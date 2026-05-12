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​मेरठ के 'सुरों' पर संकट; ईरान-इजरायल युद्ध और महंगाई से बिगड़ी बैंड बाजों की धुन

मेरठ ​जली कोठी का ऐतिहासिक बाजार एशिया का चर्चित बैंड बाजार है. पढ़िए ईटीवी भारत की खास खबर...

मेरठ का ब्राॅस बैंड बाजार.
मेरठ का ब्राॅस बैंड बाजार. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 12, 2026 at 3:05 PM IST

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मेरठ : जली कोठी बाजार में बिकने वाले वाद्य यंत्र (Musical Instruments) दुनियाभर में मशहूर है. यहां तैयार होने वाले ब्रास बैंड और वाद्य यंत्रों की मांग सात समंदर पार अमेरिका, फ्रांस, इटली और कनाडा जैसे देशों में है. हालांकि बीते काफी समय से खाड़ी में संकट (ईरान-इजरायल युद्ध) और वैश्विक तनाव ने लगभग 200 करोड़ रुपये के सालाना टर्नओवर वाली इस बैंड इंडस्ट्री पर गंभीर आर्थिक संकट है. इस कारोबार से करीब 35 हजार परिवार जुड़े हैं.

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ब्रास बैंड के कारोबार से जुड़े उवैस रहमेतुल्ला बताते हैं कि मेरठ का जली कोठी बाजार एशिया का सबसे बड़ा बाजार बैंड बाजार है. यहां से देशभर के प्रत्येक राज्य शहर के साथ अमेरिका, फ़्रांस, इटली, कनाडा, मेक्सिको, जर्मनी समेत उत्पाद जाते हैं. खाड़ी देशों में युद्ध के हालात के चलते व्यापार प्रभावित है. वर्तमान समय में कॉपर के रेट काफी बढ़ गए हैं. हमारे काम में कॉपर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है. फिलवक्त कारोबार में काफी गिरावट है.

मेरठ के ब्राॅस बैंड बाजार पर महंगाई की मार.
मेरठ के ब्राॅस बैंड बाजार पर महंगाई की मार. (Photo Credit : ETV Bharat)
बैंड बाजार पर ईरान-इजरायल युद्ध और महंगाई की मार.
बैंड बाजार पर ईरान-इजरायल युद्ध और महंगाई की मार. (Photo Credit : ETV Bharat)

उवैस बताते हैं कि रेट बढ़ाने की वजह से आर्डर नहीं मिल रहे हैं. इस वजह से कारीगर भी खाली बैठे हुए हैं. मेरठ में 30 से 35 हजार परिवारों को रोजी-रोटी इसी कारोबार से जुड़ी है. बाजार का सालाना टर्नओवर लगभग 200 करोड़ रुपये का है. सरकार ब्रास बैंड में इस्तेमाल होने वाले मैटेरियल पर सब्सिडी दे तो बात बने.

मेरठ के ब्राॅस बैंड बाजार पर संकट.
मेरठ के ब्राॅस बैंड बाजार पर संकट. (Photo Credit : ETV Bharat)
बैंड इंडस्ट्री पर ईरान-इजरायल युद्ध और महंगाई की मार.
बैंड इंडस्ट्री पर ईरान-इजरायल युद्ध और महंगाई की मार. (Photo Credit : ETV Bharat)

बैंड बाजा वालों के लिए परिधान बनाने वाले शब्बीर कहते हैं कि उन्हें माल महंगा मिल रहा है. जो आर्डर मिले हुए पहले से मिले हुए हैं. उन्हें तैयार करने में काफी दिक्कत आ रही है. कम रेट पर कारीगर काम करने को तैयार नहीं है. वाद्य यंत्रों का कारोबार करने वाले मोहम्मद शाकिर कहते हैं कि करीब 100 साल से ब्राॅस बैंड का कारोबार यहां चलता रहा है. देश दुनिया में यहां से माल जाता है. वर्तमान हालात काफी परेशानी भरे हैं.

मेरठ ​जली कोठी का ऐतिहासिक बाजार
मेरठ ​जली कोठी का ऐतिहासिक बाजार. (Photo Credit : ETV Bharat)
बैंड इंडस्ट्री पर ईरान-इजरायल युद्ध और महंगाई की मार.
बैंड इंडस्ट्री पर ईरान-इजरायल युद्ध और महंगाई की मार. (Photo Credit : ETV Bharat)


फैज आफताब ने बताया कि अपने मेरठ में बने बैंड बकिंघम पैलेस से लेकर ब्रिटिश आर्मी तक में शामिल रहे हैं. यहां पूर्व में बनाया गया वाद्य यंत्र फैनफेयर ट्रंपेट खूब प्रसिद्ध हुआ. सऊदी अरब आर्मी से लेकर कतर आर्मी और अन्य देशों में यहां के म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स बड़े पैमाने पर जाते थे. आज देश के हर राज्य की फोर्स और पुलिस में मेरठ के बने बैंड इस्तेमाल होते हैं. फिलवक्त मंदी का दौर झेलना पड़ रहा है.

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