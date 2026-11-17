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जनगणना-2027; मेरठ में 90% स्वगणना का लक्ष्य तय, घर बैठे 30 नवंबर तक पोर्टल पर भर सकेंगे फॉर्म

मेरठ में जनगणना की जानकारी साझा करते जिलाधिकारी बीके सिंह. ( Photo Credit : ETV Bharat )

मेरठ : जनगणना-2027 के दूसरे चरण की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. इस बार मेरठ प्रशासन ने जिले में 90 प्रतिशत लोगों की स्वगणना कराने का लक्ष्य रखा है. यह जानकारी कलेक्ट्रेट स्थित एनआईसी सभागार में प्रेसवार्ता के दौरान जिलाधिकारी डॉ. वीके सिंह ने मीडिया से साझा की.

जनगणना 2027 की जानकारी मीडिया से साझा करते जिलाधिकारी डॉ. वीके सिंह. (Video Credit : ETV Bharat)



डीएम ने बताया कि 16 नवंबर से 30 नवंबर तक आम नागरिक खुद ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन व डेटा दर्ज कर सकेंगे. 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक गणनाकर्मी घर-घर जाकर लोगों की संख्या और विवरण दर्ज करेंगे. 4 जनवरी 2027 की रात को विशेष अभियान चलाकर फुटपाथ, रेलवे स्टेशन, पुलों के नीचे और अस्थायी ठिकानों पर रहने वाले बेघर लोगों को गिना जाएगा. 5 से 9 जनवरी 2027 तक छूटे हुए मकानों और लोगों का सत्यापन किया जाएगा.

