पोलियो की बीमारी को पीछे छोड़ चैंपियन बनने की राह चले सुधीर; 42 साल के CGST ऑफिसर का लक्ष्य इंटरनेशनल गोल्ड मेडल

42 साल के CGST टैक्स ऑफिसर सुधीर की उपलब्धियों ने चौंकाया. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मेरठ: जिले में तैनात CGST टैक्स ऑफिसर सुधीर ने पैरा गेम्स में स्टेट लेवल पर गोल्ड मेडल जीता है. 42 वर्षीय सुधीर ने पिछले दो साल में 4 मेडल जीतकर युवाओं को भी चौंका दिया है. बचपन से ही पोलियो की गंभीर बीमारी और इसकी वजह से रोजमर्रा की दिक्कतों को सुधीर ने अपने हौंसले से पस्त कर दिया. अब उनका अगला लक्ष्य एशियन गेम्स और पैरालंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल जीतना है. ETV भारत ने जुझारू टैक्स ऑफिसर सुधीर से खास बातचीत की. सुधीर बताते हैं, कि जब नौकरी ज्वाइन की थी, तब पैरा फील्ड में बहुच ज्यादा गेम्स नहीं थे. जॉब के बाद शादी हो गई. दो बच्चे भी हैं. उन्होंने बताया कि दो साल पहले एक दिन वह अपने बच्चों को लेकर स्टेडियम पहुंचे. बच्चे वहां खेलने लगे, तभी मेरी नजर पैरा खिलाड़ियों पर पड़ी. उन्हें देखकर मन में उत्साह जगा, जोश पैदा हुआ कि मैं भी पैरा प्लेयर बन सकता हूं. बस उसी दिन से खेल और मेहनत का सिलसिला चल पड़ा. पोलियो की दुश्वारियां भूल आगे बढ़े: सुधीर ने बताया कि उन्होंने जन्म से चली आ रही पोलियो बीमारी की परेशानी को भूलकर कुछ करने की ठान ली है. अब मेरठ के कैलाश प्रकाश स्टेडियम में हर दिन सुबह-शाम नियमित पसीना बहा रहा हूं. स्टेडियम में कोच गौरव त्यागी सैकड़ों युवाओं को प्रशिक्षण देते हैं. सुधीर भी उनसे मिले और उनसे अपने मन की बात बताई. कोच गौरव त्यागी ने सुधीर के जज्बे को पहचाना और ट्रेनिंग शुरू कर दी. पैरा प्लेयर सुधीर से खास बातचीत. (Video Credit: ETV Bharat)