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ललिता गौतम हत्याकांड; फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि नहीं, पुलिस गिरफ्त में है हत्यारोपी

विपक्षी पार्टियां भी सरकार और पुलिस के खिलाफ लगातार सोशल मीडिया से लेकर जमीनी स्तर पर हमलावर थीं.

ललिता गौतम हत्याकांड.
ललिता गौतम हत्याकांड. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 18, 2026 at 12:00 PM IST

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मेरठ: रोहटा थाना क्षेत्र की दलित छात्रा ललिता गौतम की हत्या मामले में बड़ा अपडेट आया है. फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट में छात्रा के साथ दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है. परिजनों ने दुष्कर्म और हत्या का आरोप लगाया था. पुलिस ने छात्रा की हत्या के आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है.

मेरठ में ललिता गौतम हत्याकांड को लेकर पिछले कई दिनों से माहौल गर्म है. राजनैतिक दलों ने भी इसे मुद्दा बनाया और पुलिस पर हमलावर रहे. बार-बार सरकार को घेरने की कोशिश होती रही. लेकिन अब इस मामले की फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट से दुष्कर्म के दावों की हवा निकल गई है.

इससे पहले परिजनों द्वारा दुष्कर्म के आरोप लगाए गए थे, जिस पर विपक्षी पार्टियां भी सरकार और पुलिस के खिलाफ लगातार सोशल मीडिया से लेकर जमीनी स्तर पर हमलावर थीं. सियासी दल सरकार को घेर रहे थे.

साथ ही अलग-अलग सामाजिक संगठन भी इस मुद्दे पर सरकार की मुखालफत कर रहे थे. प्रदेश सरकार के मंत्री असीम अरुण ने बयान दिया था कि पीड़िता के साथ दुष्कर्म हुआ है, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद यह बात गलत साबित हुई है.

कौन थी ललिता गौतम: मूलरूप से थिरोट गांव की रहने वाली छात्रा ललिता गौतम 15 मई 2026 को परीक्षा देने के लिए घर से निकली थी. इसके बाद वह लापता हो गई. परिजनों ने उसकी काफी खोजबीन की, लेकिन दो दिन बाद यानी 17 मई को उसका शव रोहटा थाना क्षेत्र के उकसिया और कल्याणपुर गांवों की सीमा के नजदीक एक गन्ने के खेत में बरामद हुआ था.

परिजनों ने लगाया था आरोप: परिजनों ने तब अपहरण, दुष्कर्म और हत्या का आरोप लगाते हुए मुख्य आरोपी अंकुश और उसके साथियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी. पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए आरोपी अंकुश को गिरफ्तार कर लिया था.

इस मामले में तभी पुलिस ने हत्यारोपी को लेकर ये भी खुलासा किया था कि अंकुश ने बताया कि छात्रा के मोबाइल फोन में किसी अन्य युवक के साथ चैट देखने के बाद वह अपने आप पर काबू नहीं रख पाया था और आवेश में आकर उसने छात्रा की हत्या कर दी थी.

हत्याकांड से गरमाई सियासत: यह मामला बीते दिनों से सुर्खियों में बना रहा. कांग्रेस का डेलिगेशन भी मृतका के परिजनों से मिलने पहुंचा था, लेकिन पुलिस ने उन्हें टोल प्लाजा पर ही रोक दिया था.

वहीं, आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद को भी मेरठ में मृतका के परिवार से मिलने जाते समय टोल प्लाजा पर रोक लिया था. हालांकि, उन्हें परिवार के सदस्यों से टोल प्लाजा पर ही बने गेस्ट हाउस में मिलवाया गया.

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी. एक डेलिगेशन भी समाजवादी पार्टी का डीएम से पीड़ित परिवार के पक्ष में मिला था. परिवार को मुआवजा और एक सदस्य के लिए नौकरी की मांग उठाई गई थी.

हाल ही में पीड़ित परिवार ने मंत्री असीम अरुण और कुछ सीनियर अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की थी. राज्य सरकार ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है.

पुलिस की जांच जारी: एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि पूरे प्रकरण में पुलिस पड़ताल कर रही है. विवेचना अधिकारी को बदला गया है. फॉरेंसिक रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है. फिलहाल अब तक जहां विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहा था. अब पुलिस की कार्रवाई और फॉरेंसिक रिपोर्ट की जानकारी होने के बाद सभी खामोश हैं.

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