मेरठ में सीएम ग्रिड योजना बनी मुसीबत; सड़क बदहाल होने से भारत मिलाप शोभायात्रा पर संकट, रामलीला कमेटी ने दी चेतावनी
मेरठ की प्रसिद्ध शारदा रोड पर सीएम ग्रिड योजना के तहत चल रहे निर्माण कार्यों से आम जनता, स्थानीय व्यापारी और श्रद्धालु सभी परेशान हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 17, 2026 at 2:01 PM IST
मेरठ : शहर की प्रमुख शारदा रोड पर सीएम ग्रिड योजना के तहत चल रहे निर्माण कार्यों ने आम नागरिकों, व्यापारियों और श्रद्धालुओं की मुश्किलें काफी बढ़ा रखी हैं. सड़कों पर गहरे गड्ढों, धूल के गुबार और निर्माण में लगी भारी मशीनों के कारण आवाजाही बेहद दूभर हो चुकी है. आगामी 22 अक्टूबर को शारदा रोड पर आयोजित होने वाली ऐतिहासिक 'भरत मिलाप' शोभायात्रा और मंचन को लेकर श्री सनातन धर्म रक्षिणी सभा एवं शहर रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों ने भी चिंता जताई है.
शहर रामलीला कमेटी के संयोजक राकेश शर्मा ने बताया कि हमारी लीला शिव बारात के साथ बुढ़ाना गेट स्थित सनातन धर्म मंदिर से शुरू होकर तय मार्गों से गुजरती है. 22 अक्टूबर को शारदा रोड पर भव्य भरत मिलाप का कार्यक्रम होना है. वहां नगर निगम द्वारा सड़क और नाले का काम स्वीकृत है और ठेकेदार कार्य कर रहा है, लेकिन वर्तमान स्थिति यह है कि कोई आम आदमी दोपहिया वाहन से भी वहां से निकलने की स्थिति में नहीं है.
ऐसे हालात में भरत मिलाप शोभायात्रा निकलेगी, तो ब्रह्मपुरी, माधवपुरम, सरस्वती लोक सहित पूरे शहर से हजारों की संख्या में लोग एकत्र होंगे. ऐसे में यदि सड़क के गड्ढों के कारण कोई हादसा होता है या रथ पलटता है तो इसकी सीधी जिम्मेदारी नगर निगम की होगी.
रामलीला कमेटी मेरठ शहर के अध्यक्ष मनोज कुमार गुप्ता का कहना है कि 14 वर्ष का वनवास काटकर लौटने पर अयोध्या को सजाया गया था. भगवान राम के मार्ग में फूल बिछाए गए थे, लेकिन यहां की सड़कें बदहाल हैं और कंक्रीट से भरी पड़ी हैं. हमने नगर निगम से वैकल्पिक व्यवस्था करने का आग्रह किया है.
भव्य भरत मिलाप समिति के मुख्य संयोजक राकेश गौड़ ने कहा कि हमारी तैयारियां पूर्ण हैं. मंचन और शोभायात्रा अपने निर्धारित समय पर ही निकाली जाएगी. सड़क निर्माण को लेकर नगर निगम के उच्च अधिकारियों, महापौर और नगर आयुक्त से बातचीत हुई है. उन्होंने भरोसा दिलाया है कि आयोजन से पूर्व कम से कम सड़क पर एक लेयर बिछा दी जाएगी. हमें उम्मीद है कि नगर निगम अपना वादा पूरा करेगा.
नगर निगम के अधिकारी मयंक वर्मा का कहना है कि रामलीला कमेटी की शिकायत मिली है. जल्द ही कोई रास्ता निकाल कर कुछ ऐसा निर्माण कराया जाएगा, ताकि भरत मिलाप का मंचन और शोभायात्रा आसानी से निकाली जा सके कोई बाधा उत्पन्न ना हो.
यह भी पढ़ें : बनारस में नए साल पर सौगात; सीएम ग्रिड योजना से तैयार होंगी छह स्मार्ट सड़कें, जानिए कब से कर सकेंगे सफर?
यह भी पढ़ें : अलीगढ़: रेलवे रोड पर पाइपलाइन ठीक करते समय मिट्टी धंसी; सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई मजदूर की मौत, देखें वीडियो