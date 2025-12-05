मेरठ में आत्मघाती कदम उठाने वाले BLO से मिले PCC अध्यक्ष अजय राय, सरकार पर कसे तंज
अध्यक्ष ने कहा, कोई भी कर्मचारी जो इस SIR के काम में लगे हैं, वह तनाव न लें.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 5, 2025 at 5:16 PM IST|
Updated : December 5, 2025 at 5:26 PM IST
मेरठ: बीते दिनों मेरठ में SIR के काम को लेकर एक BLO ने जान देने की कोशिश की थी. मेरठ में शुक्रवार को उनसे मिलने यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय हॉस्पिटल पहुंचे, उनसे मुलाकात की. इस दौरान मीडिया से बातचीत में अजय राय ने बीएलओ मोहित चौधरी के उठाए गए कदम के लिए सरकार को जमकर घेरा.
बता दें, अध्यक्ष अजय राय ने BLO मोहित के स्वास्थ्य का हालचाल जाना, और वहां मौजूद उनके परिवार के लोगों से भी मुलाकात की. राय ने कहा कि पार्टी परिवार के साथ है. आगे उन्होंने कहा, कर्मचारियों पर सरकारी दवाब बनाए जाने के मामले प्रदेश में आए दिन सामने आ रहे हैं. इस घटना से प्रशासनिक असंवेदनशीलता झलकती है.
क्या था मामला: गौरतलब हो, BLO मोहित चौधरी ने बीते दिनों खुदकुशी करने की कोशिश की थी, जिसके बाद हालत खराब होने पर उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा. परिजनों ने आरोप लगाया था कि मोहित मानसिक तौर पर परेशान था. उस पर सुपरवाइजर और अन्य स्टाफ, काम का प्रेसर बना रहे थे. जिस वजह से तनाव में आकर उसने ये कदम उठाया.
वहीं कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि चुनाव आयोग और सरकार का ये दायित्व बनता है कि BLO को सुरक्षा, सम्मान और दबावमुक्त वातावरण मिलना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में चुनावी प्रक्रिया को राजनीतिक दबावों के सहारे चलाया जा रहा है, जिससे ईमानदार कर्मचारियों की जानें जा रहीं. राय ने कहा कि पार्टी हर स्तर पर ऐसे मामलों को लेकर आवाज उठा रही है.
अजय राय ने कहा, कोई भी कर्मचारी जो इस SIR के काम में लगे हैं, तनाव न लें. सरकार और सरकारी अधिकारी पूरी तरह गूंगे बहरे हो गए हैं, जो कि कर्मचारियों से गलत काम कराना चाहते हैं.
बता दें, बीएलओ ड्यूटी में तैनात मोहित चौधरी को बीते दिन ICU वार्ड से रूम में शिफ्ट कर दिया गया. मोहित मेरठ कैंट क्षेत्र में ड्यूटी पर तैनात थे. उनके काम की गति को लेकर, मेरठ के डीएम वीके सिंह ने भी संतोष जाहिर किया था. वहीं खुद बीएलओ मोहित ने भी कबूल किया था कि उससे अनजाने में ऐसा हो गया है. जिसके बाद जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली थी.
फिलहाल अजय राय के साथ पार्टी के तमाम नेता भी साथ थे और उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी किसी का भी अन्याय बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहे उन्हें सड़क पर ही क्यों न उतरना पड़ जाए.
यह भी पढ़ें: मेरठ में जहर पीने वाला BLO बोला-'नींद पूरी न होने के तनाव में उठाया कदम, नहीं था किसी का दबाव, कोई भी ऐसा न करे'