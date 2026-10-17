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मेरठ में सीएम ग्रिड योजना बनी मुसीबत; सड़क बदहाल होने से भारत मिलाप शोभायात्रा पर संकट, रामलीला कमेटी ने दी चेतावनी

मेरठ की प्रसिद्ध शारदा रोड बदहाल. ( Photo Credit : ETV Bharat )

मेरठ : शहर की प्रमुख शारदा रोड पर सीएम ग्रिड योजना के तहत चल रहे निर्माण कार्यों ने आम नागरिकों, व्यापारियों और श्रद्धालुओं की मुश्किलें काफी बढ़ा रखी हैं. सड़कों पर गहरे गड्ढों, धूल के गुबार और निर्माण में लगी भारी मशीनों के कारण आवाजाही बेहद दूभर हो चुकी है. ​आगामी 22 अक्टूबर को शारदा रोड पर आयोजित होने वाली ऐतिहासिक 'भरत मिलाप' शोभायात्रा और मंचन को लेकर श्री सनातन धर्म रक्षिणी सभा एवं शहर रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों ने भी चिंता जताई है.

मेरठ में सीएम ग्रिड योजना बनी मुसीबत. देखें पूरी खबर (Video Credit : ETV Bharat) शहर रामलीला कमेटी के संयोजक राकेश शर्मा ने बताया कि हमारी लीला शिव बारात के साथ बुढ़ाना गेट स्थित सनातन धर्म मंदिर से शुरू होकर तय मार्गों से गुजरती है. 22 अक्टूबर को शारदा रोड पर भव्य भरत मिलाप का कार्यक्रम होना है. वहां नगर निगम द्वारा सड़क और नाले का काम स्वीकृत है और ठेकेदार कार्य कर रहा है, लेकिन वर्तमान स्थिति यह है कि कोई आम आदमी दोपहिया वाहन से भी वहां से निकलने की स्थिति में नहीं है.