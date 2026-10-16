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चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में बाहरी लोगों की एंट्री अब आसान नहीं, पास और टोकन के बाद ही प्रवेश

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय. ( etv bharat )

मेरठ: चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में अब बाहरी व्यक्तियों के द्वारा प्रवेश करना आसान नहीं रहेगा. विश्वविद्यालय प्रशासन ने यूनिवर्सिटी में पढाई के माहौल को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से यह फैसला लिया है. अब विश्वविद्यालय परिसर में वाहनों का प्रवेश निर्धारित सुरक्षा प्रक्रिया के तहत ही हो सकेगा. स्टाफ के लिए प्रवेश पास जारी किये जाएंगे, जबकि बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर वाहनों को टोकन जारी किया जाएगा.





चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कैंपस में बीते कई दिनों से आसामाजिक तत्वों द्वारा कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जा रहे थे. ये वीडियो बेहद शर्मसार करने वाले हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की वीसी ने इस पर सख्त रुख अख्तियार किया है. वीसी ने आदेश दिया है कि अब विश्वविद्यालय में स्टाफ के वाहनों के लिए पास अनिवार्य होगा. वहीं बाहरी वाहनों को टोकन दिया जाएगा. साथ ही सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वालों को प्रवेश नहीं मिलेगा.



चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की वीसी संगीता शुक्ला का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है. अब से विश्वविद्यालय परिसर में वाहनों का प्रवेश निर्धारित सुरक्षा प्रक्रिया के तहत ही हो सकेगा.



बैठक में उठा था मामला

गुरुवार को विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर संगीता शुक्ला की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई. यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय परिसर की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जा सकती. वीसी ने कहा कि निर्धारित नियमों का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य होगा. बिना अनुमति प्रवेश पर पूरी तरह रोक रहेगी.

