ETV Bharat / state

मेरठ सेंट्रल मार्केट विवाद: सीएम के सलाहकार अवनीश अवस्थी बोले- सुप्रीम कोर्ट का आदेश सर्वोपरि, सेटबैक हर हाल में छोड़ना होगा

मेरठ के सेंट्रल मार्केट प्रकरण में मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सेटबैक छोड़ना ही होगा.

Photo Credit: ETV Bharat
सील हुई 44 संपत्तियों के मालिकों को दूसरी जगह दुकान देगी सरकार, अवनीश अवस्थी ने दिया भरोसा. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 17, 2026 at 8:50 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

मेरठ: मेरठ के बहुचर्चित सेंट्रल मार्केट प्रकरण में शुक्रवार को मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी ने प्रभावित लोगों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की. बैठक के बाद उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का शत-प्रतिशत पालन हर हाल में सुनिश्चित करना ही होगा. इसके साथ ही उन्होंने आश्वस्त किया कि कोर्ट के निर्देशों का अनुपालन करते हुए प्रभावित लोगों और स्थानीय व्यापारियों को किस तरह राहत दी जाए, इस पर सरकार गंभीरता से काम कर रही है.

इस उच्चस्तरीय बैठक में हिस्सा लेने के लिए मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी के साथ प्रमुख सचिव आवास गुरुप्रसाद और आवास आयुक्त बलकार सिंह विशेष रूप से मेरठ पहुंचे थे.

मेरठ पहुंचे आवास विभाग के बड़े अफसर, प्रभावित व्यापारियों और महिलाओं के डेलिगेशन से की बातचीत. (Video Credit: ETV Bharat)

प्रभावित परिवारों से की गई सीधी बात: अधिकारियों ने कोर्ट के निर्देशानुसार सेटबैक छोड़ने की प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से पूरा कराने के लिए जिले के आला अफसरों के साथ गहन मंत्रणा की. इसी क्रम में अधिकारियों ने सेटबैक छोड़े जाने का विरोध कर रही महिलाओं के डेलिगेशन और पूर्व में सील की गई 44 संपत्तियों के स्वामियों के साथ भी सीधे बातचीत की. बैठक में शामिल हुए सीएम के सलाहकार अवनीश अवस्थी ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का सम्मान करना हमारी संवैधानिक और कानूनी जिम्मेदारी है. उन्होंने जोर देकर कहा कि अदालत के नियमों का पालन कराने के साथ-साथ प्रभावित परिवारों और छोटे व्यापारियों को हरसंभव राहत उपलब्ध कराना भी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है.

कमिशनरी सभागार में अहम बैठक हुई: शुक्रवार को मेरठ के कमिश्नरी सभागार में आयोजित इस उच्चस्तरीय बैठक में लखनऊ से आए वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा कई स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे. बैठक में उप आवास आयुक्त अनिल कुमार सिंह, मेरठ विकास प्राधिकरण (MDA) के उपाध्यक्ष संजय कुमार मीना, नगर आयुक्त सौरभ गंगवार और मेरठ के मंडलायुक्त भानु चंद्र गोस्वामी ने हिस्सा लिया. अधिकारियों के बीच सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के क्रियान्वयन और उसकी प्रगति रिपोर्ट तैयार करने को लेकर विस्तृत कानूनी और व्यावहारिक चर्चा की गई. अवनीश अवस्थी ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को इस पूरे मामले में अंतिम रिपोर्ट सौंपने के लिए लगभग दो महीने यानी सितंबर तक का समय दिया है.

Photo Credit: ETV Bharat
मेरठ कलेक्ट्रेट में हुई हाई-लेवल मीटिंग, एमडीए और नगर निगम अधिकारियों को मिले कड़े निर्देश. (Photo Credit: ETV Bharat)

अगले 10 दिनों में फिर होगी समीक्षा: इसके बावजूद सरकार इस मुद्दे को लेकर बेहद गंभीर है और अगले 10 दिनों के भीतर दोबारा मेरठ आकर इस पूरे मामले की फिर से जमीनी समीक्षा करेगी. इस समीक्षा बैठक के बाद ही एक विस्तृत और व्यावहारिक रिपोर्ट तैयार करके सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी. मीडिया से बातचीत के दौरान अवनीश अवस्थी ने बताया कि बैठक में बड़ी संख्या में ऐसी महिलाएं भी शामिल होने आई थीं जो इस कार्रवाई से सीधे तौर पर प्रभावित हो रही हैं. इन महिलाओं की तरफ से कई महत्वपूर्ण और व्यावहारिक सुझाव भी आए हैं, लेकिन उन्हें स्पष्ट कर दिया गया है कि सेटबैक छोड़ने की कानूनी कार्रवाई रुकने वाली नहीं है.

विस्थापित व्यापारियों को पुनर्वास का भरोसा: उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि प्रभावितों की हरसंभव मदद के लिए अलग से बैठकर योजना बनाई जाए. प्रशासन का प्रयास है कि अधिकारियों को बार-बार कोर्ट के चक्कर न लगाने पड़ें और आदेशों का समय पर और शांतिपूर्ण ढंग से पालन करा लिया जाए. इसके साथ ही जिन 44 लोगों की संपत्तियों को पहले सील किया गया था, उनके साथ भी अधिकारियों की बैठक बेहद सकारात्मक और रचनात्मक रही है. उन्हें भरोसा दिलाया गया है कि सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत कुछ ऐसे स्थान चिह्नित किए जा रहे हैं जहां वे परमानेंट या अस्थाई रूप से अपनी दुकानें दोबारा स्थापित कर सकें ताकि उनका व्यवसाय और आवास दोनों सुरक्षित रहें.

यह भी पढ़ें- नीट रिजल्ट में यूपी का दबदबा, क्यों फीकी पड़ी कोटा की चमक?

TAGGED:

AWANISH AWASTHI MEERUT VISIT
SUPREME COURT ORDER MEERUT MARKET
MDA SEALING 44 PROPERTIES
UP GOVERNMENT REHABILITATION
MEERUT CENTRAL MARKET SETBACK CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.