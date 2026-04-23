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सेंट्रल मार्केट प्रकरण: लखनऊ से आए अधिकारियों की व्यापारियों से मुलाकात, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने का निर्देश

मेरठ: सेंट्रल मार्केट मामले को लेकर लखनऊ से उत्तर प्रदेश सरकार का एक डेलीगेशन मेरठ आकर व्यापारियों से मुलाकात की. डेलीगेशन में आवास विकास परिषद के प्रमुख सचिव पी गुरुप्रसाद, मुख्यमंत्री के विशेष सलाहकार अवनीश अवस्थी और आवास विकास परिषद के आयुक्त बलकार सिंह शामिल थे. जिन्होंने पहले सेंट्रल मार्केट जाकर मौके का निरीक्षण किया. उसके बाद व्यापारीयों के प्रतिनिधि मंडल से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन को सुनिश्चित करने को लेकर चर्चा की. साथ ही उनका पक्ष सरकार तक पहुंचाने का भरोसा दिलाया गया.

बुधवार को लखनऊ से आए आधिकारियों के दल ने सेंट्रल मार्केट का दौरा करने के बाद मंडलायुक्त कार्यालय में बैठक की. इस बैठक में कमिश्नर भानु चन्द्र गोस्वामी, डीआईजी कलानिधि नैथानी, जिलाधिकारी मेरठ वी के सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मेरठ अविनाश पाण्डेय, एडीएम सिटी मेरठ बृजेश सिंह, एसीएम सिविल लाइन मेरठ प्रभाकर त्रिपाठी, डिप्टी हाऊसिंग कमिश्नर आवास विकास परिषद, मेरठ विकास प्राधिकरण के वीसी संजय मीना समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे.

मेरठ दौरे पर सचिव स्तर के अधिकारी (Video Credit; ETV Bharat)

जिले के आधा अधिकारियों के साथ बैठक के बाद डेलिगेशन ने अलग-अलग व्यापारी संगठन के प्रतिनिधियों से बातचीत की. सबसे पहले संयुक्त व्यापार संघ मेरठ के अध्यक्ष नवीन गुप्ता और उनके साथ आए लगभग 15 व्यापारियों ने सेन्ट्रल मार्केट प्रकरण को लेकर अपनी बात रखी. इस डेलीगेशन में दो महिला, राधा गुप्ता और शीतल पून्जानी भी साथ थीं. जिसके बाद दूसरे डेलीगेशन ने मुलाकात की. इस डेलीगेशन में 15 व्यापारी शामिल थे जो संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष अजय गुप्ता के नेतृत्व में अधिकारियों से मिलकर अपना पक्ष रखा.