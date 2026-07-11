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मेरठ दलित छात्रा हत्याकांड: पुलिस की सुस्ती पर भड़के ASP नेता प्रेम प्रकाश, पीड़ित परिवार के लिए मांगी सरकारी नौकरी

पुलिस की सुस्ती और 'नेतागीरी' पर भड़की ASP ( Photo Credit: ETV Bharat )