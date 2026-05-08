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मेरठ सेंट्रल मार्केट विवाद: महिलाओं ने किया मंत्री सोमेंद्र तोमर के आवास का घेराव, घर बचाने की अपील

मेरठ के सेंट्रल मार्केट में सीलिंग की कार्रवाई और सेटबैक नोटिस के विरोध में सैकड़ों महिलाओं ने मंत्री सोमेंद्र तोमर के आवास का घेराव किया.

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पुलिस ने महिलाओं को दिया सुरक्षा और न्याय का भरोसा. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 8, 2026 at 9:38 PM IST

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मेरठ: मेरठ का दिल कहे जाने वाले सेंट्रल मार्केट में इन दिनों सन्नाटा और दहशत का माहौल बना हुआ है. सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद आवासीय क्षेत्रों में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों पर हो रही कार्रवाई ने स्थानीय लोगों की नींद उड़ा दी है.

शुक्रवार को बड़ी संख्या में महिलाओं ने प्रदेश के ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर के आवास का घेराव किया. पिछले एक महीने से धरने पर बैठी इन महिलाओं ने अपने आशियाने बचाने के लिए सरकार से न्याय की गुहार लगाई है.

आवास विकास के नोटिस के खिलाफ मेरठ की महिलाओं का प्रदर्शन. (Video Credit: ETV Bharat)

महिलाओं ने बयान किया अपना दर्द: मंत्री आवास पर पहुंची महिलाओं ने कहा कि आवास विकास परिषद उनके घरों पर नोटिस चस्पा कर रहा है. उनका तर्क है कि जब ये मकान परिषद ने ही बनाकर दिए थे, तब सेटबैक के नियमों का पालन क्यों नहीं कराया गया? यदि अब इन छोटे मकानों में तोड़फोड़ की गई, तो पूरा आशियाना गिरने का खतरा पैदा हो जाएगा. व्यापार चौपट होने और सिर से छत छिनने के डर से पूरी मार्केट के निवासियों में भारी रोष व्याप्त है.

मंत्री सोमेंद्र तोमर ने दिया आश्वासन: आवास पर पहुंची महिलाओं से बातचीत के बाद ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर ने सरकार का पक्ष रखते हुए उन्हें आश्वस्त किया. उन्होंने कहा कि सरकार का लगातार प्रयास है कि सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइंस का पालन करते हुए जनहित का भी ध्यान रखा जाए. सरकार पूरी तरह से नागरिकों के साथ है और इस संबंध में उचित रास्ता निकालने के लिए उच्च स्तर पर बातचीत की जा रही है. हमने माननीय न्यायालय के समक्ष भी अपील दायर की है और हम सकारात्मक समाधान की ओर बढ़ रहे हैं.

पुलिस ने संभाला मोर्चा, शांत हुआ हंगामा: हंगामे की सूचना मिलते ही एसपी सिटी विनायक गोपाल भोंसले भारी पुलिस बल और सिविल लाइन थाना प्रभारी सुचिता सिंह के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस अधिकारियों ने आंदोलित महिलाओं को समझाया और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की. काफी मशक्कत और एसपी सिटी के आश्वासन के बाद महिलाएं शांत हुईं और अपने घरों को वापस लौटीं. कभी चकाचौंध के लिए मशहूर सेंट्रल मार्केट आज अंधेरे में है और सबकी नजरें सरकार और न्यायालय के अगले कदम पर टिकी हैं.

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