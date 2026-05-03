गृह प्रवेश से एक दिन पहले क्लर्क ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में पत्नी पर लगाए ऐसे आरोप
मेरठ में मेडिकल थाना क्षेत्र के जागृति विहार सेक्टर-8 की घटना.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 3, 2026 at 11:11 AM IST
मेरठ : मेडिकल थाना क्षेत्र के जागृति विहार सेक्टर-8 में शनिवार शाम एक निजी विश्वविद्यालय के क्लर्क ने आत्महत्या कर ली. क्लर्क रविवार को अपने नए मकान में गृह प्रवेश की तैयार कर रहा था. परिजनों से बातचीत में युवक के मानसिक तनाव में होने की बात पता चली है. बहरहाल रविवार को जिस घर में खुशियों का आगमन होना था. वहां मातम पसरा हुआ है.
सीओ सिविल लाइन सुचिता सिंह ने बताया कि मेडिकल थाना क्षेत्र में निजी विश्वविद्यालय के क्लर्क नीरज कुमार के आत्महत्या करने की सूचना प्राप्त हुई थी. मौके पर थाना पुलिस तथा एफएसएल टीम मौके पर पहुंची थी. क्राइम सीन के निरीक्षण के बाद शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया. नीरज के बैग से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है. जिसमें मानसिक प्रताड़ना समेत अन्य कहानी दर्ज है. नीरज की शादी 2013 में हुई थी, लेकिन 2018 से ही पति-पत्नी अलग रह रहे थे.
नीरज ने सुसाइड में लिखा है कि उसकी पत्नी ने उससे पहले एक दूसरे वर्ग के युवक से शादी की थी. करीब 7-8 महीने पहले उसने किसी तीसरे व्यक्ति से शादी कर ली. तीन दिन पहले पत्नी उनके 3 वर्षीय बेटे को भी अपने साथ ले गई. जिसके बाद वह पूरी तरह टूट गया. इसी के चलते उसने जान दे दी. परिजनों के अनुसार नीरज लंबे समय से डिप्रेशन में था और पहले भी आत्महत्या का प्रयास कर चुका था.
नीरज ने सेक्टर-3 में अपना नया मकान बनवाया है. जहां रविवार को गृह प्रवेश का हवन होना तय था. वह सेक्टर-8 स्थित किराए के मकान की तीसरी मंजिल पर रह रहा था और सामान शिफ्ट करने की तैयारी कर रहा था. दूसरी मंजिल पर रहने वाली एक महिला ने बताया कि नीरज कमरे से पंखा उतारने गया था. तभी अचानक गोली चलने की आवाज आई. ऊपर जाकर देखा तो नीरज लहूलुहान हालत में जमीन पर पड़ा था.
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