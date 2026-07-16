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मेरठ सेंट्रल मार्केट मामला; SC आदेश के बाद भी महिलाएं डटीं, जारी रहेगा धरना, सपा विधायक समर्थन में पहुंचे

SC आदेश के बाद भी महिलाएं डटीं. ( Photo Credit: ETV Bharat )