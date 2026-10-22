मेरठ में अवैध पटाखों के कारोबार पर एक्शन; खिलौनों के गोदाम में रखे मिले पटाखे, एक गिरफ्तार
देहली गेट थाना क्षेत्र में पुलिस टीम ने चलाया था चेकिंग अभियान.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 22, 2026 at 2:33 PM IST
मेरठ : दीपावली के पर्व से ठीक पहले अवैध रूप से पटाखों के कारोबार में संलिप्त लोग हर दिन में आ रहे हैं. बीती रात पुलिस टीम ने देहली गेट थाना क्षेत्र में एक अवैध पटाखा गोदाम पर एक्शन किया गया. पटाखे खिलोनों के गोदाम में रखे गए थे. कार्रवाई के दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है.
मेरठ पुलिस ने अवैध पटाखों के भंडारण और बिक्री के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत बीती रात पटाखों की बड़ी खेप बरामद की है. पुलिस ने खिलोनों के गोदाम में छुपाए गए अवैध पटाखों के 35 कार्टन व प्लास्टिक के कट्टे बरामद किए हैं.
सीओ सिटी संग्राम सिंह ने बताया कि कार्रवाई देहली गेट क्षेत्र की नील की गली, सर्राफा बाजार मार्केट स्थित खिलौनों के गोदाम पर की गई थी. छापेमारी के दौरान गोदाम से कुल 35 कार्टन व प्लास्टिक के कट्टों में रखे अवैध पटाखे बरामद किए गए हैं. मौके से सुमित अग्रवाल उर्फ हनी को गिरफ्तार किया गया है. आरोपी के खिलाफ धारा 125, 288 बीएनएस व धारा 9 (बी) विस्फोटक अधिनियम, 1884 के तहत केस दर्ज किया गया है.
सीओ ने कहा है कि अभियान लगातार जारी है. बिना वैध लाइसेंस पटाखा भंडारण और बिक्री करने वाले कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इसी क्रम में पहले देहलीगेट पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान अनाज मण्डी, थाना देहलीगेट क्षेत्र में ब्रह्मपुरी क्षेत्र के रहने वाले राहुल सिंघल नाम के व्यक्ति के गोदाम से पटाखों की बड़ी खेप बरामद की थी.
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