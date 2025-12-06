मेरठ में एलएलबी छात्र की हत्या; बहनोई और उसका साथी गिरफ्तार, ये वजह आई सामने
मेरठ सदर बाजार थाना क्षेत्र के एलएलबी अंतिम वर्ष के छात्र को गुरुवार रात गोली मारी गई थी. शुक्रवार सुबह था पहला पेपर.
मेरठ : थाना सदर बाजार क्षेत्र में गुरुवार को एलएलबी के छात्र की हत्या मामले में पुलिस ने दो गुनहगारों को गिरफ्तार कर लिया. छात्र की हत्या का मुख्य आरोपी उसका सगा बहनोई है. जिसने अपने एक साथी की मदद से घटना को अंजाम दिया था. पुलिस की प्राथमिक जांच के अनुसार वारदात की वजह पारिवारिक विवाद है. दोनों परिवारों को बीच काफी दिनों से विवाद चल रहा था.
बता दें, मेरठ सदर थाना क्षेत्र के वेस्टर्न रोड पर गुरुवार रात एक युवक केशव (25) की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. केशव एलएलबी अंतिम वर्ष का छात्र था और शुक्रवार को उसका पहला पेपर था. केशव के पिता राधेश्याम मेरठ विकास प्राधिकरण में कार्यरत हैं. उन्होंने अपनी बेटी के पति अंश पर हत्या का आरोप लगाया था. पुलिस जांच में सामने आया कि राधेश्याम ने अपनी बेटी का प्रेम विवाह अंश से हुआ था. इसके बाद दोनों में अनबन हुई तो युवती अपने माता पिता के पास आ गई. काफी मान मनौव्वल के बावजूद रिश्तों में दरार बढ़ती गई. अंश इसका जिम्मेदार केशव को मानता था.
एसएसपी मेरठ डॉ. विपिन ताड़ा के मुताबिक छानबीन में पता चला कि योजना के तहत अंश अपने साथी आयुष के साथ गुरुवार रात केशव के घर बाहर पहुंचा और उसे फोन करके बुलाया. केशव के बाहर आते ही बाइक सवार युवकों में से एक ने उस पर तमंचे से फायर कर दिया. गोली केशव को लगी और वह जमीन पर गिर गया. यह देख मां सोनी ने गुहार लगाई तो परिजन और आसपास के लोग पहुंच गए. आननफानन केशव को सुशीला जसवंतराय हॉस्पिटल में भर्ती कराया. जहां उपचार के दौरान केशव की मौत हो गई. घटना के अनावरण के बाबत एसपी सिटी और उनकी टीम को लगाया गया था.
एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि जांच में केशव की हत्या उसके बहनोई अंश और उसके साथ आयुष द्वारा किए जाने की बात सामने आई थी. वारदात का कारण केशव की बहन और उसके बहनोई अंश के बीच अनबन है. केशव की बहन अनबन के चलते अंश के साथ रहना नहीं चाहती थी. जबकि अंश उसे साथ ले जाना चाहता है. अंश इसके पीछे केशव और उसके परिवार को जिम्मेदार मानता था. पहले भी कई बार विवाद हुआ था. गुरुवार रात अंश ने अपने साथ आयुष के साथ घटना को अंजाम दिया था. दोनों को गिरफ्तार के जेल भेज दिया गया है.
