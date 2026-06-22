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मेरठ का सेंट्रल मार्केट प्रकरण; जानें सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अब तक कितना हुआ पालन

इसी प्रकार 150 वर्गमीटर से लेकर 300 वर्गमीटर तक के भूखंड हैं, तो उसमें 3 मीटर आगे और 1.5 मीटर पीछे की ओर सेट बैक छोड़ना अनिवार्य है. अगर कोई कोने का मकान है तो उसमें कोने में भी लगभग 1 मीटर छोड़ना अनिवार्य है.

उपायुक्त आवास अनिल कुमार सिंह बताते हैं कि इसमें अलग-अलग क्षेत्रफल के लिए अलग-अलग पैरामीटर्स निर्धारित हैं. 150 वर्गमीटर परिधि के मकानों के लिए लगभग एक मीटर तक का सेटबैक फ्रंट साइट पर छोड़ना अनिवार्य है.

आखिरी बार 9 अप्रैल को इस मामले में सुनवाई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर आदेश दिया था कि जिन्होंने अवैध निर्माण किए हैं, उनके सेटबैक हटाए जाएं.

उप आवास आयुक्त अनिल कुमार सिंह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में एक अवमानना याचिका चल रही है. इसमें यहां 860 प्रॉपर्टी शास्त्रीनगर संख्या 7 के मामले में सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है. सुप्रीम कोर्ट में चले इस मामले में कई बार सुनवाई हुई है.

उप आवास आयुक्त अनिल कुमार सिंह ने बताया कि बीते कुछ दिनों में मेरठ के शास्त्री नगर स्थित सेंट्रल मार्केट में मान्य सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद अवैध निर्माण होने के कारण बहुत से भवन सील हुए हैं. एक बहुमंजिला इमारत को ध्वस्त भी किया गया है. लोग स्वयं यह देख लें कि जहां में व्यवसाय कर रहे हैं, वहां व्यवसाय करना उचित है या नहीं.

उन्हें इस बारे में सचेत करती हैं कि वह स्वत: ही इस ओर ध्यान दें. सेटबैक को लेकर कोर्ट ने कहा था कि निर्धारित समयावधि में सभी इमारतों में सेटबैक छोड़ने के लिए उन पर बने अवैध निर्माण को तोड़ा जाना चाहिए. साथ ही यह भी कहा था कि पहले शमन की नियमावली प्रस्तुत की जाए, उसके बाद इस पर निर्णय लेंगे.

वहां, नियमानुसार आवासीय योजनाओं में सेटबैक छोड़े जाते हैं, उसी तरह से सेटबैक भी लोगों ने छोड़ दिया है. उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद के अध्यक्ष गुरु प्रसाद ऑनलाइन हियरिंग में जुड़ें थे. तब से आवास विकास परिषद की टीमें हर दिन लोगों के दरवाजे तक पहुंचकर दस्तक देती हैं.

मेरठ के बहुचर्चित सेंट्रल मार्केट प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यूपी आवास विकास परिषद के अफसरों को आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने तब यह भी आदेश दिया था कि अगली तारीख पर आकर बताना होगा कि उन्होंने आवासीय भूखंडों में चल रहे कमर्शियल प्रतिष्ठानों को बंद कर दिया है.

आवास विकास परिषद को सुप्रीम कोर्ट में अगले महीने यह ब्यौरा देना है कि उन्होंने यहां सेटबैक को लेकर दिए आदेश का कितना पालन किया है? कुछ लोग नियमानुसार यहां सेटबैक छोड़ने में लगे हैं, जबकि सैंकड़ों ऐसे भी हैं, जो इसमें राहत चाहते हैं. ETV भारत ने वर्तमान का स्टेटस जानने की कोशिश की है.

मेरठ: सुप्रीम कोर्ट ने मेरठ के शास्त्रीनगर में स्थित बहुचर्चित सेंट्रल मार्केट प्रकरण में 800 से ज्यादा प्रॉपर्टी को लेकर निर्णय सुनाया था. अब तक 44 प्रॉपर्टी को सील किया जा चुका है. एक बहुमंजिला इमारत को जमीदोंज किया जा चुका है. वहीं, स्थानीय स्तर पर लोगों का विरोध अब भी जारी है.

