ETV Bharat / state

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने 550 कॉलेजों के एग्जाम क्यों किए स्थगित?, जानिए वजह

मेरठ: शहर में स्थित चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने 26 दिसंबर से लेकर एक जनवरी के बीच घोषित सभी परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है. ये परीक्षाएं करीब 550 कॉलेजों में होनी थी. नए साल की छुट्टी के चलते विश्वविद्यालय ने ये कदम उठाया है.

विवि प्रशासन ने टाली परीक्षाएं: चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध 550 महाविद्यालयों में वर्तमान में परीक्षाओं के संचालन को टाल दिया गया है. विश्वविद्यालय प्रशासन ने उन तमाम परीक्षाओं को स्थगित करने का निर्णय लिया है जो कि क्रिसमस के अगले दिन यानी 26 दिसंबर से लेकर एक जनवरी के बीच में आयोजित की जानी थीं.



विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार अनिल कुमार यादव ने बताया कि यूनिवर्सिटी कैंपस और विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों में स्नातक एनईपी और कृषि विषय की परीक्षा 27 दिसंबर से 1 जनवरी तक आयोजित होनी थी. इसी तरह स्नातक ऑनर्स की पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं को भी स्थगित कर दिया गया है.



जल्द घोषित होंगी नई तिथियां: परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि जो परीक्षाएं स्थगित हुई हैं उनमें से कई की नई डेट घोषित कर दी गई है. जिन परीक्षाओं की तिथि घोषित नहीं हुई है उन्हें जल्द ही घोषित किया जाएगा. यूजी, एनईपी की कई परीक्षाओं की तिथियों को लेकर बदलाव किया गया है. इनकी तिथियां घोषित की जा चुकीं हैं.

कई परीक्षाओं की नई तिथियां घोषित: विश्वविद्यालय प्रशासन ने रद किए गए कुछ एग्जाम की डेट घोषित कर दी है. इसकी विस्तृत जानकारी विवि की वेबसाइट पर उपलब्ध है. विवि के मुताबिक 27 दिसंबर को होने वाली परीक्षा अब 13 जनवरी को होगी. वहीं, 29 दिसंबर की परीक्षा 15 जनवरी को होगी. 30 जनवरी को होने वाली परीक्षा 16 जनवरी को और 31 जनवरी को प्रस्तावित परीक्षा 17 जनवरी को होगी.