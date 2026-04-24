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मेरठ सेंट्रल मार्केट विवाद: सांसद अरुण गोविल के आश्वासन पर महिलाओं ने स्थगित किया धरना

'हमारे राम आए हैं': मेरठ की महिलाओं ने अरुण गोविल के आश्वासन पर खत्म किया आंदोलन. ( Photo Credit: ETV Bharat )

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीलिंग की कार्रवाई: मेरठ में करीब एक पखवाड़े पहले आवास विकास परिषद की टीम ने 44 भवनों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सील लगाई थी. भारी पुलिस बल की मौजूदगी में हुई इस कार्रवाई के बाद आवास विकास परिषद ने सेटबैक को लेकर नोटिस भी चस्पा किए थे. इस कार्रवाई से नाराज़ महिलाएं सेंट्रल मार्केट में लगातार धरने पर बैठी थीं. प्रशासन और विपक्षी नेताओं के प्रयासों के बावजूद यह गतिरोध बना हुआ था, जिसे सांसद के दौरे ने सुलझाया है.

मेरठ: मेरठ के शास्त्रीनगर स्थित सेंट्रल मार्केट में सेटबैक विवाद को लेकर 15 दिन से चल रहे धरने को शुक्रवार को महिलाओं ने स्थगित कर दिया. ऐसा मेरठ के सांसद अरुण गोविल के हस्तक्षेप और आश्वासन की वजह से संभव हुआ. अरुण गोविल ने महिलाओं से मुलाकात कर उन्हें आश्वासन दिया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सम्मान करते हुए व्यापारियों के हित में हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं.

मेरठ में सांसद अरुण गोविल ने महिलाओं को दिया आश्वासन. (Photo Credit: ETV Bharat)

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सांसद की मुलाकात: सांसद अरुण गोविल ने बताया कि वे इस मामले में चुप नहीं थे और उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से विशेष मुलाकात की थी. उनके साथ सुप्रीम कोर्ट के एक वकील और संघ से जुड़े जिम्मेदार व्यक्ति भी मौजूद थे, ताकि कानूनी और तकनीकी पहलुओं पर चर्चा की जा सके. मुख्यमंत्री के आदेश पर ही 21 अप्रैल को लखनऊ से एक विशेष टीम मेरठ पहुंची थी ताकि समाधान का रास्ता तलाशा जा सके. गोविल ने महिलाओं से कहा कि वे उनके परिवार के सदस्य की तरह काम कर रहे हैं.

'राम' के भरोसे पर महिलाओं ने दिखाई सहमति: धरना स्थल पर मौजूद महिलाओं ने सांसद को 'राम' का दर्जा देते हुए कहा कि आज हमारे बीच हमारे भगवान आए हैं. इस पर अरुण गोविल ने विनम्रता से कहा कि वे उनके भाई हैं और सभी को महादेव पर विश्वास रखना चाहिए. उन्होंने महिलाओं से घर वापस लौटने का आग्रह किया और कहा कि वे धूप और गर्मी में परेशान न हों. सांसद ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हम सभी के लिए मान्य है और मुख्यमंत्री भी इसे नहीं बदल सकते, लेकिन राहत का रास्ता खोजा जा रहा है.

सेंट्रल मार्केट में 15 दिन बाद थमा धरना. (Photo Credit: ETV Bharat)

राहत न मिलने पर होगा आंदोलन: अरुण गोविल के आश्वासन के बाद महिलाओं ने अपनी पीड़ा बयां की और बताया कि उन्होंने अपनी जीवन भर की पूंजी इन आशियानों में लगाई है. महिलाओं ने एकमत होकर धरना स्थगित कर दिया, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई ठोस समाधान नहीं निकला तो वे दोबारा आंदोलन शुरू कर देंगी. सांसद ने कहा कि अब उन्हें निजी वकील करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सरकार गंभीरता से मंथन कर रही है. फिलहाल व्यापारियों और महिलाओं ने अपने सांसद पर भरोसा जताते हुए धरने को विराम दिया है.

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