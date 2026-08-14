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चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय का एमएड, एलएलएम, बीपीएड और एमपीएड प्रवेश परीक्षा कार्यक्रम जारी

दो पालियों में आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा 20 और 21 अगस्त को होगी.

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 14, 2026 at 1:03 PM IST

3 Min Read
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मेरठ : चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में आगामी सत्र 2026-2027 के लिए एमएड, एलएलएम, बीपीएड और एमपीएड की प्रवेश परीक्षा के लिए तारीख का एलान कर दिया है. अभ्यर्थियों को मेरठ शहर में विश्वविद्यालय परिसर के काशीराम शोध संस्थान समेत अन्य तीन कॉलेज में से किसी एक में प्रवेश परीक्षा देनी होगी. ये परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जाएगी. 20 और 21 अगस्त को प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी. यह ख़बर उन छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है जो कि विश्वविद्यालय कैंपस में संचालित एमएड, एलएलएम, बीपीएड और एमपीएड पाठ्यक्रमों में सत्र 2026-27 में प्रवेश के लिए आवेदन किए हुए हैं.


विश्वविद्यालय के द्वारा इन कोर्सेज के लिए प्रवेश परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है. ये परीक्षा 20 और 21 अगस्त को दो पालियों में होगी. 20 अगस्त को एलएलएम की परीक्षा का आयोजन होगा. ये परीक्षा पहली पाली में सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक आयोजित की जाएगी. चौधरी विश्वविद्यालय के रजिस्टर अनिल यादव ने बताया कि प्रवेश परीक्षा के लिए एनएएस कॉलेज और आरजी पीजी कॉलेज, मेरठ कॉलेज, विश्वविद्यालय परिसर का काशीराम शोधपीठ को केंद्र बनाया गया है.

एनएएस कॉलेज ( नानक चंद एंग्लो संस्कृत महाविद्यालय) में रोल नंबर 2610001 से 2611200 तक के छात्र प्रवेश परीक्षा देंगे. वहीं मेरठ कॉलेज में 2611201 से 2612400 तक के छात्र प्रवेश परीक्षा देंगे. इसी तरह आरजी पीजी कॉलेज में 2612401 2613600 रोल नंबर तक के अभ्यर्थियों की परीक्षा होगी. इसी प्रकार विश्वविद्यालय कैंपस के कांशीराम शोधपीठ, रोल नंबर 2613601 से 2614003 तक के अभ्यर्थी परीक्षा देंगे. इस प्रकार एलएलएम के लिए कुल 4,003 अभ्यर्थियों का केंद्र निर्धारित किया गया है.


दूसरी पाली में दोपहर दो बजे से शाम पांच बजे तक एमएड की प्रवेश परीक्षा होगी. एनएएस कॉलेज में रोल नंबर 2620001 से 2620700 तक, मेरठ कॉलेज में 2620701 से 2621400 तक, जबकि आरजी पीजी कॉलेज में रोल नंबर 2621401 से 2621900 तक और कांशीराम शोधपीठ में रोल नंबर 2621901 से 2622386 तक के अभ्यर्थियों की परीक्षा होगी. एमएड में कुल 2,386 अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा देंगे.

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के मीडिया इंचार्ज प्रोफेसर डॉ. मुकेश कुमार शर्मा ने बताया कि समय से कक्षाएं प्रारंभ हो जाएं और एडमिशन की प्रक्रिया अभी समय से पूर्ण हो जाए, इसके लिए विश्वविद्यालय प्रभावी कदम उठा रहा है.


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