चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में चोरी; ताला तोड़कर तीरंदाजी के लाखों के सामान उठा ले गए

मेरठ : चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर में शुक्रवार की रात चोरी हो गई. चोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में रखे तीरंदाजी (Archery) के लाखों के उपकरण उठा ले गए. शनिवार को कॉम्प्लेक्स पहुंचने पर खिलाड़ियों को ताला टूटा हुआ मिला. मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से पुलिस को तहरीर दी गई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

टूटा मिला लॉकर : चोरी हुए सामानों की कीमत करीब 6 लाख रुपये बताई जा रही है. खिलाड़ियों ने बताया कि शुक्रवार को ही वे अपनी खेल सामग्री को विश्वविद्यालय के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के एक कमरे में रखकर गए थे. वे शनिवार को वहां पहुंचे तो कमरे का ताला टूटा था. तीरंदाजी के उपकरण भी गायब थे.

खिलाड़ियों का कहना है कि चोरों ने स्पोर्ट्स रूम में लगे लॉकर को तोड़कर अत्याधुनिक कंपाउंड बो, रिकर्व बो, साइट्स, बो बैग और कई तीर चुरा लिए.

खिलाड़ियों ने लापरवाही का लगाया आरोप : मेरठ कॉलेज के बीए तृतीय वर्ष के खिलाड़ी रिजवान का पूरा कंपाउंड बो चोरी हो गया है, जबकि बीए एलएलबी के छात्र आर्यन का रिकर्व बो चोरी हुआ है. दोनों खिलाड़ी CCSU के ग्राउंड पर हर दिन आकर ट्रेनिंग लेते हैं. खिलाड़ियों का कहना है कि तीरंदाजी के लिए जो कमरा निर्धारित है, उसमें कर्मचारियों और खिलाड़ियों का सामान रखा जाता है. ये घोर लापरवाही है. सुरक्षा में चूक के कारण ही ऐसा हुआ.