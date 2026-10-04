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कांग्रेस नेत्री पूनम पंडित ने कहा-ED, CBI और EVM का गलत इस्तेमाल कर रही भाजपा, दी "चोर-चोर मौसेरे भाई" वाली मिसाल

मेरठ में मीडिया से मुखातिब कांग्रेस नेत्री पूनम पंडित. ( Photo Credit : ETV Bharat )

मेरठ : कांग्रेस नेत्री पूनम पंडित ने शनिवार को मेरठ में मीडिया से बात करते हुए ED, CBI और EVM का गलत इस्तेमाल से लेकर तमाम आरोप भाजपा पर मढ़े. इस दौरान कांग्रेस नेत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और CEC के लिए "चोर चोर मौसेरे भाई" वाली मिसाल भी कह डाली. कांग्रेस नेत्री पूनम पंडित विधान परिषद चुनावों को लेकर कांग्रेस पार्टी का विशेष कार्यक्रम के आयोजन में पहुंची थीं. यहां विशाल वशिष्ठ स्नातक सीट के लिए कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी हैं.