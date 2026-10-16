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मेरठ अमित कश्यप हत्याकांड: फांसी की सजा सुन फफक कर रोई पत्नी रविता और उसका प्रेमी अमरदीप

वर्चुअल पेशी के दौरान फफक कर रो पड़े कातिल. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मेरठ: उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के बहसुमा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अकबरपुर सादात गांव के रोंगटे खड़े कर देने वाले अमित कश्यप हत्याकांड मामले में अदालत ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. एडीजे-12 अदालत के न्यायाधीश जयवीर सिंह नागर ने इस बहुचर्चित मामले में फैसला सुनाते हुए मृतक की पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को मृत्युदंड यानी फांसी की सजा सुनाई है. सजा सुनते ही दोनों खुद को संभाल नहीं सके और फफक-फफक कर रो पड़े.

इसके साथ ही अदालत ने दोनों दोषियों पर पचास-पचास हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इस फैसले का सबसे संवेदनशील पहलू यह रहा कि कोर्ट ने मृतक के तीन मासूम बच्चों की पढ़ाई-लिखाई और लालन-पालन सहित तमाम जिम्मेदारियां जिला मजिस्ट्रेट यानी डीएम को सौंपने का आदेश दिया है.