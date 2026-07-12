ETV Bharat / state

मेरठ दलित छात्रा हत्याकांड: अखिलेश यादव ने पीड़ित परिवार को दिया न्याय का भरोसा, बीजेपी सरकार को बताया दलित विरोधी

मेरठ में सपा प्रतिनिधिमंडल ने की DM से मुलाकात, बरेली में उठी सीबीआई जांच की मांग

मेरठ दलित छात्रा हत्याकांड
मेरठ दलित छात्रा हत्याकांड (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 12, 2026 at 7:32 AM IST

|

Updated : July 12, 2026 at 7:38 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ/ मेरठ/ बरेली: ललिता गौतम हत्याकांड में जमकर सियासत हो रही है. समाजवादी पार्टी इस हत्याकांड के बहाने बीजेपी सरकार पर हमलावर है. वहीं दूसरी ओर इस मामले में जांच सीबीआई से कराने की मांग भी उठने लगी है.

पीड़ित परिवार को सपा का भरोसा: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मेरठ में पीड़ित परिवार से मुलाकात कर न्याय का भरोसा दिया. इस मौके पर उन्होंने प्रदेश सरकार से पीड़ित परिवार की सभी मांगें तत्काल पूरी करने और मृतक छात्रा को न्याय सुनिश्चित करने की मांग की.

मेरठ मर्डर केस में गरमाई सियासत (Video Credit: ETV Bharat)

अब पीडीए अन्याय सहने वाला नहीं, बल्कि उसके खिलाफ आवाज उठाने वाला है. जब शासन के शीर्ष स्तर पर महिलाओं, विशेष रूप से एक शोकाकुल मां के साथ सार्वजनिक रूप से अभद्र व्यवहार किया जाता है, तो आम लोगों का व्यवस्था से भरोसा कमजोर होता है. प्रदेश की जनता अब केवल भाषण नहीं, बल्कि न्याय और जवाबदेही चाहती है.- अखिलेश यादव, सपा अध्यक्ष

जिलाधिकारी से मिला सपा प्रतिनिधिमंडल: मेरठ में शनिवार को समाजवादी पार्टी का एक डेलिगेशन जिलाधिकारी से मिला, जिसमें पूर्व मंत्री और किठौर से विधायक शाहिद मंजूर और सरधना से सपा विधायक अतुल प्रधान समेत पार्टी के जिला अध्यक्ष और कुछ अन्य नेता शामिल थे. समाजवादी पार्टी के नेताओं ने निष्पक्ष जांच की मांग की. और बेगुनाह लोगों की रिहाई की मांग की.

मेरठ के पीड़ित परिवार से मिले अखिलेश यादव
मेरठ के पीड़ित परिवार से मिले अखिलेश यादव (Photo Credit: ETV Bharat)

पूरे मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. पुलिस बीजेपी के इशारे पर उत्पीड़न कर रही है.अगर इंसाफ नहीं मिला तो समाजवादी पार्टी विधानसभा से लेकर लोकसभा तक इस मुद्दे को उठाएगी.- अतुल प्रधान, सपा विधायक

सीबीआई जांच की मांग: बरेली में मेरठ की दलित छात्रा ललिता गौतम हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग की गई. शनिवार को भीम आर्मी भारत एकता मिशन ने बरेली के दामोदर पार्क में धरना-प्रदर्शन किया. कलेक्ट्रेट पहुंचे कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भेजकर मामले में निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की.

बरेली में भीम आर्मी भारत एकता मिशन ने सौंपा ज्ञापन
बरेली में भीम आर्मी भारत एकता मिशन ने सौंपा ज्ञापन (Photo Credit: ETV Bharat)

ललिता गौतम की हत्या बेहद गंभीर घटना है. और इस मामले में अब तक सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है. पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए पूरे मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कराई जानी चाहिए, ताकि निष्पक्ष तरीके से सच्चाई सामने आ सके.- विकास बाबू, संगठन पदाधिकारी, भीम आर्मी भारत एकता मिशन

एसएसपी को बर्खास्त करने की मांग: ललिता गौतम हत्याकांड में मेरठ एसएसपी के व्यवहार के खिलाफ राष्ट्रीय मानवाधिकारी आयोग में शिकायत दर्ज कराई गई है. प्रयागराज के सिविल लाइंस निवासी मानवाधिकार कार्यकर्ता प्रवीण कुमार सोनी ने एसएसपी अविनाश पांडे के खिलाफ शिकायत की है. उन्होंने आयोग से एसएसपी को बर्खास्त करने की मांग की है.

एसएसपी अविनाश पांडे का यह कृत्य मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन है, और संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकारों पर आघात है. यदि प्रदर्शन से किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो रही थी, तो पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन और पुलिस अधिनियम के तहत अन्य कानूनी उपाय अपना सकती थी, लेकिन एसएसपी ने कानून को ताक पर रखकर खुद सरेआम कानून हाथ में लिया.- प्रवीण कुमार सोनी, मानवाधिकार कार्यकर्ता

कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में मेरठ मर्डर केस पर सियासत चरम पर है. दलितों पर अत्याचार का आरोप लगाकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा जा रहा है.

यह भी पढ़ें: मेरठ दलित छात्रा हत्याकांड: पीड़ित परिवार से मिले अखिलेश यादव, महिला सुरक्षा के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा, पुलिस की सुस्ती पर भड़के ASP नेता प्रेम प्रकाश

यह भी पढ़ें: "पूरा प्रकरण जानें, अपराधियों को सपोर्ट न करें..."; मेरठ में SSP का बड़ा बयान, बोले- "कोई मुझसे बहुत ज्यादा गुस्सा है तो दो पेड़ लगा दें"

Last Updated : July 12, 2026 at 7:38 AM IST

TAGGED:

मेरठ दलित छात्रा हत्याकांड
अखिलेश यादव
UP BJP GOVERNMENT
सीबीआई जांच की मांग
MEERUT DALIT STUDENT MURDER CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.