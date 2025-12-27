मेरठ में कॉमन इन्क्यूबेशन सेंटर तैयार; जनवरी से महिलाओं, नव उद्यमियों और युवाओं के हुनर को मिलेगी पहचान
मेरठ में दिल्ली देहरादून हाईवे के नजदीक राजकीय खाद्य विज्ञान प्रसंस्करण केंद्र परिसर में मंडल स्तरीय कॉमन इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 27, 2025 at 3:50 PM IST
मेरठ : खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा यूपी के 14 शहरों में कॉमन इन्क्यूबेशन सेंटर तैयार करने की घोषणा हुई थी. इसी के तहत मेरठ मंडल में भी स्थापना की गई है. सब कुछ ठीक रहा तो वर्ष 2026 के शुरुआत से ही मेरठ मंडल के कॉमन इन्क्यूबेशन सेंटर (Common Incubation Center) में काम का आगाज हो जाएगा. इससे ग्रामीण के साथ शहरी क्षेत्रों की महिलाओं, उद्यमियों और युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त होने का अवसर मिल जाएगा.
राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केंद्र के प्रधानाचार्य रमेश चंद्र बताते हैं कि मेरठ में दिल्ली देहरादून हाईवे के नजदीक राजकीय खाद्य विज्ञान प्रसंस्करण केंद्र परिसर में मंडल स्तरीय कॉमन इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया गया है. ये केंद्र युवा, बेरोजगार नव उद्यमी, किसान, स्वयं सहायता समूह से जुड़े लोगों के अलावा FPO से जुड़े लोगों के लिए बेहद उपयोगी साबित होंगे. केंद्र में ग्रेन फ्लेकिंग, बेकरी प्रोसेसिंग, टर्मरिक प्रोसेसिंग और जेग्री प्रोसेसिंग के बाद तमाम वैल्यू एडिड आइटम तैयार होंगे. मेरठ के कॉमन इंक्यूबेशन सेंटर में चार अलग-अलग प्रोसेसिंग लाइन हैं. जिनमें बेकरी प्रोसेसिंग लाइन जैगरी प्रोसेसिंग लाइन टर्मरिक प्रोसेसिंग लाइन और ग्रेन फ्लेकिंग प्रोसेसिंग लाइन शामिल है.
प्रधानाचार्य रमेश चंद्र के मुताबिक स्वयं सहायता समूह, एफपीओ से जुड़े लोगों को चार तरह का खास प्रशिक्षण निशुल्क दिया जाएगा. इसी तरह नियमित प्रशिक्षण में भी प्रेक्टिकल नॉलेज ले सकेंगे. एक महीने के प्रशिक्षण के बाद इंटिग्रेटेड बेकरी कन्फेक्शनरी केनिंग प्रोसेसिंग वालों को भी प्रेक्टिकल नॉलेज मिल सकेगी. ऐसे में लोकल प्रोडक्शन का एक्सपोर्ट यहां से हो सकेगा. पश्चिमी यूपी का मेरठ गन्ने का उत्पादन का बड़ा व महत्वपूर्ण क्षेत्र है. ऐसे में गन्ने से विभिन्न प्रकार के गुणवत्ता पूर्ण उत्पाद तैयार किए जाएंगे. किसान मल्टीपर्पज प्रोड्यूस्ड कंपनी को इसकी जिम्मेदारी दी गई है. गन्ने से संबंधित मशीन आनी शेष है. संभावना है कि नए साल में जनवरी में ही कॉमन इंक्यूबेशन केंद्र शुरू हो जाएगा.
अन्नदाताओं की बढ़ेगी इनकम ; कॉमन इनक्यूबेशन सेंटर को संभालने वाली फर्म के निदेशक सुरेन्द्र पाल सिंह ने बताया कि इनक्यूबेशन सेंटर को रॉ मटेरियल के तौर पर हल्दी, गन्ना, गेहूं, बाजरा, ज्वार, मक्का आदि की जरूरत होगी. ऐसे यहां के किसान कॉमन सेंटर से जुड़कर अपने उत्पाद और फसल अच्छे दामों में बेंच सकेंगे. कॉमन इंक्यूबेशन सेंटर के यूनिट हेड विजय कुमार बताते हैं कि प्रदेश के 14 जिलों में इन इकाइयों की शुरुआत वर्ष 2026 में हो जाएगी. मेरठ में सभी तैयारियों लगभग पूर्ण हैं और जनवरी 2026 में यह इकाई शुरू हो जाएगी.
