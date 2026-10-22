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मेरठ में अवैध पटाखों के कारोबार पर एक्शन; खिलौनों के गोदाम में रखे मिले पटाखे, एक गिरफ्तार

वैध पटाखों के कारोबार पर एक्शन ( Photo Credit : ETV Bharat )

मेरठ : दीपावली के पर्व से ठीक पहले अवैध रूप से पटाखों के कारोबार में संलिप्त लोग हर दिन में आ रहे हैं. बीती रात पुलिस टीम ने देहली गेट थाना क्षेत्र में एक अवैध पटाखा गोदाम पर एक्शन किया गया. पटाखे खिलोनों के गोदाम में रखे गए थे. कार्रवाई के दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है.

जानकारी देते सीओ सिटी संग्राम सिंह. (Video Credit : ETV Bharat) मेरठ पुलिस ने अवैध पटाखों के भंडारण और बिक्री के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत बीती रात पटाखों की बड़ी खेप बरामद की है. पुलिस ने खिलोनों के गोदाम में छुपाए गए अवैध पटाखों के 35 कार्टन व प्लास्टिक के कट्टे बरामद किए हैं.