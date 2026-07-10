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दलित छात्रा हत्याकांड; मेरठ में कई कांग्रेसी नेता नजरबंद, नगीना सांसद चंद्रशेखर को भी रोका गया

मेरठ/लखनऊ: मेरठ में दलित छात्रा ललिता गौतम हत्याकांड को लेकर सियासत गर्म हो गई है. जिला प्रशासन और विपक्षी दलों के बीच भी टकराव की स्थिति है. परिवार से मिलने जाने वाले कांग्रेस नेता को प्रशासन ने घर में हीं नजरबंद कर दिया गया. पुलिस ने नगीना सांसद चंद्रशेखर को भी मुजफ्फरनगर के रोहाना टोल प्लाजा पर रोक दिया. वहीं, लखनऊ में रात के बीजेपी कार्यालय के मेन गेट पर पोस्टर लगाकर हत्याकांड के दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई.

हत्याकांड को लेकर कलेक्ट्रेट पर हुए हालिया बवाल के बाद पुलिस प्रशासन बेहद सतर्कता बरत रहा है. शहर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. ​कांग्रेस द्वारा पीड़ित परिवार से मिलने के लिए गठित की गई कमेटी के सदस्यों के खिलाफ पुलिस ने देर रात अभियान चलाकर उन्हें घरों से बाहर निकलने पर रोक लगा दी.

कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष ​अवनीश काजला को उनके शीलकुंज स्थित आवास पर नजरबंद कर दिया गया. पूर्व विधायक ​गजराज सिंह और महानगर अध्यक्ष रंजन शर्मा को ब्रह्मपुरी स्थित आवास पर नजरबंद कर दिया गया. ​जाहिद अंसारी, धूम सिंह गुर्जर, विशाल वशिष्ठ, सलीम खान और रीना शर्मा को भी उनके घरों में नजरबंद किया गया है.

नजरबंदी के बाद पूर्व जिला अध्यक्ष अवनीश काजला ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार सच को दबाने और पीड़ित परिवार की आवाज को अकेला छोड़ने का प्रयास कर रही है.

मेरठ में कई कांग्रेसी नेता नजरबंद. (Video Credit: ETV Bharat)

कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल केवल शोक संतप्त परिवार से मिलकर उन्हें न्याय का भरोसा दिलाना चाहता था, लेकिन हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन करते हुए हमें घरों में कैद कर दिया गया. कांग्रेस इस अन्याय के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेगी और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए हर स्तर पर संघर्ष करेगी.

​बीए फाइनल की छात्रा ललिता गौतम (20) विगत 15 मई को परीक्षा देने निकली थी, जिसके बाद रोहटा क्षेत्र के एक गन्ने के खेत में उसका शव बरामद हुआ था. पुलिस ने इस मामले में मृतका के कथित प्रेमी अंकुश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जो बाद में जमानत पर बाहर आ गया. हाल ही में केस में अन्य आरोपियों की संलिप्तता की आशंका जताते हुए दलित संगठनों और परिजनों ने मेरठ कलेक्ट्रेट पर उग्र प्रदर्शन किया था.

इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प हुई. पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ा था. मामले में पुलिस अब तक 7 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और 50 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज है. इस मुद्दे पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद भी सरकार को घेर चुके हैं.

​मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए मेरठ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) अविनाश पांडेय ने स्पष्ट किया है कि मुख्य आरोपी को पहले ही जेल भेजा जा चुका है. मामले की पारदर्शी जांच की जा रही है. ​