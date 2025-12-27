ETV Bharat / state

पोलियो की बीमारी को पीछे छोड़ चैंपियन बनने की राह चले सुधीर; 42 साल के CGST ऑफिसर का लक्ष्य इंटरनेशनल गोल्ड मेडल

सुधीर ने बताया कि वह पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीतने की तैयारी कर रहे हैं. रोजाना 5-6 घंटे मैदान पर प्रैक्टिस करते हैं.

42 साल के CGST टैक्स ऑफिसर सुधीर की उपलब्धियों ने चौंकाया.
42 साल के CGST टैक्स ऑफिसर सुधीर की उपलब्धियों ने चौंकाया.
मेरठ: जिले में तैनात CGST टैक्स ऑफिसर सुधीर ने पैरा गेम्स में स्टेट लेवल पर गोल्ड मेडल जीता है. 42 वर्षीय सुधीर ने पिछले दो साल में 4 मेडल जीतकर युवाओं को भी चौंका दिया है. बचपन से ही पोलियो की गंभीर बीमारी और इसकी वजह से रोजमर्रा की दिक्कतों को सुधीर ने अपने हौंसले से पस्त कर दिया. अब उनका अगला लक्ष्य एशियन गेम्स और पैरालंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल जीतना है. ETV भारत ने जुझारू टैक्स ऑफिसर सुधीर से खास बातचीत की.

सुधीर बताते हैं, कि जब नौकरी ज्वाइन की थी, तब पैरा फील्ड में बहुच ज्यादा गेम्स नहीं थे. जॉब के बाद शादी हो गई. दो बच्चे भी हैं. उन्होंने बताया कि दो साल पहले एक दिन वह अपने बच्चों को लेकर स्टेडियम पहुंचे. बच्चे वहां खेलने लगे, तभी मेरी नजर पैरा खिलाड़ियों पर पड़ी. उन्हें देखकर मन में उत्साह जगा, जोश पैदा हुआ कि मैं भी पैरा प्लेयर बन सकता हूं. बस उसी दिन से खेल और मेहनत का सिलसिला चल पड़ा.

पोलियो की दुश्वारियां भूल आगे बढ़े: सुधीर ने बताया कि उन्होंने जन्म से चली आ रही पोलियो बीमारी की परेशानी को भूलकर कुछ करने की ठान ली है. अब मेरठ के कैलाश प्रकाश स्टेडियम में हर दिन सुबह-शाम नियमित पसीना बहा रहा हूं. स्टेडियम में कोच गौरव त्यागी सैकड़ों युवाओं को प्रशिक्षण देते हैं. सुधीर भी उनसे मिले और उनसे अपने मन की बात बताई. कोच गौरव त्यागी ने सुधीर के जज्बे को पहचाना और ट्रेनिंग शुरू कर दी.

पैरा प्लेयर सुधीर से खास बातचीत. (Video Credit: ETV Bharat)

स्टेल लेवल पर जीता गोल्ड: इसके बाद सुधीर ने साल 2024 में जिला स्तर पर और प्रदेश स्तर पर पैरा गेम्स में हिस्सा लिया. उन्होंने इन खेल प्रतियोगिताओं में कई मेडल्स जीते. इससे उन्हें और प्रेरणा मिली. हाल ही में बरेली में प्रदेश स्तरीय पैरा गेम्स में सुधीर ने गोला फेंक में गोल्ड मेडल हासिल किया है. वहीं, जेवलिन थ्रो में भी सिल्वर मेडल अपने नाम किया.

मेरठ के क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी जितेंद्र यादव ने बताया कि सुधीर में गजब का आत्मविश्वास है. उनके कोच गौरव त्यागी भी कहते हैं, कि दो साल में सुधीर ने स्टेट लेवल पर अपनी जगह बना ली है. अब आगे पैरालंपिक गेम्स की तैयारी कर रहे हैं. सुधीर का लक्ष्य है, कि वह नेशनल-इंटरनेशनल स्तर पर गोल्ड मेडल जीतें.

रोजाना 5-6 घंटे की प्रैक्टिस: सुधीर ने बताया कि उनकी मेहनत देखकर विभागीय अधिकारी भी सहयोग करते हैं. यही वजह है, कि इस मुकाम तक पहुंचे हैं. उन्होंने बताया कि पिछले साल चेन्नई में नेशनल खेलने गए थे, लेकिन वहां सफलता नहीं मिली. तब विभाग के अधिकारियों ने उन्हें और मेहनत करने के लिए शाम को 1 घंटे की मोहलत दी. उस समय में वह प्रैक्टिस करते हैं. सुबह-शाम रोजाना 5-6 घंटे की प्रैक्टिस सुधीर कर रहे हैं.

पहलवान चंदगीराम हैं आदर्श: सुधीर ने बताया कि उनकी प्रेरणा फ्री-स्टाइल कुश्ती पहलवान चंदगीराम हैं, जिन्होंने 40 की उम्र में शुरुआत की थी. उन्होंने 1970 के एशियाई गेम्स में गोल्ड जीता. कई राष्ट्रीय खिताब जैसे हिंद केसरी, भारत केसरी सम्मान से नवाजे गए. अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री भी उन्हें मिला. उन्हीं की प्रेरणा से मेहनत कर रहा हूं. बाकी सब ईश्वर पर छोड़ रखा है.

