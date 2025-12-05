ETV Bharat / state

मेरठ में आत्मघाती कदम उठाने वाले BLO से मिले PCC अध्यक्ष अजय राय, सरकार पर कसे तंज

हॉस्पिटल पहुंचे अजय राय ने BLO मोहित के स्वास्थ्य का हाल चाल जाना ( Photo Credit; ETV Bharat )

मेरठ: बीते दिनों मेरठ में SIR के काम को लेकर एक BLO ने जान देने की कोशिश की थी. मेरठ में शुक्रवार को उनसे मिलने यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय हॉस्पिटल पहुंचे, उनसे मुलाकात की. इस दौरान मीडिया से बातचीत में अजय राय ने बीएलओ मोहित चौधरी के उठाए गए कदम के लिए सरकार को जमकर घेरा.

बता दें, अध्यक्ष अजय राय ने BLO मोहित के स्वास्थ्य का हालचाल जाना, और वहां मौजूद उनके परिवार के लोगों से भी मुलाकात की. राय ने कहा कि पार्टी परिवार के साथ है. आगे उन्होंने कहा, कर्मचारियों पर सरकारी दवाब बनाए जाने के मामले प्रदेश में आए दिन सामने आ रहे हैं. इस घटना से प्रशासनिक असंवेदनशीलता झलकती है.

क्या था मामला: गौरतलब हो, BLO मोहित चौधरी ने बीते दिनों खुदकुशी करने की कोशिश की थी, जिसके बाद हालत खराब होने पर उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा. परिजनों ने आरोप लगाया था कि मोहित मानसिक तौर पर परेशान था. उस पर सुपरवाइजर और अन्य स्टाफ, काम का प्रेसर बना रहे थे. जिस वजह से तनाव में आकर उसने ये कदम उठाया.

वहीं कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि चुनाव आयोग और सरकार का ये दायित्व बनता है कि BLO को सुरक्षा, सम्मान और दबावमुक्त वातावरण मिलना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में चुनावी प्रक्रिया को राजनीतिक दबावों के सहारे चलाया जा रहा है, जिससे ईमानदार कर्मचारियों की जानें जा रहीं. राय ने कहा कि पार्टी हर स्तर पर ऐसे मामलों को लेकर आवाज उठा रही है.