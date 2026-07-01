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मेरठ: बुजुर्ग महिला की गला रेतकर हत्या और लूट; 4 घंटे में सगा चचेरा देवर गिरफ्तार, आभूषण बरामद

परीक्षितगढ़ क्षेत्र में 67 वर्षीय बुजुर्ग महिला की गला रेतकर हत्या. पुलिस ने 4 घंटे में आरोपी चचेरे देवर को गिरफ्तार किया.

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25 सीसीटीवी कैमरे और 100 लोगों से पूछताछ; मेरठ पुलिस ने 4 घंटे में सुलझाई मर्डर मिस्ट्री. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 1, 2026 at 10:20 PM IST

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मेरठ: मेरठ जिले के थाना परीक्षितगढ़ क्षेत्र के ग्राम सैदीपुर उर्फ रामनगर में एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई. यहां एक 67 वर्षीय बुजुर्ग महिला की गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी गई और उनके आभूषण व मोबाइल लूट लिए गए. हालांकि, मेरठ पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए घटना के मात्र 4 घंटे के भीतर मुख्य अभियुक्त को चाकू और लूटे गए सामाने के साथ गिरफ्तार कर लिया है.

बुधवार सुबह ग्राम सैदीपुर उर्फ रामनगर के ग्राम प्रधान प्रमोद कुमार पुत्र प्रेम सिंह ने थाना परीक्षितगढ़ में तहरीर दी कि उनके गांव की निवासी फूल समुंद्री (67 वर्ष) पत्नी स्वर्गीय रामसिंह की किसी अज्ञात बदमाश ने गला रेतकर हत्या कर दी थी.

मेरठ में फूल समुंद्री हत्याकांड का खुलासा करते अधिकारी. (Video Credit: ETV Bharat)

खुलासे के लिए बनाई गईं 5 टीमें: मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मेरठ के आदेशानुसार और पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन में 5 अलग-अलग पुलिस टीमों का गठन किया गया, जिसमें थाना परीक्षितगढ़ पुलिस, SOG, सर्विलांस और सीसीटीवी टीमों को लगाया गया. पुलिस टीमों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संभावित रास्तों पर लगे 25 से अधिक सीसीटीवी कैमरों को खंगाला और गाँव के 100 से अधिक स्थानीय लोगों से पूछताछ की. तकनीकी साक्ष्यों और मैनपावर इंटेलिजेंस की मदद से पुलिस ने हत्या के मुख्य आरोपी लीलू सिंह पुत्र सगबा सिंह (उम्र 65 वर्ष) को ग्राम रामनगर रजवाहे की पुलिया के पास से धर दबोचा. पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर उसके पास से वारदात में इस्तमाल चाकू, लूटे गए सोने के कुंडल, चांदी की पाजेब और मृतका का मोबाइल फोन बरामद किया है.

चचेरा देवर ही निकला कातिल: एसपी देहात अभिजीत कुमार ने बताया कि 1 जुलाई 2026 को प्रातः थाना परीक्षितगढ़ पर एक महिला की हत्या की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके सफल अनावरण के लिए 5 टीमों का गठन किया गया था, जिसमें एसओजी, सीसीटीवी और सर्विलांस की टीमें शामिल थीं. त्वरित कार्रवाई करते हुए इन टीमों द्वारा 25 से अधिक सीसीटीवी कैमरे देखे गए व 100 से अधिक गांव के लोगों से पूछताछ की गई. तकनीकी और मैनुअल इंटेलिजेंस के आधार पर पुलिस टीमों द्वारा लीलू सिंह पुत्र सगबा सिंह को हिरासत में लिया गया, जो कि मृतका का चचेरा देवर लगता है और पड़ोस में ही रहता है. कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म कबूल किया और बताया कि रात लगभग 1:00 बजे जब उसने अधिक मात्रा में शराब पी रखी थी, तब वह मृतका के घर में घुस गया था.

लूट और मर्डर के बाद पुलिस की कार्रवाई: आभूषण चोरी करने के उद्देश्य से उसने मृतका फूल समुन्द्री पर वहीं रखे चाकू से वार कर उसका गला रेत दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई. लीलू सिंह की निशानदेही पर फूल समुंद्री का मोबाइल फोन, चोरी किए गए आभूषण और आला कत्ल बरामद कर लिया गया है. थाना परीक्षितगढ़ पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

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