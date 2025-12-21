ETV Bharat / state

मेरठ के शातिर अपराधी जुबैर को यूपी पुलिस ने मार गिराया, 50 हजार का इनामी था, बुलंदशहर में किया एनकाउंटर

साथी अंधेरे में भाग गया, मुठभेड़ में एक पुलिस कर्मी हुआ घायल, कई मुकदमे थे दर्ज.

meerut criminal zubair was killed up police encounter bulandshahr latest news
मेरठ के शातिर अपराधी जुबैर को यूपी पुलिस ने मार गिराया. (up police.)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 21, 2025 at 8:12 AM IST

बुलंदशहर: मेरठ के 50 हजार के इनामी अपराधी जुबैर को पुलिस ने मार गिराया. इस दौरान उसका साथी अंधेरे में भागने में सफल रहा. बुलंदशहर में हुई इस मुठभेड़ के दौरान एक पुलिसकर्मी घायल हुआ है. पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया है.

थाना कोतवाली देहात और थाना गुलावठी पुलिस टीम के साथ शनिवार देर रात मेरठ के 50 हजार के इनामी बदमाश आजाद उर्फ जुबैर की मुठभेड़ हो गई. एकाउंटर में जुबैर की गोली लगने से मौत हो गई जबकि उसका साथी भागने में सफल रहा. फरार हुए बदमाश की तलाश में पुलिस की तीन टीमें कांम्बिग कर रही हैं.

47 मुकदमे थे दर्ज: मुठभेड़ में मारे गए बदमाश पर यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली में विभिन्न स्थानों में लूट, डकैती, चोरी, गैंगस्टर के 47 मुकदमे दर्ज हैं. उसके पास से पुलिस ने एक पिस्टल और कारतूस, खोखा बरामद किया है. एक बिना नंबर की बाइक भी मिली है.


कहां हुई मुठभेड़: बुलंदशहर एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि शनिवार देर रात थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम स्याना रोड जसनावली के पास चेकिंग अभियान चला रही थी. इस बीच एक बाइक पर सवार दो संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए. उनको रुकने का इशारा किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी. इस पर पुलिस टीम ने मोर्चा संभाल लिया. शेल्टन बम्बा रोड पर पहुंचने पर सामने से थाना गुलावठी पुलिस फोर्स भी आ गई.

एनकाउंटर में हुई मौत: दोनों तरफ से बदमाश की घेराबन्दी की गई तो अपने आपको घिरता देखकर बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई. पुलिस टीम की जवाबी कार्रवाई में जुबैर की गोली लगने से मौत हो गई जबकि उसका साथी भाग गया. इस मुठभेड़ में एक पुलिस कर्मी घायल हुआ है उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उन्होंने बताया कि बदमाश जुबैर (35) श्यामनगर लिसाड़ी गेट जनपद मेरठ का रहने वाला था. उस पर 50 हजार रुपए का इनाम था.


दो नवंबर को लूट का मुकदमा दर्ज हुआ था: एसएसपी ने बताया कि आजाद उर्फ जुबैर उर्फ पीटर ने साथियों के साथ मिलकर बीती 2 नवंबर को लूट का मुकदमा दर्ज किया गया था. इसके अलावा भी उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं. पुलिस उन मामलों की जांच कर रही है.

