मेरठ अमित कश्यप हत्याकांड: फांसी की सजा सुन फफक कर रोई पत्नी रविता और उसका प्रेमी अमरदीप
अमित कश्यप हत्याकांड में कोर्ट ने पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को फांसी की सजा सुनाई है. बच्चों की जिम्मेदारी डीएम को सौंपी गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 10:43 PM IST
मेरठ: उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के बहसुमा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अकबरपुर सादात गांव के रोंगटे खड़े कर देने वाले अमित कश्यप हत्याकांड मामले में अदालत ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. एडीजे-12 अदालत के न्यायाधीश जयवीर सिंह नागर ने इस बहुचर्चित मामले में फैसला सुनाते हुए मृतक की पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को मृत्युदंड यानी फांसी की सजा सुनाई है. सजा सुनते ही दोनों खुद को संभाल नहीं सके और फफक-फफक कर रो पड़े.
इसके साथ ही अदालत ने दोनों दोषियों पर पचास-पचास हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इस फैसले का सबसे संवेदनशील पहलू यह रहा कि कोर्ट ने मृतक के तीन मासूम बच्चों की पढ़ाई-लिखाई और लालन-पालन सहित तमाम जिम्मेदारियां जिला मजिस्ट्रेट यानी डीएम को सौंपने का आदेश दिया है.
फैसला सुनते ही फफक कर रो पड़े दोनों दोषी: जब अदालत ने वर्चुअल माध्यम से पेशी पर जुड़े हत्यारे अमरदीप और उसकी प्रेमिका रविता को मृत्युदंड की सजा सुनाई, तो वे खुद को संभाल नहीं सके और फफक-फफक कर रो पड़े. जेल प्रशासन और मीडिया से बात करते हुए वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉ. वीरेश राज ने बताया कि अदालत का फैसला सुनने के बाद दोनों दोषियों को वापस उनकी बैरकों में सुरक्षित भेज दिया गया है.
उन्होंने कहा कि जैसे ही न्यायालय से उन्हें आधिकारिक वारंट प्राप्त हो जाएगा, उसके तुरंत बाद दोनों को नए कैदी नंबर अलॉट कर दिए जाएंगे. नियमानुसार उनकी बैरकें भी बदली जाएंगी और जेल की अन्य सभी आवश्यक कानूनी प्रक्रियाओं को पूरी सख्ती के साथ अपनाया जाएगा.
न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए की मार्मिक टिप्पणी: मीडिया से बातचीत करते हुए वादी पक्ष के अधिवक्ता बलराज सिंह ने कहा कि पीड़ित परिवार इस फैसले से पूरी तरह संतुष्ट है क्योंकि यह एक बेहद जघन्य अपराध था. उन्होंने बताया कि अदालत ने फैसला सुनाने से पहले मनुस्मृति और माता सावित्री के पौराणिक प्रसंग का विशेष रूप से जिक्र करते हुए बहुत गहरी व्याख्या की थी. न्यायाधीश ने कहा था कि सावित्री जहां अपने पति को यमराज के चंगुल से बचाकर वापस लाई थीं.
वहीं मनुस्मृति में पति की लंबी आयु के लिए पूजा का विधान है, लेकिन रविता ने इस सबसे पवित्र रिश्ते को पूरी तरह कलंकित कर दिया है. न्यायालय के इस कड़े और अनूठे फैसले के बाद मृतक अमित के परिवार के सभी सदस्य पूरी तरह संतुष्ट नजर आए.
पुलिस की प्रभावी पैरवी और परिवार की प्रतिक्रिया: न्यायालय द्वारा रविता और अमरदीप को सजा सुनाए जाने के बाद एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने इस मामले में बेहतरीन और प्रभावी पैरवी करने वाली पुलिस टीम के प्रयासों की जमकर सराहना की है. उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि किसी भी गंभीर आपराधिक मामले में निष्पक्ष जांच, साक्ष्यों का मजबूत संकलन और गवाहों की सही पैरवी करना बेहद महत्वपूर्ण होता है.
पुलिस के इन सामूहिक प्रयासों और समर्पण के कारण ही न्यायिक प्रक्रिया को समय पर सही दिशा मिल सकी और उत्कृष्ट कार्य करने वाली पुलिस टीम को 25 हजार रुपये की पुरस्कार राशि देने की घोषणा भी की गई है. इस ऐतिहासिक फैसले के आने के बाद मृतक अमित के परिजनों ने न सिर्फ न्याय मिलने पर संतोष जताया, बल्कि अमित के भाई ने खुशी में लोगों को लड्डू भी बांटे.
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