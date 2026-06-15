मेरठ में लापरवाही: चोकर समझकर चारे में मिला दिया 12 किलो यूरिया, तड़प-तड़प कर 5 गाय और 3 भैंसों की मौत
मेरठ में चोकर की जगह चारे में 12 किलो यूरिया खाद मिलाने से 5 दुधारू गायों और 3 भैंसों की तड़प-तड़प कर मौत हो गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 15, 2026 at 10:40 PM IST
मेरठ: उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद अंतर्गत दौराला क्षेत्र के नगली आजड़ गांव में एक पशुपालक की जरा सी चूक की वजह से 5 गायों और 3 भैंसों की दर्दनाक मौत हो गई. इस बड़े हादसे के बाद भी अभी कई बीमार पशुओं का सघन इलाज अस्पताल में चल रहा है. घटना की गंभीरता को देखते हुए गांव में खुद मुख्य पशु चिकित्साधिकारी पशुओं को बचाने के लिए 6 विशेष टीमों के साथ मौके पर पहुंचे. दरअसल, पीड़ित गृह स्वामी ने भूलवश और अंधेरा होने के कारण पशु आहार की जगह चारे में भारी मात्रा में यूरिया खाद मिला दिया था.
चोकर समझकर चारे में मिला दिया यूरिया: मेरठ जिले के इस नगली आजड़ गांव में सोमवार को हुए इस दर्दनाक हादसे में एक ही पशुपालक के आठ बेजुबान पशुओं की तड़प-तड़प कर जान चली गई. पूछताछ में सामने आया कि हादसे के वक्त घर में गहरा अंधेरा था और बिजली न होने की वजह से पशुपालक को चारे की सही जानकारी नहीं हो सकी. घर के उसी हिस्से में खेतों में डालने के लिए यूरिया खाद का कट्टा भी रखा हुआ था, जो पशु आहार के बिल्कुल नजदीक था. अंधेरे की वजह से किसान ने पशु आहार (चोकर) के बजाय उसके पास रखे यूरिया के कट्टे से खाद निकाली और उसे चारे में मिला दिया.
ओवरडोज से तड़पने लगे गोवंश: यूरिया मिले चारे का रिएक्शन इतना तेज हुआ कि उसे खाते ही कुछ ही देर में एक के बाद एक गोवंश और भैंसें जमीन पर गिरने लगीं. तड़पते हुए पशुओं को देखकर किसान के होश उड़ गए और यह खबर आग की तरह पूरे ग्रामीण क्षेत्र में फैल गई. तत्काल स्थानीय लोगों द्वारा मेरठ के जिला पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. पवित्रजीत सिंह को इस आपातकाल की सूचना दी गई, जो स्वयं मौके पर पहुंचे. इसके साथ ही जिले के नजदीकी पशु चिकित्सालयों से भी 6 टीमों को मय स्टाफ और जरूरी दवाओं के साथ तत्काल गांव बुलाया गया.
पशुपालक को 10 लाख रुपये का नुकसान: यूरिया की हैवी डोज होने की वजह से डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद आठ पशुओं को नहीं बचाया जा सका. पीड़ित पशुपालक ने बताया कि उसके पास लगभग 12 बड़े पशु और कई छोटे बछड़े-बछिया थे, जिसके चलते उसने करीब 10 से 12 किलोग्राम यूरिया अनजाने में चारे में मिला दिया था. यह जहरीला चारा खाने के कुछ ही देर बाद सभी पशुओं की तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी और वे एकाएक दम तोड़ने लगे. इस दर्दनाक हादसे से गरीब किसान को कम से कम 10 लाख रुपये के अमूल्य पशुधन की भारी हानि हुई है.
एक मुट्ठी यूरिया भी होता है जानलेवा: मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. पवित्रजीत सिंह और उनकी टीम ने सूझबूझ दिखाते हुए अन्य पशुओं का तुरंत पेट साफ कर उपचार शुरू किया, जिससे कई पशुओं की जान बच गई. देर शाम तक किसान की पांच दुधारू गाय और तीन भैंसों की मौत की पुष्टि हो चुकी थी, जबकि चार अन्य गंभीर पशुओं का इलाज अब भी जारी है. सीवीओ ने बताया कि पशुओं में यूरिया पॉइजनिंग की वजह से उनके शरीर में अत्यधिक गैस बन गई थी, जिसने अंदरूनी अंगों को फेल कर दिया. उन्होंने ग्रामीणों को सलाह दी कि यूरिया खाद और पशु आहार को हमेशा अलग-अलग स्थानों पर रखें, क्योंकि महज एक मुट्ठी यूरिया भी पशुओं के लिए जानलेवा होता है.
सरकारी योजना से आर्थिक सहायता दिलाने का आश्वासन: भूलवश हुए इस हादसे के कारण किसान के घर में मातम छाया हुआ है और पूरे गांव के पशुपालक पीड़ित के घर पहुंचकर उसे ढांढस बंधा रहे हैं. इस बीच मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने पीड़ित परिवार को सांत्वना देते हुए एक बड़ी राहत की बात कही है. सीवीओ ने आश्वस्त किया है कि इस भारी नुकसान की भरपाई के लिए वह किसान को शासन की 'सहभागिता योजना' या अन्य आपदा कोष के तहत उचित आर्थिक सहायता जरूर दिलाएंगे. फिलहाल पशुपालन विभाग की टीम बचे हुए पशुओं की सेहत पर लगातार नजर बनाए हुए है.
यह भी पढ़ें- असम विमान हादसे में शहीद वायुसेना सार्जेंट जितेंद्र शर्मा को अंतिम सलाम, टप्पल से सालपुर तक उमड़ा जनसैलाब