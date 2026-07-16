मेरठ सेंट्रल मार्केट मामला; SC आदेश के बाद भी महिलाएं डटीं, जारी रहेगा धरना, सपा विधायक समर्थन में पहुंचे
धरना दे रही महिलाओं ने कहा कि फैसले को 24 घंटे हो चुके हैं. सत्ताधारी पार्टी का कोई नेता उनके बीच में नहीं आया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 16, 2026 at 9:24 AM IST|
Updated : July 16, 2026 at 9:42 AM IST
मेरठ: बहुचर्चित शास्त्री नगर के सेंट्रल मार्केट प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद महिलाएं दुःखी हैं. तीन महीने पहले से धरने पर बैठी महिलाओं ने आगे भी धरना जारी रखने की घोषणा की है. अब सपा विधायक अतुल प्रधान ने भी राष्ट्रपति से मिलने के लिए समय लेने की बात कही है.
सुप्रीम कोर्ट द्वारा मेरठ के सेंट्रल मार्केट प्रकरण में सुनवाई के दौरान स्पष्ट कर दिया कि सेटबैक छोड़ना ही होगा. मेरठ में जनता आवासों में रहने वाली महिलाओं ने दुःख व्यक्त करते हुए कहा कि अब छोटे-छोटे मकानों में तीसरी पीढ़ी के साथ लोग रह रहे हैं. छोटे से मकान में सेटबैक छोड़ने के बाद उनके मकानों का क्या होगा? उन्हें डर सता रहा है.
सुप्रीम आदेश के बाद माहौल बदला-बदला सा है. अब तक जहां चंद पुलिसकर्मी ही वहां तैनात रहते थे, वहीं अब धरनास्थल पर काफी संख्या में पुलिस बल तैनात है. महिला कांस्टेबल भी तैनात की गई हैं. लोकल इंटेलिजेंस पल-पल की गतिविधियों पर नजर रखे हुए है.
महिलाओं में नाराजगी है कि सत्ताधारी पार्टी से ताल्लुक रखने वाला कोई नेता उनकी सुध लेने नहीं आया. उन्हें बहुत लोगों ने आश्वासन दिए लेकिन मददगार कोई साबित नहीं हुआ. शालू शर्मा ने बताया कि कल तक उन्हें पूरा भरोसा था कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ लचीला रुख अपनाया जाएगा और आवास विकास की तरफ से सरकार की तरफ से मजबूती पैरवी की जाएगी.
तीन महीने से धरने पर बैठी शालू शर्मा बताती हैं कि कमाई का कोई जरिया पहले ही नहीं बचा है. छोटे-छोटे से घर हैं. अगर सेट बैक भी दे देंगे तो रहेंगे कहां. शालू शर्मा ने बताया कि हम उठेंगे नहीं और धरना जारी रहेगा. जो भी उनके लिए मदद करना चाहेगा, उसका साथ लेंगी, फिर चाहे वह किसी भी दल का क्यों न हो. राधा ने बताया कि कई बार तबीयत भी खराब होती है. उसके बाद भी लगातार सभी महिलाएं धरने में शामिल होती हैं.
समाजवादी पार्टी के सरधना से विधायक अतुल प्रधान ने आकर उन्हें आश्वासन दिया है कि उन लोगों की समस्या को लेकर गंभीर हैं. महामहिम राष्ट्रपति से सभी को मिलवाने के लिए प्रयास करेंगे, ताकि इसमें उनके हस्तक्षेप के बाद कुछ मदद हो सके.
धरने में शामिल चेतना ने कहा कि कल से यह वक्त आ गया है, 24 घंटे हो चुके हैं. सत्ताधारी पार्टी का कोई नेता उनके बीच में नहीं आया है. न हीं कोई जनप्रतिनिधि उनसे मिला है. ऐसे में और भी ज्यादा दुखी हैं, जबकि पूर्व में अरुण गोविल ने उन्हें धरना समाप्त करने की रिक्वेस्ट की थी. उनके कहने पर धरना समाप्त भी किया गया था, लेकिन इस पूरे मामले में उनके मददगार कोई साबित नहीं हुआ है.
समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान ने कहा कि वह सभी विधायकों से खासतौर से अपनी पार्टी के विधायकों से चिट्टियां लिखवाएंगे और राष्ट्रपति से धरना देने वाली महिलाओं और व्यापारियों की बात उनके समक्ष रखने का प्रयास करेंगे.
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