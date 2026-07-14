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मेरठ सेंट्रल मार्केट मामला; सुप्रीम कोर्ट का आदेश सुन रो पड़ीं महिलाएं, बोलीं- सरकार और स्थानीय नेताओं ने नहीं दिया साथ

फैसला आने के बाद सेक्टर-2 में सुबह से हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ कर रहीं महिलाओं और व्यापारियों के आंसू छलक पड़े. उनका कहना है कि अल्प और दुर्बल आय वर्ग के बहुत छोटे मकान हैं जो चार इंच की दीवार पर बने हैं, ऐसे में इनमें सेट बैक दिया गया तो पूरा मकान गिर जाएगा. आसपास के मकान भी इनकी चपेट में आ जाएंगे.

न्यायाधीशों ने कहा कि अवैध निर्माण को वैध घोषित नहीं किया जा सकता और ना ही इन्हें कंपाउंडिंग के दायरे में लाया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश से तमाम व्यापारियों और क्षेत्रीय लोगों में मायूसी फैल गई.

दरअसल, मेरठ के शास्त्री नगर स्थित सेंट्रल मार्केट के मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध निर्माण पर गहरी नाराजगी जताई. न्यायाधीश जेबी पारदीवाला और के विश्वनाथन की बेंच ने स्पष्ट कहा कि अवैध निर्माण को किसी भी तरह से छूट नहीं दी जा सकती है.

उन्होंने बताया, सुप्रीम कोर्ट में उनका पक्ष कोई रखने वाला नहीं था. इस वजह से कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली है. जिसके बाद महिलाओं में आक्रोश बढ़ गया. आवंटियों को उनके भवन ध्वस्त करने के लिए समय दिया गया है.

मेरठ : सेंट्रल मार्केट प्रकरण में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. 90 दिन से धरने पर बैठी महिलाओं का धैर्य जवाब दे गया है. महिलाएं धरना स्थल पर रोने लगीं. महिलाओं का कहना है कि उनके जीवनभर की पूंजी घर बनाने में लगी है, लेकिन सरकार और स्थानीय नेताओं ने इस मामले में कोई साथ नहीं दिया. महिलाओं ने आवास विकास परिषद के अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी भी की.

आरटीआई कार्यकर्ता लोकेश खुराना की ओर से दाखिल की गई अवमानना याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है. व्यापारी नेता तथा अधिवक्ता विपुल सिंहल भी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे. उन्होंने बताया कि अधिवक्ताओं द्वारा अल्प और दुर्बल आय वर्ग के मकान के बारे में रियायत की मांग की गई तो अदालत में इस पर ऐतराज जताया.

परिषद द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई 1468 अवैध निर्माण की सूची पर संज्ञान लेते हुए खंडपीठ ने अन्य अवैध निर्माण की स्थिति भी पूछी है, स्पष्ट कहा कि परिषद सभी अवैध निर्माण पर कार्रवाई करे. विपुल सिंघल ने बताया कि सितंबर में मामले में अगली सुनवाई होगी. इसमें परिषद की ओर से मौजूदा आदेश के परिपेक्ष में अनुपालन आख्या दाखिल की जाएगी.

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 25 दिसंबर को स्कीम नंबर-7 के आवासीय भवनों में संचालित व्यावसायिक गतिविधियों पर कार्रवाई के आदेश दिए थे. जिसके बाद आवास एवं विकास परिषद ने इसी साल 8 अप्रैल को 44 भवनों को सील कर दिया था. साथ ही 815 भवन स्वामियों को नोटिस जारी किए गए थे.

पूर्व में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सेंट्रल मार्किट में एक बिल्डिंग को भी ध्वस्त किया जा चुका है. यहां ऐसी कुल 860 संपत्तियां हैं. पूर्व में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए पहले चरण में 44 संपत्तियों को सील करा दिया था, जिसके बाद अब 816 संपत्तियां हैं, जिनमें से बहुत से लोगों ने खुद ही सेटबैक छोड़ दिया है, जबकि छोटे भवनों में सेटबैक न छोड़ना पड़े इसके लिए महिलाएं 90 दिन से धरना दे रही हैं.

सेक्टर- 2 के व्यापारी अर्पित मोगा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश आया है कि उसमें 25 मीटर, 38 मीटर, 44 मीटर या उससे बड़े भवन सभी मामलों में नियम एक समान ही रहेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जिन भवनों का पूरा हिस्सा व्यावसायिक उपयोग में पाया जाएगा, उन पर पूरी तरह ध्वस्तीकरण (डिमोलिशन) की कार्रवाई की जाएगी, जबकि जिन भवनों में आंशिक रूप से अनधिकृत व्यावसायिक उपयोग है, उनका मौके पर निरीक्षण कर यह तय किया जाएगा कि किस हिस्से पर कार्रवाई हो. EWS, LIG और MIG श्रेणी के मकानों को भी किसी प्रकार की राहत नहीं मिलने से लोग परेशान हैं.

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