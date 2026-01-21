ETV Bharat / state

मेरठ में सिरफिरे युवक की वजह से छात्रा ने ट्यूशन छोड़ा, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

मेरठ : मेडिकल थाना क्षेत्र के एक मनचले की वजह से नाबालिग छात्रा की पढ़ाई चौपट हो रही है. मनचले की हरकतों से परेशान छात्रा ने ट्यूशन जाना छोड़ दिया. किशोरी के ट्यूशन न जाने की परिजनों को पता चली तो पहले एसएसपी डाॅ. विपिन ताडा से मिलकर शिकायत की. इसके बाद मेडिकल थाना पुलिस आरोपी के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर उसे तलाश रही है. फिलहाल आरोपी घर से भाग गया है.

मेडिकल थाना प्रभारी सतवीर सिंह ने बताया कि क्षेत्र की एक काॅलोनी में रहने वाली किशोरी अपने परिजनों के साथ रहती है. वह बीते कुछ दिनों से ट्यूशन नहीं जा रही थी. घरवालों के पूछने पर किशोरी ने ट्यूशन न जाने की वजह एक सिरफिरे युवक हर्ष को बताया. किशोरी का कहना है कि हर्ष उसका पीछा करता है और अश्लील कमेंट करता है. इसके अलावा कई बार छेड़खानी भी की.

थाना प्रभारी सतवीर सिंह ने बताया कि किशोरी के परिजनों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. आरोपी घर से भाग गया है, लेकिन पुलिस टीम उसकी तलाश में लगी है. आरोपी के संभावित ठिकानों पर पुलिस दबिश दे रही है. उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा. किशोरी को बेखौफ होकर स्कूल और ट्यूशन जाने के लिए समझाया गया है.