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मेरठ किडनी कांड: अल्फा हॉस्पिटल के 3 डॉक्टरों पर केस दर्ज, कानपुर ट्रांसप्लांट गैंग से जुड़े तार

जिस अल्फा हॉस्पिटल का नाम इस कांड में सामने आया है, उसे पिछले साल भी उपचार में लापरवाही के चलते सील किया गया था, लेकिन रहस्यमयी तरीके से उसे जल्द ही क्लीन चिट मिल गई थी.

मेरठ: कानपुर में हुए अंतरराष्ट्रीय अवैध किडनी ट्रांसप्लांट गिरोह के खुलासे के बाद अब इस मामले में मेरठ का भी गहरा कनेक्शन उजागर हुआ है. मेरठ के मंगल पांडेय नगर स्थित 'अल्फा हॉस्पिटल' के तीन डॉक्टरों के खिलाफ पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जबकि आरोपी डॉक्टर अमित कुमार, डॉ. वैभव मुदगल और डॉ. अफजल गिरफ्तारी के डर से फरार हैं.

सीएमओ की टीम ने अस्पताल में मारा छापा: कानपुर पुलिस के रडार पर आए इन डॉक्टरों की तलाश में मेरठ पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम गुरुवार को सक्रिय नजर आई. सीएमओ डॉ. अशोक कटारिया अपनी टीम के साथ खुद अल्फा अस्पताल पहुंचे, जहां उन्हें अधिकांश स्टाफ नदारद मिला. अस्पताल के मैनेजर सचिन ने दावा किया कि मुख्य आरोपी डॉ. अमित फिलहाल शहर से बाहर हैं और डॉ. अफजल का अस्पताल से कोई आधिकारिक नाता नहीं है. कानपुर पुलिस कमिश्नर द्वारा मेरठ पुलिस से संपर्क करने के बाद मेडिकल थाने की टीम भी मौके पर पहुंचकर दस्तावेजों की बारीकी से जांच कर रही है.

तीन दिन में मांगा गया अस्पताल से जवाब: सीएमओ ने मीडिया को बताया कि डॉ. अफजल (फिजियोथेरेपिस्ट), डॉ. अमित और दंत चिकित्सक डॉ. वैभव मुदगल की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है. स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल प्रबंधन को नोटिस जारी कर तीन दिन के भीतर पूरे मामले पर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है. गौर करने वाली बात यह है कि 28 नवंबर 2025 को इस अस्पताल को एक मरीज की मौत और लापरवाही के मामले में सीज किया गया था. सीएमओ के अनुसार, उस समय पुलिस की जांच रिपोर्ट और फाइनल रिपोर्ट (FR) के आधार पर ही अस्पताल की सील खोली गई थी, जिसकी अब पुन: समीक्षा की जा रही है.

पुलिस कर रही मामले की जांच. (Photo Credit: ETV Bharat)

CMO ने झाड़ा पल्ला, डॉक्टर नहीं हैं रजिस्टर्ड: ईटीवी भारत से बातचीत में आईएमए (IMA) मेरठ की अध्यक्ष डॉ. मनीषा त्यागी ने बताया कि आरोपी तीनों डॉक्टर आईएमए संस्था में पंजीकृत नहीं हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि मेरठ जिले में किडनी ट्रांसप्लांट की अनुमति केवल जसवंत राय, न्यूटिमा और आर्यव्रत अस्पताल के पास ही है. फरार डॉक्टर अमित मूल रूप से मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं और उन्होंने साल 2022 में विक्की चौहान और विजय गुप्ता के साथ मिलकर इस अस्पताल की शुरुआत की थी. फिलहाल पुलिस की टीमें इन फर्जीवाड़े के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं.

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