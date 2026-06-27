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डेयरी में काम करने वाले युवक की संदिग्ध हालात में मौत, वारदात की कड़ियां जोड़ रही पुलिस

मेरठ ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र की लवकुश कॉलोनी स्थित गढ़वाल डेयरी में हुई घटना.

​मेरठ सुसाइड केस.
​मेरठ सुसाइड केस. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 27, 2026 at 10:34 AM IST

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​मेरठ : ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र की लवकुश कॉलोनी स्थिति दूध डेयरी में काम करने वाले युवक ने संदिग्धहालात में सुसाइड कर लिया. युवक की मौत की खबर से काॅलोनी में हड़कंप की स्थिति रही. सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने प्राथमिक जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. पुलिस डेयरी संचालकों और परिजनों से पूछताछ का आधार पर आगे की कार्रवाई की बात कह रही है.


​ब्रह्मपुरी थाना प्रभारी राजेश काम्बोज ने बताया कि क्षेत्र की लवकुश कॉलोनी स्थित एक डेयरी पर युवक का शव फंदे से लटका मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी. पुलिस टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर प्राथमिक जांच के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा. युवक की पहचान मनीष (पुत्र धर्मपाल) के रूप में हुई है, जो मूल रूप से लिसाड़ी का रहने वाला था. वह कुछ समय से लवकुश कॉलोनी स्थित गढ़वाल डेयरी पर ही नौकरी करता था. फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं. प्रथमदृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है. हालांकि हर संभावित पहलू और एंगल से जांच की जा रही है. मौत के सही कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चलेगा.


थाना प्रभारी राजेश काम्बोज के मुताबिक प्राथमिक जांच में सामने आया कि मनीष ​रोजाना की तरह गुरुवार को डेयरी पर काम कर रहा था. शाम करीब 7:30 बजे वह किसी काम से डेयरी की ऊपरी मंजिल पर गया था. जब वह काफी देर तक नीचे नहीं लौटा तो डेयरी के अन्य कर्मचारी उसे देखने ऊपर पहुंचे. जहां मनीष का शव फंदे से लटका हुआ था. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई थी.

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