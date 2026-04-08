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मेरठ का सेंट्रल मार्केट फिर सुर्खियों में, 44 प्रतिष्ठानों को सील करने के आदेश से व्यापारी परेशान

मेरठ के 44 प्रतिष्ठानों को सील करने के आदेश से व्यापारी परेशान. ( ईटीवी भारत )

मेरठ के 44 प्रतिष्ठानों को सील करने के आदेश से व्यापारी परेशान. (ईटीवी भारत)

किशोर वाधवा बताते हैं कि स्ट्रीट मार्केट की मांग को लेकर भी प्रयास किए गए थे ऐसा दावा किया जा रहा है, लेकिन उसके लिए 10 लाख से कम जनसंख्या आसपास में होनी चाहिए, जबकि यहां 10 लाख से ज्यादा की आबादी है, ऐसे में इस तरह भी कुछ नहीं हो सका और इसमें भी व्यापारियों को सफलता नहीं मिल पाया पाई है.

मेरठ के 44 प्रतिष्ठानों को सील करने के आदेश से व्यापारी परेशान. (ईटीवी भारत)

उनका मानना है कि व्यापारियों के अलावा अलग-अलग प्रतिष्ठानों पर काम करने वाले हजारों लोगों के सामने भी रोजी रोटी का संकट आ गया है, वहीं बड़ी संख्या में लोगों को भी असुविधाएं होंगी.

वह कहते हैं कि अब सेन्ट्रल मार्केट के 44 भवन क्या इस तरह से तो यह सेंट्रल मार्केट पूरा ही बंद हो जाएगा.

मेरठ के 44 प्रतिष्ठानों को सील करने के आदेश से व्यापारी परेशान. (ईटीवी भारत)

उनके द्वारा तब आठ पिटीशन लगाई गई थीं. सभी रिजेक्ट हुई थीं, उसके बाद बाजार के जो बाकी निर्माण हैं उनमें उनकी बिल्डिंग के अलावा तब 30 और बिल्डिंग को लेकर ऑर्डर हुआ था कि उनको भी ध्वस्त किया जाए. बाद में इसमें कई और प्रॉपर्टी जुड़ गईं जिसमें इस मार्केट में स्थापित कई स्कूलों और अस्पताल भी शामिल हो गए.

मेरठ के 44 प्रतिष्ठानों को सील करने के आदेश से व्यापारी परेशान. (ईटीवी भारत)

आइए जानते हैं. किशोर बाधवा वह शख्स हैं, जिनकी बिल्डिंग बीते साल यहाँ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ध्वस्त की गई थी, ईटीवी भारत ने उनसे भी बात की कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कम से कम 6 से 7 महीने तक अपना मुकदमा लड़ा था, लेकिन उसमें उन्हें सफलता हाथ नहीं लगी, वह असफल रहे.

मेरठ: सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मेरठ के शास्त्री नगर का सेंट्रल मार्केट फिर सुर्खियों में है, 44 प्रतिष्ठानों को सील करने के आदेश पर व्यापारी परेशान हैं, आवास विकास परिषद में लगभग 70 करोड़ रुपये से ज्यादा की धनराशि भी इस उम्मीद से दुकानदारों ने जमा कराई थी कि शायद उन्हें राहत मिल जाएगी और रोजी-रोटी चलती रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ ईटीवी भारत ने Ground Zero पर पहुंचकर बात की.

सेंट्रल मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का शोरूम चलाने वाले मनोज गुप्ता कहते हैं कि यह जो सीलिंग हो रही है यह व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा है. वह कहते हैं कि सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए.

मेरठ के 44 प्रतिष्ठानों को सील करने के आदेश से व्यापारी परेशान. (ईटीवी भारत)

वह कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आगे तो किसी की चलने से गई और इसमें प्रशासन भी अब कुछ सुनने को तैयार नहीं है सभी आहत हैं.

अलका मखीजा का भी शोरूम सीलिंग की कार्रवाई में शामिल है. वह कहती है कि 32 साल से उनकी रोजी-रोटी यही से चल रही है और इतने लंबे समय के बाद अब ऐसे दो राय पर आकर खड़े हो गई है जहां कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर अब आगे क्या करें.

