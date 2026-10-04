कांग्रेस नेत्री पूनम पंडित ने कहा-ED, CBI और EVM का गलत इस्तेमाल कर रही भाजपा, दी "चोर-चोर मौसेरे भाई" वाली मिसाल
मेरठ में विधान परिषद चुनाव की तैयारी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचीं कांग्रेस नेत्री ने कई सवाल उठाए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 4, 2026 at 8:48 AM IST
मेरठ : कांग्रेस नेत्री पूनम पंडित ने शनिवार को मेरठ में मीडिया से बात करते हुए ED, CBI और EVM का गलत इस्तेमाल से लेकर तमाम आरोप भाजपा पर मढ़े. इस दौरान कांग्रेस नेत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और CEC के लिए "चोर चोर मौसेरे भाई" वाली मिसाल भी कह डाली. कांग्रेस नेत्री पूनम पंडित विधान परिषद चुनावों को लेकर कांग्रेस पार्टी का विशेष कार्यक्रम के आयोजन में पहुंची थीं. यहां विशाल वशिष्ठ स्नातक सीट के लिए कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी हैं.
कांग्रेस नेत्री पूनम पंडित से मीडिया से बातचीत में कहा कि वोट चोरी प्रकरण के तमाम साक्ष्य प्रेस-मीडिया और लोगों के सामने राहुल गांधी ने रखे हैं. पश्चिम बंगाल में 16 लाख वोटरों के नाम काटे जाने के साथ ही गोवा समेत तमाम राज्यों में वोट काटे गए. 2019 में कानून लाकर इलेक्शन कमीशन को कमजोर किया गया. यह सब उसी का परिणाम है.
कांग्रेस नेत्री ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पोल उनके सहयोगियों की बातों से ही खुल गई है. इसके बावजूद कार्रवाई न होना "चोर चोर मौसेरे भाई" वाली बात साबित हो रही है. फॉर्म 6 का गलत इस्तेमाल किया गया. ऐसे में CEC को कम से कम हटाना चाहिए. साथ ही नैतिकता के आधार पर प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए.
यूपी में विधानसभा चुनाव में सीटों के सवाल पर कहा कि सीटों पर निर्णय शीर्ष नेतृत्व ही करेगा. हालांकि अगर कांग्रेस की बीते कुछ चुनावों में भूमिका को लेकर बात करें तो पंजाब, दिल्ली के चुनाव, बंगाल के चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा. आजादी के आंदोलन से लेकर अबतक कांग्रेस हमेशा अहम भूमिका रही. देशहित की हर गतिविधि में कांग्रेस हमेशा अहम भूमिका में रहेगी.
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