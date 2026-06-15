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मेरठ में लापरवाही: चोकर समझकर चारे में मिला दिया 12 किलो यूरिया, तड़प-तड़प कर 5 गाय और 3 भैंसों की मौत

पशु आहार के पास रखी खाद बनी काल. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मेरठ: उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद अंतर्गत दौराला क्षेत्र के नगली आजड़ गांव में एक पशुपालक की जरा सी चूक की वजह से 5 गायों और 3 भैंसों की दर्दनाक मौत हो गई. इस बड़े हादसे के बाद भी अभी कई बीमार पशुओं का सघन इलाज अस्पताल में चल रहा है. घटना की गंभीरता को देखते हुए गांव में खुद मुख्य पशु चिकित्साधिकारी पशुओं को बचाने के लिए 6 विशेष टीमों के साथ मौके पर पहुंचे. दरअसल, पीड़ित गृह स्वामी ने भूलवश और अंधेरा होने के कारण पशु आहार की जगह चारे में भारी मात्रा में यूरिया खाद मिला दिया था. चोकर समझकर चारे में मिला दिया यूरिया: मेरठ जिले के इस नगली आजड़ गांव में सोमवार को हुए इस दर्दनाक हादसे में एक ही पशुपालक के आठ बेजुबान पशुओं की तड़प-तड़प कर जान चली गई. पूछताछ में सामने आया कि हादसे के वक्त घर में गहरा अंधेरा था और बिजली न होने की वजह से पशुपालक को चारे की सही जानकारी नहीं हो सकी. घर के उसी हिस्से में खेतों में डालने के लिए यूरिया खाद का कट्टा भी रखा हुआ था, जो पशु आहार के बिल्कुल नजदीक था. अंधेरे की वजह से किसान ने पशु आहार (चोकर) के बजाय उसके पास रखे यूरिया के कट्टे से खाद निकाली और उसे चारे में मिला दिया. अंधेरे के कारण किसान से हुई बड़ी चूक. (Photo Credit: ETV Bharat) ओवरडोज से तड़पने लगे गोवंश: यूरिया मिले चारे का रिएक्शन इतना तेज हुआ कि उसे खाते ही कुछ ही देर में एक के बाद एक गोवंश और भैंसें जमीन पर गिरने लगीं. तड़पते हुए पशुओं को देखकर किसान के होश उड़ गए और यह खबर आग की तरह पूरे ग्रामीण क्षेत्र में फैल गई. तत्काल स्थानीय लोगों द्वारा मेरठ के जिला पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. पवित्रजीत सिंह को इस आपातकाल की सूचना दी गई, जो स्वयं मौके पर पहुंचे. इसके साथ ही जिले के नजदीकी पशु चिकित्सालयों से भी 6 टीमों को मय स्टाफ और जरूरी दवाओं के साथ तत्काल गांव बुलाया गया.