मेरठ के 44 प्रतिष्ठानों को सील करने के आदेश से व्यापारी परेशान. (ईटीवी भारत)

वह इस पूरे मामले में आवास विकास परिषद के अधिकारियों की कार्यशैली से भी वे दुःखी हैं उनका कहना है कि आश्वासन मिला था कि सब ठीक हो जाएगा. इसके लिए उन्होंने एक करोड़ से ज्यादा रुपए की राशि भी जमा कराई, सेटबैक भी दे दिया, दुकान का स्वरूप भी बदल दिया, लेकिन कोई राहत नहीं मिली है.

मेरठ के 44 प्रतिष्ठानों को सील करने के आदेश से व्यापारी परेशान. (ईटीवी भारत)

व्यापारी कहते हैं कि अब इस पूरे मामले में अलग-अलग रेट पिटीशन डालेंगे और रानी की बात यह है कि आवास विकास परिषद ने व्यापारियों से करोड़ों रुपए भी जमा कर लिए लगभग 70 करोड़ रुपए जमा कर दिए गए हैं, लेकिन उसके बाद भी अब सीलिंग की कार्रवाई होने जा रही है. उन्होंने कहा कि जब तक लिखित आदेश नहीं आएगा कोई कार्रवाई नहीं होने देंगे.

मेरठ के 44 प्रतिष्ठानों को सील करने के आदेश से व्यापारी परेशान. (ईटीवी भारत)

स्थानीय व्यापारी विवेक गर्ग कहते हैं कि कानून से बढ़कर कुछ नहीं होता सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तो सम्मान है, लेकिन यहां बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में सरकार को ध्यान देना चाहिए था, सरकार अगर कुछ करती कि हम छोटी छोटी दुकानें खोल सकते हैं, तो लोगों को अपनी जीविका चलाने में मुश्किल नहीं होती, जो अब दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा.

विवेक गर्ग कहते हैं कि सरकार एक विधेयक लाकर राहत दे सकती थी. तमाम व्यापारी जनप्रतिनिधियों के रुख से भी बेहद परेशान हैं.

मेरठ के 44 प्रतिष्ठानों को सील करने के आदेश से व्यापारी परेशान. (ईटीवी भारत)

उनका कहना है कि कोई भी जनप्रतिनिधि यहां आकर उनकी शुद्ध नहीं ले रहा है और वह सरकार के रवैये से भी परेशान हैं. यहां मामला हजारों लोगों से जुड़ा है उनकी रोजी-रोटी से जुड़ा है.

44 प्रतिष्ठानों को सील करने के आदेश से व्यापारी परेशान. (ईटीवी भारत)

आइए अब जानते हैं कब मेरठ के शास्त्रीनगर में सेन्ट्रल आवास विकास परिषद ने दिए थे भूखंड...

सन 1978 में यूपी आवास-विकास परिषद ने शास्त्रीनगर सेक्टर 1 से 13 तक के लिए शास्त्रीनगर गृहस्थानम- 3 के नाम से आवासीय योजना को लॉन्च किया था, इसमें कुछ दुकानों के लिए भी व्यवस्था थी.

इसी प्रकार 288 वर्गमीटर के भूखंड संख्या 661/6 को काजीपुर गांव के रहने वाले वीर सिंह के नाम पर आवंटित किया गया था. 30 अगस्त 1986 को उन्हें कब्जा भी मिल गया. उस समय फ्री होल्ड डीड में संपत्ति का उपयोग केवल आवासीय उद्देश्य के लिए करने की शर्त निर्धारित थी. तब विनोद अरोड़ानाम के एक व्यापारी नेता ने पावर ऑफ अटॉर्नी की सहायता से कॉम्प्लेक्स खड़ा करके 22 दुकानें उसमें बना दी थीं.

19 सितंबर 1990 को आवास विकास ने पहला नोटिस देकर अवैध निर्माण पर रोक लगाने को प्रयास किये थे, बस तब से ये प्रकरण धीरे धीरे चलता ही आ रहा था.

फिलहाल ये तो तय तय है कि 9 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में जाकर आवास परिसद के अफसरों को वहां लेटेस्ट अपडेट समेत जवाब दाखिल है, ऐसे में दुकानदारों ने हालांकि पहले ही अपनी दुकानों से सामान भी निकाल लिया था और जिन लोगों को यह उम्मीद थी कि ऐसा कुछ नहीं होगा, वह सुबह से ही यहां अपने सामान को दुकानों से निकाल कर अन्य गंतव्य की ओर ले जा रहे हैं.