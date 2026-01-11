ETV Bharat / state

मेरठ में हत्या-अपहरण केस; गिरफ्तार युवक से पूछताछ जारी, सांसद चंद्रशेखर को धरने से उठाया

मेरठ: सरधना थाना क्षेत्र के कपसाड़ गांव में दलित महिला की हत्या और उसकी बेटी को किडनैप करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. किडनैप की गई युवती को भी सकुशल बरामद कर लिया गया है. आज इस मामले में पुलिस खुलासा कर सकती है. दूसरी तरफ आजाद समाज पार्टी के प्रमुख और सांसद चंद्रशेखर आजाद इस मामले में टोल प्लाजा पर ही धरना देने लगे. देर रात उन्हें पुलिस ने जबरन धरनास्थल से उठाया.

मेरठ के सरधना थाना क्षेत्र के कपसाड़ गांव में गुरुवार को दलित महिला सुनीता की हत्या कर दी गई थी. उसकी बेटी रूबी को अगवा कर लिया गया था. आरोप गांव के ही युवक पारस राजपूत पर लगा है. इस मामले ने प्रदेश की राजनीति गर्म कर दी और विपक्षी दलों ने योगी सरकार पर हमले शुरू कर दिए. कांग्रेस, सपा और आजाद समाज पार्टी के नेताओं ने गांव पहुंचकर बेटी के लिए न्याय मांगना शुरू कर दिया. इससे तनाव बढ़ गया और गांव में पुलिस बल तैनात करना पड़ा.

आरोपी युवक और अगवा युवती बरामद: वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. विपिन ताड़ा ने इस केस को क्रैक करने के लिए पुलिस की 10 टीमें बनाईं. शनिवार को हत्यारोपी पारस और अगवा युवती रूबी को सहारनपुर से बरामद कर लिया गया है. पुलिस अधिकारियों का दावा है कि दोनों से पूछताछ की जा रही है.

पुलिस की मानें तो पारस दो दिनों से युवती के साथ सहारनपुर जिले में अपने एक रिश्तेदार के यहां छिपा था. दोनों को उत्तराखंड के रुड़की स्टेशन से पुलिस ने बरामद किया है. कपसाड़ गांव में इस बात की भी चर्चा है कि दोनों के पहले से ही प्रेम-संबंध हैं. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. विपिन ताड़ा ने भी यह बात कही थी कि युवक-युवती पहले से एक-दूसरे से परिचित हैं. अब पुलिस हत्या और अपहरण की गुत्थी सुलझाने में लगी है.

पहले भी हुआ टकराव: गांव के कुछ लोगों का कहना है कि पहले भी युवक और युवती के संबंध परिजनों के सामने आए थे. तब टकराव की स्थिति भी बनी लेकिन परिवारों ने दोनों को समझाया था. मृतक सुनीता के बेटे नरसी और पति सुनील ने बयान भी दिया कि परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है. रूबी की शादी के लिए प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि उनके घर में ऐसी घटना हो जाएगी.