अप आवास आयुक्त अनिल कुमार सिंह बताते हैं कि यह जो 860 संपत्ति चिन्हित हुई हैं, इनको लेकर आवास विकास परिषद और प्रशासन मिलकर लगातार समझा रहे हैं कि आप स्वयं से ही अपने सेट में हटा लें. ताकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन हो सके. कोई समस्या भी उत्पन्न न हो. लोग इसे गंभीरता को समझते हुए स्वयं से भी इस दिशा में कार्य कर रहे हैं.

आवास विकास के अधिकारियों की मानें तो अब तक 89 प्रॉपर्टी के सेटबैक क्लियर हो चुके हैं. 146 लोग सेटबैक के लिए भवन के निर्माण को हटा रहे हैं. यह पहले से ही जानकारी है कि अब तक 44 प्रॉपर्टी को सील किया जा चुका है. लगभग 235 संपत्ति इस कार्रवाई के अंतर्गत चल रही है.

बीते दिनों मुख्यमंत्री के सलाहकार खुद आवास आयुक्त के साथ मेरठ पहुंचे थे. उन्होंने सेंट्रल मार्केट का खुद दौरा भी किया था. यह कहा गया कि छोटे भवन EWS और LIG का बार भवनों का सर्वें भी करा लिया जाए कि आखिर किस तरह की उनकी संरचना है.

इसको लेकर कानपुर से एक टीम बुलाई गई थी और उसे टीम ने वहां से आकर उसका भी सर्वेक्षण किया है. कुछ लोग स्वयं से एक्टिव हैं. वहीं कुछ लोग इस उम्मीद के सहारे धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, कि शायद उनके छोटे-छोटे मकानों को सेटबैक की कार्रवाई से दूए रखा जा सके.

मेरठ के शास्त्री नगर में ही दो अलग-अलग जगह पर काफी संख्या में प्रभावित परिवारों की महिलाएं धरना देती हैं. शास्त्री नगर में रहने वाली लक्ष्मी बताती हैं कि उनका मकान सिर्फ 25 मीटर में बना हुआ है.

ऐसे में सेटबैक छोड़ने की बात हो रही है, लेकिन वह नहीं समझ पा रही है कि आखिर इतने छोटे से मकान में कैसे तीन-तीन फीट जमीन और छोड़ें. ऐसा करने से उन्हें न सिर्फ आर्थिक परेशानी होगी बल्कि जो छोटा सा काफी पुराना मकान है, उसमें भी दरारें आ सकती हैं.

वह कहती है कि इस दुनिया में सिर्फ उनका एक बेटा है और उनके माता-पिता और भाई किसी तरह भरण पोषण कर रहे हैं. पति का साथ काफी पहले छूट गया है. ऐसे में अब इतने छोटे से पुराने बने मकान में तोड़फोड़ की तो मरम्मत के लिए पैसा कहां से आएगा. वहीं, मकान क्षतिग्रस्त भी हो सकता है.

ऐसे भी कई परिवार है जिनके सामने अब संकट खड़ा हो गया है. हरि गुझानी कहते हैं कि बीते 2 महीने से उनका कोई भी कामकाज नहीं चल पा रहा है. नोटिस मिलने के बाद से परेशान हैं. जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी, वह पैसा भी लगभग खर्च हो चुका है.

ऐसे में घर में टूट-फूट कराते हैं, तो डर भी सता रहा है कि कहीं कमजोर दीवारों में दरार न पड़ जाएं. उन्होंने बताया कि इस वक्त इनकम का कोई जरिया नहीं है. सभी लोग यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद कोई राहत मिले लेकिन यह नहीं समझ पा रहे हैं कि वह राहत कैसे मिलेगी.

शहर के सांसद अरुण गोविल ने भी आश्वासन दिया था कि वह इस मामले में कुछ कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो नतीजा है, वह सभी के सामने है. पूरी तरह से व्यावसायिक गतिविधियां बंद करने का आदेश आवास विकास परिषद की तरफ से दिया गया था.

हरि गुझानी कहते हैं कि जिन 815 मकान को नोटिस दिए गए हैं उनमें 479 छोटे घर हैं. उनका बस इतना सा कहना है कि जितने भी हम लोग हैं, हमें पहले बसने की जगह दी जाए फिर कार्रवाई हो.

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