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सेंट्रल मार्केट प्रकरण: लखनऊ से आए अधिकारियों की व्यापारियों से मुलाकात, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने का निर्देश

लखनऊ से सीएम के सलाहकार अवनीश अवस्थी समेत आवास विकास परिषद के प्रमुख सचिव और आयुक्त ने व्यापारियों से की बात

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मेरठ में लखनऊ का डेलीगेशन (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 23, 2026 at 9:57 AM IST

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Updated : April 23, 2026 at 12:29 PM IST

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मेरठ: सेंट्रल मार्केट मामले को लेकर लखनऊ से उत्तर प्रदेश सरकार का एक डेलीगेशन मेरठ आकर व्यापारियों से मुलाकात की. डेलीगेशन में आवास विकास परिषद के प्रमुख सचिव पी गुरुप्रसाद, मुख्यमंत्री के विशेष सलाहकार अवनीश अवस्थी और आवास विकास परिषद के आयुक्त बलकार सिंह शामिल थे. जिन्होंने पहले सेंट्रल मार्केट जाकर मौके का निरीक्षण किया. उसके बाद व्यापारीयों के प्रतिनिधि मंडल से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन को सुनिश्चित करने को लेकर चर्चा की. साथ ही उनका पक्ष सरकार तक पहुंचाने का भरोसा दिलाया गया.

बुधवार को लखनऊ से आए आधिकारियों के दल ने सेंट्रल मार्केट का दौरा करने के बाद मंडलायुक्त कार्यालय में बैठक की. इस बैठक में कमिश्नर भानु चन्द्र गोस्वामी, डीआईजी कलानिधि नैथानी, जिलाधिकारी मेरठ वी के सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मेरठ अविनाश पाण्डेय, एडीएम सिटी मेरठ बृजेश सिंह, एसीएम सिविल लाइन मेरठ प्रभाकर त्रिपाठी, डिप्टी हाऊसिंग कमिश्नर आवास विकास परिषद, मेरठ विकास प्राधिकरण के वीसी संजय मीना समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे.

मेरठ दौरे पर सचिव स्तर के अधिकारी (Video Credit; ETV Bharat)

जिले के आधा अधिकारियों के साथ बैठक के बाद डेलिगेशन ने अलग-अलग व्यापारी संगठन के प्रतिनिधियों से बातचीत की. सबसे पहले संयुक्त व्यापार संघ मेरठ के अध्यक्ष नवीन गुप्ता और उनके साथ आए लगभग 15 व्यापारियों ने सेन्ट्रल मार्केट प्रकरण को लेकर अपनी बात रखी. इस डेलीगेशन में दो महिला, राधा गुप्ता और शीतल पून्जानी भी साथ थीं. जिसके बाद दूसरे डेलीगेशन ने मुलाकात की. इस डेलीगेशन में 15 व्यापारी शामिल थे जो संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष अजय गुप्ता के नेतृत्व में अधिकारियों से मिलकर अपना पक्ष रखा.

बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में अजय गुप्ता ने बताया कि सेन्ट्रल मार्केट में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो कार्रवाई हुई है उसका सभी सम्मान करते हैं. लेकिन आवास विकास परिषद ने उनके पक्ष को ठीक से माननीय न्यायालय में नहीं रखा. इतने बड़े अधिकारियों का आना ये बताया है कि सरकार व्यापारियों के मुद्दे पर गंभीर है. पूरे दिन वार्ता चली है, रास्ता निकालने का प्रयास हुआ है, क्योंकि न्यायालय का मामला है, इसलिए सरकार के द्वारा हमारा पक्ष मजबूती के साथ में रखा जाएगा. ऐसा विश्वास दिलाया गया है.

बता दें कि बुधवार को सेन्ट्रल मार्केट में व्यापारी परिवारों से जुड़ी महिलाओं ने अपने धरने के दौरान वहां तेहरवीं शब्द का इस्तेमाल करते हुए हवन करने का एलान किया था. जिसको लेकर सेन्ट्रल मार्केट में एहतियात के तौर पर भारी पुलिस बल दिन भर तैनात रहा. व्यापारी नेताओं और सेन्ट्रल मार्केट मामले से जुड़े व्यापारियों का कहना है उन्हें उम्मीद जगी है कि सरकार कोई बीच का रास्ता निकालेगी. इस दौरान अधिकारी मीडिया से दूरी बनाए रहे.


यह भी पढ़ें: मेरठ सेंट्रल मार्केट विवाद: महिलाओं ने अपने आत्मसम्मान, विश्वास की ‘तेरहवीं’ कर अनोखा विरोध जताया


Last Updated : April 23, 2026 at 12:29 PM IST

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