और न ही अपनी सुरक्षा को लेकर. एक हाथ में सेल्फी स्टिक और दूसरे हाथ से बाइक चलाकर स्टंट करना ​सड़कों पर अराजकता करने जैसा है. यह केवल रील बनाने वाले के लिए ही नहीं, बल्कि सड़क पर चल रहे निर्दोष राहगीरों के लिए भी जानलेवा है. एक छोटी सी चूक किसी का भी परिवार उजाड़ सकती है. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की स्टूडेंट निधि शर्मा कहती हैं कि आज के युवा सोशल मीडिया पर रील देखकर हर चीज से इनफ्लुएंस हो रहे हैं. यह बेहद गलत है.


चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एमके श्रीवास्तव के अनुसार आज मोबाइल एक नशे की तरह हो गया है. अगर पास में मोबाइल रखा हो तो कई बार खुद ही उठा कर यह तक देखते हैं कि कहीं कोई मैसेज तो नहीं आया है. इससे पता चलता है कि हम मोबाइल के अधीन हो गए हैं. हम जैसे एक तरह के नशे के शिकार हो गए हैं. यहां यह जानने वाली बात यह है कि हम तकनीकी के लिए हैं तकनीकी हमारे लिए नहीं है.


प्रोफेसर एमके श्रीवास्तव के मुताबिक के मुताबिक युवा आजकल सोशल मीडिया पर रील ज्यादा देख रहे हैं. वह रियल लाइफ और रील लाइफ में अंतर नहीं कर पा रहे हैं. ऐसे में हमें कम से कम सप्ताह में एक दिन डिजिटल ब्रेक लेना चाहिए. साथ ही धीरे-धीरे अपने वॉच टाइम को भी काम करना चाहिए. इससे धीरे-धीरे हम खुद पर नियंत्रण करके इस स्थिति से उबर सकते हैं. यहां यह भी जरूरी है कि हम अपने आसपास के लोगों को समय दें, परिवार को समय दें. उनके साथ समय व्यतीत करें तो यह लत थोड़ी कम हो सकती है.





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