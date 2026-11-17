जनगणना-2027; मेरठ में 90% स्वगणना का लक्ष्य तय, घर बैठे 30 नवंबर तक पोर्टल पर भर सकेंगे फॉर्म
जिलाधिकारी डॉ. वीके सिंह ने मीडिया से साझा किए स्वगणना के 40 सवाल-जवाब.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 10:15 AM IST
मेरठ : जनगणना-2027 के दूसरे चरण की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. इस बार मेरठ प्रशासन ने जिले में 90 प्रतिशत लोगों की स्वगणना कराने का लक्ष्य रखा है. यह जानकारी कलेक्ट्रेट स्थित एनआईसी सभागार में प्रेसवार्ता के दौरान जिलाधिकारी डॉ. वीके सिंह ने मीडिया से साझा की.
डीएम ने बताया कि 16 नवंबर से 30 नवंबर तक आम नागरिक खुद ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन व डेटा दर्ज कर सकेंगे. 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक गणनाकर्मी घर-घर जाकर लोगों की संख्या और विवरण दर्ज करेंगे. 4 जनवरी 2027 की रात को विशेष अभियान चलाकर फुटपाथ, रेलवे स्टेशन, पुलों के नीचे और अस्थायी ठिकानों पर रहने वाले बेघर लोगों को गिना जाएगा. 5 से 9 जनवरी 2027 तक छूटे हुए मकानों और लोगों का सत्यापन किया जाएगा.
डीएम डॉ. वीके सिंह ने कहा पहले चरण में जिले में करीब 7 लाख 60 हजार आवासीय इकाइयां चिह्नित की गई थीं. दूसरे चरण में इन सभी घरों में रहने वाले वास्तविक सदस्यों की संख्या दर्ज की जाएगी. जनगणना में केवल मकान मालिक ही नहीं, बल्कि किराए पर रहने वाले परिवार और प्रवासी मजदूर भी शामिल होंगे. व्यक्ति जिस निर्धारित अवधि में जहां रह रहा है, उसका विवरण वहीं दर्ज होगा.
दोहरी गणना रोकने के लिए पोर्टल पर विशेष तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है. स्वगणना के एक फॉर्म में अधिकतम छह सदस्यों की डिटेल भरी जा सकती है. छह से अधिक सदस्य होने पर दूसरा फॉर्म भरना होगा. परिवार का मुखिया पुरुष या महिला में से किसे चुना जाना है, इसका निर्णय परिवार खुद लेगा. इसके अलावा जाति से संबंधित जानकारी देना अनिवार्य नहीं रखा गया है. जिसके लिए विकल्प उपलब्ध कराया गया है. फॉर्म भरते समय हिंदी या अंग्रेजी में से जिस भाषा का चयन किया जाएगा. उसे बाद में बदला नहीं जा सकेगा.
डीएम के अनुसार डिजिटल प्रक्रिया बेहद सरल है और इसे 10 से 20 मिनट में पूरा किया जा सकता है. सबसे पहले आधिकारिक जनगणना पोर्टल se.census.gov.in पर जाएं. मोबाइल नंबर और ओटीपी (OTP) के जरिए लॉगिन करें. अपने मकान और लोकेशन की जानकारी सत्यापित करें. मानचित्र पर अपने निवास स्थान को सही से चिह्नित करें. परिवार के सदस्यों की संख्या, बुनियादी सुविधाओं और अन्य से जुड़े करीब 40 सवालों के जवाब भरें. प्रक्रिया पूरी होने के बाद मिलने वाले रेफरेंस/SE ID नंबर को सुरक्षित संभालकर रखें, जिसे बाद में गणनाकर्मी के आने पर दिखाना होगा.
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