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व्यापारियों के धरने में सपा की 'सियासी रोटियां'; खाने के पैकेट पर विजिटिंग कार्ड देख भड़के व्यापारी, जमकर हंगामा

मेरठ के सेंट्रल मार्केट में व्यापारियों के धरने के दौरान सपा के भेजे गए खाने के पैकेटों पर विजिटिंग कार्ड मिलने से हंगामा हो गया.

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रने के दौरान राजनीतिक रोटियां सेंकने वालों को दिखाया बाहर का रास्ता. (Video Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 9, 2026 at 9:21 PM IST

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मेरठ: अपनी मांगों को लेकर मेरठ के व्यापारी सड़कों पर उतरकर संघर्ष कर रहे हैं. सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों के धरने के दौरान उस समय स्थिति तनावपूर्ण हो गई जब समाजवादी पार्टी के भेजे गए खाने के पैकेटों पर उनका 'विजिटिंग कार्ड' लगा मिला.

इसे व्यापारियों ने अपनी एकजुटता में सेंध लगाने और शुद्ध रूप से राजनीति चमकाने का प्रयास बताते हुए भारी हंगामा किया. सेंट्रल मार्केट में व्यापारियों का धरना चल रहा था, जहां भूख-प्यास भूलकर व्यापारी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं.

जानकारी देते विनीत अग्रवाल शारदा. (Video Credit: ETV Bharat)

मदद के नाम पर प्रचार का आरोप: इसी बीच सपा की ओर से खाने के डिब्बे भिजवाए गए तो व्यापारियों ने उन पर चिपके विजिटिंग कार्ड्स पर कड़ी आपत्ति जताई. व्यापारियों का आरोप है कि यह मदद की भावना नहीं, बल्कि अपना राजनीतिक प्रचार करने की एक सोची-समझी कोशिश थी. भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विनीत अग्रवाल शारदा ने जब खाने के डिब्बों पर समाजवादी पार्टी का कार्ड देखा, तो उनका पारा चढ़ गया. उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा से व्यापारियों के हितों के लिए खड़ी रही है, लेकिन विपक्षी दल इस गंभीर मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं.

व्यापारियों ने ठुकराई सपा की मदद: हंगामे के बीच संयुक्त व्यापार संघ के दोनों अध्यक्षों, अजय गुप्ता और नवीन गुप्ता ने साफ कर दिया कि व्यापारियों के स्वाभिमान से समझौता नहीं होगा. उन्होंने कहा कि व्यापारी अपने दम पर लड़ाई लड़ना जानते हैं और किसी भी राजनीतिक दल की दखलअंदाजी मंजूर नहीं है. अगर व्यापारियों को भोजन की आवश्यकता होगी, तो संगठन खुद इसकी पूरी व्यवस्था करने में सक्षम है. भारी विरोध और नारेबाजी के बाद व्यापारियों ने सपा की ओर से आए खाने के पैकेटों का सामूहिक बहिष्कार कर दिया और उन्हें वापस भेज दिया.

एकजुटता के आगे फेल हुई राजनीति: करीब एक घंटे तक चले इस ड्रामे के बाद ही मामला शांत हो सका और व्यापारियों ने अपनी मांगें जारी रखीं. मेरठ के व्यापारियों ने गुरुवार को यह साबित कर दिया कि वे अपनी समस्याओं के समाधान के लिए एकजुट हैं और किसी भी नेता को अपने कंधे पर रखकर बंदूक चलाने की इजाजत नहीं देंगे. सपा की इस 'कार्ड पॉलिटिक्स' की पूरे बाजार में कड़ी निंदा हो रही है और व्यापारी इसे अपने आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश मान रहे हैं. फिलहाल, धरना स्थल पर व्यापारियों का जोश बरकरार है और वे प्रशासन से ठोस निर्णय की मांग कर रहे हैं.

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